يعد تطبيق "خان أكاديمي" هو الأكثر شهرة لأنه مجاني وسهل الاستخدام ومناسب لكل فئة عمرية، وهناك مجموعة من التطبيقات التعليمية التي تناسب مهارات الأطفال واهتماماتهم

تجمع العديد من تطبيقات الأطفال اليوم بين التكنولوجيا والتعليم لجعل التعلم أكثر جاذبية وتفاعلية وأكثر متعة من أي وقت مضى. ومهما كانت المهارات أو الموضوعات التي يهتم بها طفلك، هناك مجموعة متنوعة من التطبيقات التعليمية المتاحة.

ربما يعد تطبيق "خان أكاديمي" هو الأكثر شهرة لأنه مجاني وسهل الاستخدام ومناسب لكل فئة عمرية. ويوصي موقع "فيري ويل فاميلي" (verywellfamily) بتطبيقات "بيزي شيبس" (Busy Shapes) و"إيه بي سي ماوس" (ABCMouse.com) للأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة، لأنها تعتبر تطبيقات تعليمية وترفيهية في نفس الوقت.

وفي ما يخص الأطفال الأكبر سنا فإن تطبيق "كويزيليت" (Quizlet) يعد أداة مثالية للدراسة، وتطبيق "هوب سكوتش" (Hopscotch) مناسب تماما للمبرمجين المبتدئين، و"غوغل آرتس آند كالتشر" (Google Arts and Culture) يعد كنزا للمهتمين بالفن والتاريخ والثقافة والسفر.

وفيما يلي ترشيحات لأبرز 9 تطبيقات تعليمية للأطفال يحبها الآباء والصغار على حد سواء.

أكاديمية خان

أكاديمية خان هي المعيار الذهبي للتطبيقات التعليمية، نظرا لكونها مجانية ونظرا للمجموعة الواسعة من الدورات التي تقدمها للطلاب من جميع الأعمار والاختبارات التي تقدمها وتقيس مدى استيعاب الطلاب.

وتغطي مقاطع فيديو الأكاديمية أيضا مجموعة من المستويات لمعظم المواد مثل الرياضيات والعلوم والهندسة والفنون والعلوم الإنسانية بما في ذلك التاريخ والدراسات الاجتماعية والاقتصاد والإعداد للاختبار. وتحظى أكاديمية خان بشعبية كبيرة بين الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين لأن مقاطع الفيديو الخاصة بها تستخدم الصور والخرائط والرسوم التوضيحية الأخرى.

بالنسبة للمتعلمين الصغار، تم إصدار "خان أكاديمي كيدز" (Khan Academy Kids) الذي يستهدف الأطفال حتى سن الخامسة، وهو تطبيق للأجهزة المحمولة يغطي الرياضيات والمنطق والتعلم الاجتماعي والعاطفي باستخدام الكتب والألعاب والأغاني ومقاطع الفيديو.

موقع "إبك"

يعد موقع "إبك" (Epic) أفضل تطبيق قراءة للأطفال، وفقا لموقع "جود هاوس كيبينج" (Goodhousekeeping)، فهو عبارة عن مكتبة كتب إلكترونية تحتوي على أكثر من 35 ألف كتاب للأطفال. ويتضمن الموقع ميزة "القراءة لي" التي تخدم الأطفال الصغار الذين ما زالوا يتعلمون القراءة. كما يعد تطبيقا ممتازا عندما يريد الأطفال قضاء وقت أمام الشاشة وهو مناسب للعائلات ممن لديهم أطفال من مختلف الأعمار.

بيزي شيبس

تطبيق "بيزي شيبس" (Busy Shapes)، مناسب للأعمار من 3 إلى 7 سنوات وهو مناسب للأطفال الصغار نظرا لحبهم تحريك الأشكال بأيديهم ووضعها في أماكن محددة. وهذا يعلمهم الوعي بأماكن الأشياء حتى دون أن يدركوا كما أنه يشجع مهارات حل المشكلات وهو متوفر بـ8 لغات.

يتماشى هذا التطبيق أيضا مع طريقة مونتيسوري للتعلم الذاتي والتعلم العملي، لذا فهو مثالي للأطفال الصغار الذين بدؤوا للتو في التفاعل مع التكنولوجيا. وتم تصميم التطبيق لتطوير المنطق ومهارات التفكير لدى الأطفال الصغار من خلال التعرف على كيفية ارتباط الأشياء ببعضها وكيف يمكنهم التلاعب بها.

"إيه بي سي ماوس"

وفقا لموقع "غود هاوس كيبينج" (Goodhousekeeping) يعد تطبيق "إيه بي سي ماوس" (ABCmouse.com) الأفضل للأطفال في سن ما قبل المدرسة، فإذا كان طفلك لا يذهب إلى المدرسة التمهيدية فإن التطبيق يعد بديلا رائعا لإعداده للمدرسة الابتدائية، حيث يمكن للوالدين تتبع تقدم طفلهم من خلال هذا التطبيق.

يحتوي التطبيق على أكثر من 10 آلاف نشاط متاح للعب بها. وتوجد ألعاب خاصة بالمواضيع التقليدية مثل الرياضيات والعلوم وفنون اللغة بالإضافة إلى الأنشطة الفنية والأغاني والألغاز. ويمكن استخدامه على جهاز حاسوب أو محمول.

