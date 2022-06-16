"ثورة نسائية" تشتعل في سويسرا.. إليكم الأسباب

كشفت صحيفة "لوتان" (le temps) السويسرية -في مقال لها- عن أن "الثورة النسائية" تزداد توهجا في سويسرا، إذ بات عدد النساء المشاركات في المسيرات والأشكال الاحتجاجية في ازدياد ملحوظ.

وذكرت الصحيفة أن المنظمات النسائية في سويسرا أعلنت تنظيم موكب نسائي كبير يوم 14 يونيو/حزيران 2023 العام المقبل، للمطالبة بتكريس حقوق النساء، وحمايتهن من أي تجاوزات قد تقع.

وحسب لوتان، فإن تلك المنظمات استبشرت خيرا بعد تنظيم مسيرة نسائية حاشدة بمدينة زيوريخ يوم 14 يونيو/حزيران الجاري، شاركت فيها آلاف النساء من مختلف مدن سويسرا، حيث عبرن خلالها عن استيائهن من إجراءات تعد مسيئة لحقوق المرأة، ورفعن عدة مطالب أساسية.

مسيرة حاشدة ومطالب أساسية

ومن بين تلك المطالب تحسين معاشات التقاعد، وتوفير أماكن لرعاية الأطفال، والمساواة في الأجور، ووقف أشكال التمييز، وإنهاء سيطرة الرؤية الذكورية، ووضع حد لإقصاء النساء، وفق ما نقلته الصحيفة.

وحسب النساء المحتجات في المسيرة الحاشدة أول أمس الثلاثاء، فإن وباء كورونا سلط الضوء على العنف المنزلي الذي يمارس على النساء.

كما عبرن عن رفضهن القاطع لمشروع قانون، سيطرح للتصويت في سبتمبر/أيلول القادم، ينص على رفع سن تقاعد النساء.