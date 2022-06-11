الصيف هو الوقت الرئيسي لانتشار الذباب المنزلي، ومختلف أنواع الحشرات الطائرة وغيرها. وبمجرد اعتقادك أنك قضيت عليها جميعا، تظهر حشرة أخرى.

ويتغذى الذباب على العديد من الفضلات والقاذورات والغذاء البشري، فيمكنه التقاط الكائنات الحية المسببة للأمراض، وفي كل مرة تتلامس فيها الذبابة مع الطعام أو الإنسان، يمكن أن تنشر الأمراض بين أفراد أسرتك.

وقد تبدو محاولة إخراج كل الذباب من منزلك أمرا ميؤوسا منه. لذلك إليك مجموعة من الطرق التي قد تساعدك في منع الذباب من غزو منزلك خلال فصل الصيف.

طرق التخلص من الذباب

إذا كنتِ تفكرين في التخلص من الذباب دون استخدام المواد الكيميائية، فإن هناك العديد من العلاجات المنزلية ممتازة، جربي هذه الحلول الطبيعية:

وصفات طبيعية

الزهور والأعشاب من المواد الطبيعية الطاردة للذباب، لذلك يمكن الاعتماد على زراعة الريحان والنعناع البري أو استخدام مزيج من الخل وسائل غسيل الأطباق كمصيدة طبيعية. قومي بصب الخليط في كوب، ثم أحكمي تغطيته بغلاف بلاستيكي وعمل ثقوب كبيرة بما يكفي لدخول الذباب. يمكنك أيضا خلط الفلفل الحار بالماء في زجاجة رذاذ لرشها حول المساحات الخارجية.

تعليق كيس الماء

هذه الطريقة هي إحدى الطرق القديمة لطرد الذباب، من خلال تعليق كيس ماء في المنطقة التي تحاولين إبعاد الذباب عنها في المنزل.

ينعكس الضوء على الماء الموجود في الكيس ويلقي الذباب بعيدا، ولكن هذه الطريقة ليست فعالة بشكل كبير، إذ إنها تبقي الذباب بعيدا لفترة مؤقتة ثم يعود مجددا.

صائد الذباب

هناك طريقة أكثر وضوحا وهي استخدام مصيدة الذباب، والهدف منها هو جذب الذباب وإدخاله في المصيدة.

شموع السترونيلا

شموع السترونيلا هي طارد ذباب شائع، وهي شموع تقليدية مصنوعة من الزيت العطري المأخوذ من عشبة السترونيلا، إنها لا تعمل على محاصرة الذباب وقتله، لكنها فعالة في إبعاده بسبب الرائحة التي تطلقها.

لكن تذكري أن شموع السترونيلا فعالة فقط في إبعاد الذباب طالما أن الشموع مشتعلة.

النظافة

ينجذب الذباب لجميع الروائح، سواء كانت حلوة أو مقززة، لذلك ستجذبهم الروائح الكريهة ولتقليل أسراب الذباب التي من المحتمل أن تزور منزلك، حاولي الحفاظ على نظافة المناطق داخل المنزل وحوله، وتأكدي من تنظيف فضلات الحيوانات الأليفة، وإغلاق صناديق القمامة تماما عندما تمتلئ.

سد الشقوق

تتبعي الشقوق حول النوافذ والأبواب التي قد يدخل منها الذباب، واحرصي على سدها وكذلك صيانة الشبابيك والأبواب جيدا حتى لا يدخل منها الذباب.

المراوح

المراوح في جميع الأحوال جهاز مزعج للحشرات والذباب، ولا سيما المراوح ذات التهوية القوية، لذلك تأكدي من تشغيل المراوح في محيطك لإبعاد الذباب عن المنزل.

شرائط طارد الذباب

يمكنك صنع شرائط طارد الذباب بنفسك عن طريق نقع شرائط من القماش بالزيوت المعطرة، مثل القرنفل أو اللافندر أو عشب الليمون أو السترونيلا أو إكليل الجبل أو النعناع.

القضاء على مواقع التكاثر

الذباب المنزلي يعيش بين 10 و25 يوما خلال الصيف، يمكن أن ينمو الذباب من بيضة إلى يرقات إلى مرحلة البلوغ في غضون أيام، في كثير من الأحيان، يحدث كل هذا النمو داخل منزلك، حيث يميل ذباب المنزل وذباب الفاكهة إلى زرع بيضهم داخل المواد الغذائية القابلة للذوبان.

عندما يفقس البيض، تتغذى اليرقات على هذه المادة الغذائية حتى تكبر، سيضع الذباب بيضه في أي مصدر للمياه الراكدة. لذلك انتبهي جيدا لصناديق القمامة التي غالبا ما تكون نقطة ساخنة لتكاثر الذباب.

تحكم في الرطوبة

يحتاج الذباب أن يكون رطبا للبقاء على قيد الحياة، ولأن الأشخاص بالمنزل يحتاجون أيضا للرطوبة، فهي مادة خصبة لانتشار الذباب، ابحثي عن أي مصادر للرطوبة غير المتحكم فيها، بدءا من تسربات في السباكة، وفاكهة وخضروات متعفنة، وبقايا مشروبات، وتأكدي من غسل العبوات والزجاجات قبل إعادة تدويرها.

تقييد الوصول إلى الطعام

الذباب الأكثر شيوعا الذي يصل إلى المنازل هو الذباب المنزلي والذباب المنفوخ وذباب الفاكهة، كل هذه الأنواع تنجذب إلى المواد الغذائية المتعفنة والمخمرة، ويميل الذباب إلى الاهتمام بشكل خاص بالمواد الحلوة واللزجة مثل الصودا أو السكر، والمنتجات الناضجة واللحوم القديمة والحليب الفاسد، وعلى وجه الخصوص حول القمامة.

احرصي على إزالة الطعام من منزلك قبل أن يفسد، وتخلصي من القمامة بانتظام وانتبهي لتواريخ انتهاء الصلاحية.

ويمكن للذباب أيضا أن يأكل معظم منتجات الحبوب، لذلك خزّني المعكرونة والحبوب في حاويات بلاستيكية محكمة الإغلاق، ونظفي الفتات والانسكابات بمجرد حدوثها.

تجنبي المبيدات الحشرية

لا ينبغي استخدام المبيدات الحشرية دائما إلا إذا فشلت جميع الطرق الأخرى، لأن الذباب أصبح مقاوما للعديد من المبيدات الحشرية، وقد أدى هذا إلى زيادة صعوبة السيطرة عليه باستخدام مثل هذه المواد الكيميائية.