والتطبيق يتيح للمستخدمين 30 يوما تجربة مجانية ومن ثم يكلف 13 دولارا في الشهر.

"برودجي"

يعد "برودجي" (Prodigy) التطبيق الأفضل للأطفال في المدارس الابتدائية وأحد أكثر ألعاب الرياضيات شيوعا في السوق، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أنه تم إعداده مثل لعبة فيديو مستوحاة من الخيال وتغطي موضوعات الرياضيات للأطفال من الصف الأول حتى الصف الثامن.

تم تصميم برودجي بشكل أكبر لاختبار معرفة الأطفال بدلا من تعريفهم بمواضيع الرياضيات لأول مرة، حيث يكسب الأطفال نقاط من خلال الإجابة عن الأسئلة بشكل صحيح ويخوضون معارك الوحوش وهم يتنقلون عبر عوالم خيالية مختلفة.

التطبيق الأساسي مجاني، لكن الاشتراك المدفوع يوفر المزيد من الميزات ويكلف حوالي 60 دولارا سنويا.

غوغل آرتس آند كاليتشر

يتيح تطبيق "غوغل آرتس آند كاليتشر" (Google Arts and Culture) للطلاب استكشاف الفن والتاريخ والجغرافيا والثقافات من جميع أنحاء العالم من خلال السماح لهم بجولة سفر افتراضية في المتاحف والتعرف على الأطعمة العالمية وغير ذلك الكثير يكون في متناول أيديهم.

يتوفر التطبيق بشكل مجاني وهو يحتوي على ثروة من المعلومات حول مجموعات المتاحف والفنانين والمسرح وفنون الأداء والشخصيات التاريخية والأحداث. ويعد الموقع موردا لا يقدر بثمن للمراهقين الذين تم تكليفهم بمشاريع بحثية، حيث يمكنه توفير معلومات متعمقة تتجاوز الكلمة المكتوبة لتشمل الصور ومقاطع الفيديو.

كويزلت

"كويزلت" (Quizlet) هو التطبيق الأفضل للمراهقين، لأنه يعلمهم مهارة الدراسة الذاتية وهي المهارة المهمة لطلاب المدارس الثانوية. ويعد كويزلت واحدا من أكثر التطبيقات فعالية في السوق لمراجعة المواد التي سيتم اختبار الطالب عليها. ويمكن للمعلمين والطلاب إنشاء مجموعات دراسية أو بطاقات تعليمية حول العديد من الموضوعات، من الجدول الدوري إلى مفردات الكلمات وغيرها.

يحتوي التطبيق على أكثر من 500 مليون مجموعة دراسية مؤرشفة تم إنشاؤها بالفعل من قبل المستخدمين، لذلك يمكن للطلاب الجدد البحث داخل تلك المجموعات لمعرفة ما إذا تم بالفعل إنشاء مجموعة دراسية تتوافق مع احتياجاتهم أم لا، مع الأخذ في الاعتبار أنه لم يتم التحقق من صحة هذه المجموعات، لذلك يجب أن يدرك المستخدمون أنها قد تحتوي على أخطاء. ومع ذلك فهو مورد مجاني، لذا يجب على الطالب الموازنة بين الفوائد والعيوب.

"هوب سكوتش"

"هوب سكوتش" (Hopscotch) هو التطبيق الأفضل لتعليم البرمجة للأطفال، وهو مناسب أيضا للمبتدئين لاستكشاف عالم برمجة الحاسوب، حيث يتعلم الأطفال البرمجة وحل المشكلات والمهارات المنطقية والرياضية بينما يستمتعون بإنشاء المشاريع، لكن إحدى سلبيات التطبيق أنه غير متوفر على أجهزة أندرويد وغير مناسب للمبرمجين المخضرمين.

"هوب سكوتش" هو تطبيق ترميز مجاني مصمم للأطفال من سن 9 إلى 11 عاما، ويشبه إلى حد كبير برنامج "سكراتش". كما أنه يحتوي على طرق رائعة للأطفال ليكونوا مبدعين ويبدؤوا في تعلم كيفية عمل برمجة الحاسوب دون القلق بشأن لغة الترميز الفنية الصعبة.

توقف وتنفس وفكر

تماما مثل البالغين، يجب على الأطفال ممارسة اليقظة الذهنية كل يوم. ويساعد تطبيق "توقف وتنفس وفكر" (Stop, Breathe and Think) الأطفال على التعرف على مشاعرهم وفهمها وكذلك تعلم كيفية إدارتها. كما أنه يعزز التعلم الاجتماعي العاطفي.

يبدأ التطبيق بجعل الأطفال يأخذون نفسا ثم يسألهم كيف يشعرون جسديا وعقليا. وبناء على هذه النتائج، يقترح التطبيق مجموعة من التأملات الموجهة التي تستغرق أقل من 10 دقائق.

يستخدم هذا الإصدار الرموز التعبيرية للسماح للأطفال بالتعبير عن شعورهم في الوقت الحالي ومنحهم "مهام" تأمل موجهة لإكمالها.