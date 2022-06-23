"تزوجني بلا مهر".. دعوة لتخفيف تكاليف الزواج في العراق تشعل مواقع التواصل

بين مؤيد ومعارض؛ أشعل وسم "#تزوجني بلا مهر" منصات التواصل الاجتماعي في العراق حيث عُدّت الدعوة محاولة لتخفيف تكاليف الزواج والمساعدة عليه، في حين رآها آخرون سلبًا لحقوق المرأة في وقت تتصاعد فيه نسب الطلاق في المحاكم.

وقال الخبير القانوني محمد جمعة عبر حسابه على تويتر "اثنان من كل 5 زواجات تنتهي بالطلاق في العراق وفق الإحصائيات، لهذا فإن الزواج من دون مهر هو أغبى ما يمكن أن تقومي به الآن".

وأضاف جمعة "إن أراد الزواج من دون مهر اطلبي منه تفويضا بالطلاق (العصمة) يُثبّت بعقد الزواج وفق القانون".

اثنان من كل خمس زواجات تنتهي بالطلاق في العراق وفق الاحصائيات

لهذا فأن الزواج دون مهر هو اغبى مايمكن ان تقومي به الان

ان اراد الزواج دون مهر اطلبي منه تفويض بالطلاق (العصمة) وتثبت بعقد الزواج وفق القانون — المحامي محمد جمعة (@lawyer_mohamd) June 21, 2022

وكتبت الناشطة شهد علي على حسابها في تويتر "أنا ضد حملة تزوج من دون مهر، توفير عمل وبيئة مناسبة لهذا الشاب أفضل بكثير من الزواج وإنجاب أطفال لا يستطيع توفير حياة مناسبة لهم، سيكون مصيرهم متسولين في الشوارع حالهم حال كثير من الأطفال في العراق".

اني ضد حملة تزوج دون مهر ، توفير عمل وبيئة مناسبة لهذا الشاب افضل بكثير من الزواج وانجاب اطفال لايستطيع توفير حياة مناسبة لهم ، سيكون مصيرهم متسولين في الشوارع حالهم حال الكثير من الاطفال في العراق!!…#تزوج_دون_مهر — Shahad Ali (@shoso208) June 19, 2022

وعلقت المدونة سماح، عبر حسابها على تويتر قائلة "المهر بالعراق يتراوح بين ألفي دولار إلى ١٠ آلاف دولار في أفضل الأحوال عند الأثرياء، المتوسط المتعارف عليه لدى الأغلبية يتراوح من ألفين إلى 4 آلاف دولار، والشباب العراقي عامل حملة وهاشتاغ تزوجني من دون مهر".

وأضافت سماح "تخيل عزيزي القارئ رجلا لا يمتلك ألفي دولار يريد أن يتزوج ويفتح بيتا ويخلّف سربا من المتسولين".

المهر بالعراق يتراوح بين الفين دولار الى ١٠ الاف دولار في افضل الاحوال عند الاثرياء. المتوسط المتعارف عليه لدى الاغلبية ٢ الى ٤ الاف، والشباب العراقي مسوي حملة وهاشتاك #تزوجني_بدون_مهر

تخيل عزيزي القاريء رجل لا يمتلك الفين دولار يريد يتزوج ويفتح بيت ويخلف له سرب من المتسولين. — Samah فاهمة النسوية غلط (@samabbas8989) June 20, 2022

ورأت أيقونة بغداد في تغريدة على تويتر أن الحملة أقرب إلى المثالية وأنها لا تصلح على أرض الواقع، وأكدت أن المهر من مقدم ومؤخر هو حق شرعي للمرأة لا يمكن التغاضي عنه.

اني ضد حملة تزوج دون مهر ، توفير عمل وبيئة مناسبة لهذا الشاب افضل بكثير من الزواج وانجاب اطفال لايستطيع توفير حياة مناسبة لهم ، سيكون مصيرهم متسولين في الشوارع حالهم حال الكثير من الاطفال في العراق!!…#تزوج_دون_مهر — Shahad Ali (@shoso208) June 19, 2022

من جانب آخر، قالت المدونة علياء عبر حسابها على تويتر "شخصيا ما عندي مشكله بإلغاء المهر على شرط المساواة الكاملة بين الجنسين من ناحية الحق في الطلاق والوصاية على الأولاد والحضانة وإلغاء مفهوم بيت الطاعة وحق التأديب، والأهم هو إلغاء التعدد والمساواة في الميراث؛ عندئذ نحن موافقون على إلغاء المهور".

شخصيآ ما عندي مشكله بألغاء المهر على شرط المساواه الكامله بين الجنسين من ناحية الحق في الطلاق والوصايه على الاولاد والحضانه والغاء مفهوم بيت الطاعه وحق التأديب والاهم هو الغاء التعدد والمساواة في الميراث وقته احنه موافقين نلغي المهور #تزوجني_بدون_مهر — Aliaa (@Aliaa36558296) June 21, 2022

حملة في مواقع التواصل الاجتماعي #تزوجني_بدون_مهر على اساس تحل من موضوع تزايد الطلاق بالعكس هذه الحملة ستزيد من نسبة… Posted by Hadeel Wadeih on Saturday, 18 June 2022

وفي المقابل، علق الناشط مهند جاسم الكبيسي، عبر حسابه على فيسبوك، قائلا "حملة جميلة انطلقت في العراق وهي تزوجني بدون مهر، لمساعدة الشباب بالزواج بظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها الشاب العراقي". كذلك امتدحت صفحة أصداء جامعة سامراء الحملة.

يشار إلى أن العراق يشهد معدلات طلاق مرتفعة، بلغت مطلع عام 2022 نحو 7 آلاف حالة طلاق، بواقع 10 حالات كل ساعة تقريبا، وذلك حسب وثيقة صادرة عن القضاء العراقي نشرتها وسائل الإعلام العراقية.