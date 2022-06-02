أحيانا يكون النشاط الذي يعتمد على الماء هو الشيء المثالي لإبقاء أطفالك مشغولين ومستمتعين ويشعرون بالبرودة في أشهر الصيف الحارة.

بقدر ما يمكن أن تكون الأنشطة المائية ممتعة، بقدر أهمية أن تراقبي أطفالك عن كثب في جميع الأوقات. لا تتركي الصغار دون رقابة بالقرب من حمامات السباحة المليئة بالأطفال أو دلاء الماء أو حتى الخراطيم الجارية.

وفيما يلي بعض الأنشطة المائية سهلة الإعداد والتي ستجعل جميع أفراد الأسرة يقضون أشهر الصيف في حماس مستمر.

غسل سيارة

وفقا لموقع "فيري ويل فاميلي" (Verywellfamily)، فإن غسل السيارة ليس مجرد عمل روتيني، إنه نشاط يمكن للأطفال الاستمتاع به أيضا، وهي طريقة رائعة لدمج اللعب المائي مع إنجاز عمل مهم. يمكن لجميع أفراد العائلة المشاركة والاستمتاع معا. كل ما تحتاجين إليه لهذا النشاط هو رغوة الصابون أو حمام الفقاعات، وبعض الإسفنج أو فرش التنظيف، وحاويات مملوءة بالماء لشطفها.

بالون الجليد على شكل بيض

يستغرق هذا النشاط القليل من العمل التحضيري ولكنه سيبقي الأطفال مستمتعين لساعات. ضعي لعبة صغيرة أو تمثالا صغيرا داخل بالون ماء ومن ثم املئيه بالماء. اربطي عددا من البالونات الممتلئة بالماء وقومي بتجميدها.

بمجرد أن تتجمد البالونات تماما، يمكنك قطع طرف البالونات وتقشيرها، مما سيترك مكعبات ثلج على شكل بيضة مع مفاجأة صغيرة مجمدة في الداخل.

ضعي البيض المجمد على صينية، ووفري بعض الأدوات المناسبة ليتمكن الأطفال من التخلص من الجليد والعثور على اللعبة في الداخل.

ارمي بالون الماء

يقدم موقع "فاميلي إديوكيشن" (Familyeducation) بعض الألعاب المائية الجماعية الممتعة، ومنها ما يلي:

املئي بعض بالونات الماء، وقسمي الأطفال إلى فريقين يقفون في اتجاه بعضهم بعضا. إذا لم يكن لديك عدد زوجي من اللاعبين، فيمكن التناوب أمام الشخص الفائز.

يقوم كل طفل بقذف بالون الماء للشخص الذي أمامه، والعكس وهكذا، ومن ثم يأخذ خطوة واحدة للخلف لكل رمية من أجل زيادة التحدي.

تعرفي على عدد الرميات التي يمكنك القيام بها، أو إلى أي مدى يمكن أن تبتعد قبل أن يغرق شخص في النهاية في المياه الموجودة في البالون.

ترحيل المياه

نحتاج في هذه اللعبة إلى 4 دلاء وإسفنجة كبيرة جدا. أولا، قسمي الأطفال إلى فريقين. كل فريق لديه دلو واحد مملوء بالماء، ودلو فارغ وإسفنجة واحدة. ضعي الدلاء على بعد أمتار قليلة.

سيغمس اللاعب الأول إسفنجه في دلو الماء، ويسارع إلى الدلو الفارغ، ويضغط على الإسفنج، ويعود إلى الدلو الممتلئ. بمجرد عودته، سيبدأ اللاعب التالي. يفوز الفريق الذي لديه أكبر قدر من الماء في الدلو الذي كان فارغا.

سباق كأس الماء

قسمي الأطفال إلى فريقين متساويين، وأن يقفوا جنبا إلى جنب في خط واحد. الشخص الموجود في نهاية الخط لديه كوب ممتلئ بالماء. كل شخص آخر يمسك بكوب بلاستيكي فارغ. اطلبي من اللاعبين سكب الماء بعناية في الكوب الفارغ في يد اللاعب الواقف بجواره.

تستمر عملية نقل المياه من كوب إلى كوب حتى نصل إلى آخر لاعب في الصف. يفوز الفريق الذي حصل على أكبر قدر من الماء في الكأس الأخيرة.

فقاعات حوض السباحة

إذا كان لديك حمام سباحة للأطفال، املئيه بالفقاعات وبعض ألعاب الاستحمام. يمكن للفقاعات تحويل حمام السباحة الممل إلى أنشطة ممتعة للغاية للصغار دون بذل الكثير من الجهد.

التحكم في مجرى مائي

إذا كان أطفالك يحبون بناء الحواجز أو مسارات للعب فقد يستمتعون بتجهيز مجرى مائي يتحكمون فيه. لإنشاء المجرى المائي، على الطفل أن يعدّ الأنابيب المكونة من الأكواب أو المعكرونة في حوض الاستحمام على سبيل المثال، وأن تكون الأكواب مفتوحة من كلا الجانبين وملتصقة ببعضها بعضا في شكل متعرج.

بمجرد تجميع المواد وصنع المجرى، يمكن سكب الماء ومراقبته كيف ينتقل من مكان إلى آخر.

الرسم ببندقية الماء

وفقا لموقع "ليتيل فاميلي أدفانشر" (Littlefamilyadventure)، فإنه يمكن ملء مسدسات رش الماء بالماء الملون، ومن ثم رشه على أوراق مثبتة في مكان معين حتى لا تتسبب في الفوضى. ستلاحظ أنه تم الحصول على بعض الأعمال الفنية الرائعة. بعد تجفيفها يمكن للطفل إعداد معرض أمام المنزل والتباهي بعمله.

سباق القوارب الشراعية

اصنعي قوارب من الفلين الورقي وعلب البيض وأي شيء لديك في المنزل. ثم تسابقي بها مع طفلك في حوض الاستحمام أو وعاء واسع ممتلئ بالماء. سوف يستمتع الجميع في هذا السباق.

اللعب بخراطيم ومسدسات المياه

متعة الصيف لا تتم إلا باستخدام مسدسات أو خراطيم المياه، التي تعمل على تهدئة أبنائك في حرارة الصيف وتوفر لك ساعات من المرح كذلك.

اختبار طعم الماء

يقدم موقع "بيرنتج" (parenting) بعض الألعاب المائية التعليمية المفيدة منها:

شجعي طفلك على تجربة الماء المنكه بمكونات مختلفة. ضعي شرائح من الخيار والليمون والبرتقال وأنواع مختلفة من التوت، ومن ثم اجعلي طفلك يغلق عينيه ويجرب طعم المياه ويرى إن كان سيكتشف نوع المكون الرئيسي أم لا.

ستغرق أم ستطفو؟

علمي طفلك تجربة علمية بسيطة أثناء الاستمتاع بالماء. اطلبي منه أخذ بعض الأشياء الصغيرة، وملء حاوية بالماء، واسأليه عما إذا كان يعتقد أن كل عنصر سوف يغرق أو يطفو.

إخراج الكرة بالماء

استخدمي الحبال لإنشاء دائرة أو مربع في حديقتك أو مكان مناسب داخل المنزل. ضعي كرات مختلفة الأحجام والأوزان داخل المربع. اعطي طفلك خرطوما وتحديه في دفع الكرات للخارج بالماء في أقل من دقيقة.