ينجذب الأطفال الصغار بشكل طبيعي إلى الأنشطة العلمية التي غالبا ما تكون عملية وأحيانا فوضوية وتؤدي إلى نتائج مثيرة وغير متوقعة، لذا يجب أن يحرص الآباء والأمهات على القيام ببعض التجارب العلمية لأطفالهم في المنزل في سن صغيرة، لأنها تؤدي إلى الكثير من المناقشات وحث الأطفال على التفكير فيما يحدث، ولماذا يحدث بهذه الطريقة، وكيف يمكن أن يساعدنا ذلك؟

ووفقا لموقع "فيرست ديسكوفريز" (first discoverers)، فإن المساعدة في ترسيخ حب العلم في سن مبكرة مفيد من نواح عديدة، فهو يعزز الرغبة في الاستكشاف والتجربة، ويساعد على تطوير مهارات التحليل وحل المشكلات، إذ يغذي فهم السبب والنتيجة والتجربة والخطأ، كما يساعد على تطوير فهم العالم، ويدعم تطوير مهارات الاتصال والتعاون، فضلا عن أنه يوسع قائمة المفردات التي يعرفها الطفل.

ويقدم موقع "فاميلي" (family) بعض الأنشطة العلمية التي تم اختيارها بناء على سهولة الإعداد واستكشاف مجموعة من المفاهيم العلمية والتي يمكن تكييفها وفقا لأعمار الأطفال.

هذه المجموعة من الأنشطة محفزة بشكل خاص أيضا لأنها قصيرة وتوفر رد فعل مثيرا، وقد تم تصميمها بالاعتماد على الأدوات المنزلية الشائعة كمكونات رئيسية لها.

تغرق أو تطفو؟

من بين جميع تجارب الأطفال العلمية، تظل هذه التجربة القديمة هي الأفضل، فهي تعلّم الأطفال كيفية الطفو وكيف يمكن أن يتغير وزن الجسم عندما يكون في الماء. ويمكن القيام بهذه التجربة مع الأطفال الصغار جدا.

أحضري وعاء كبيرا واملئيه بالماء، واطلبي من الأطفال جمع مجموعة من الأشياء من جميع أنحاء المنزل، ثم يتناوب الأطفال على إسقاط أحد هذه الأشياء في الماء، وذلك بالطبع بعد تخمين ما إذا كان سيغرق أو سيطفو.

هل سيذوب؟

يعلم هذا النشاط الأطفال قابلية المواد المختلفة للذوبان وإذا كانت مادة معينة ستذوب في الماء أم لا. وستحتاجين إلى عدة أوعية مياه صغيرة وشفافة مثل أكواب بلاستيكية أو زجاجية ومجموعة من المواد للاختبار مثل السكر والزيت والملح وملونات الطعام والأرز والدقيق وأقراص الفيتامينات. وقبل إسقاط كل مادة في الكوب، اطلبي من الأطفال تخمين ما إذا كانت ستذوب أم لا.

متاهة المغناطيس

في هذا النشاط، ستحتاجين إلى بعض الأطباق الورقية والأقلام ومغناطيس. وأعطي طبقا ورقيا لكل طفل واطلبي منه رسم "متاهة" أو مجرد خط متعرج. واستخدمي مغناطيسين أحدهما فوق الطبق والآخر بالأسفل. وقومي بتحريك المغناطيس بالأسفل على طول الخط المتعرج، سيلاحظ الطفل عندها أن المغناطيس الموجود أسفل الطبق سيتحكم ويحرك المغناطيس الآخر الموجود في الأعلى.

العدسة المكبرة

هذا نشاط لطيف وسهل يمكنك إعداده وترك الأطفال يستكشفونه وحدهم. وستحتاجين إلى صندوق ومجموعة مختارة من الكائنات أو المواد المثيرة للاهتمام، وعدد قليل من العدسات المكبرة. اطلبي من طفلك أن يحاول استكشاف كل مادة من هذه المواد وتدوين الملاحظات.

الذرة المجنونة

هذا النشاط فوضوي بعض الشيء ولكنه ممتع وعملي، إذ يحب الأطفال استكشاف الخصائص الغريبة لهذا التقاطع بين المادة السائلة والصلبة.

وللحصول على أفضل النتائج، استخدمي وعاء عميقا كبيرا يمكنك وضعه على الأرض. اخلطي فيه دقيق الذرة والماء معا حتى يصبح لديك قوام سلايم (معجون هلامي). حاولي أن تثقبي السلايم، سيتحول إلى صلب على الفور. دحرجي بعض السلايم على شكل كرة في يدك ثم توقفي، وسيتحول مرة أخرى إلى سائل.

حليب الرقص السحري

بالنسبة لهذا النشاط الذي يعد مقدمة جذابة للتفاعلات الكيميائية، كل ما ستحتاجين إليه هو طبق عميق وحليب كامل الدسم وملونات طعام وبعض القطن وسائل غسيل.

صبي بعض الحليب في الطبق، وأضيفي بعض قطرات من ألوان الطعام، ثم استخدمي قطعة قطن مغموسة في سائل الغسيل للمس المزيج. واستخدمي بضعة ألوان مختلفة في نفس الوقت للحصول على أقصى تأثير، ودعي ابنك يشاهد ما يحدث في التجربة.

الشعيرات الدموية الملونة

يظهر هذا النشاط كيف يتحرك الماء عبر النباتات من خلال استخدام ألوان الطعام. ويمكن ملاحظة فعالية هذا النشاط بشكل أكبر مع نبات الكرفس، ولكن يمكن أيضا استخدام الزهور ذات البتلات البيضاء. كل ما عليك وضع بعض أعواد الكرفس ذات القمم الورقية في أكواب منفصلة من الماء، ثم أضيفي ألوانا مختلفة لكل كوب. وفي غضون ساعة أو ساعتين، سيتغير لون الكرفس مع تحرك الصبغة لأعلى من خلال عمل شعيرات دموية ملونة.

زراعة بذور عباد الشمس

وفقا لموقع "فاميلي" فإنه دائما ما تكون التجارب العلمية ذات التأثيرات الفورية والدرامية هي الفائز بالنسبة للصغار، إلا أن هذه التجربة ستختبر صلابة الأطفال وصبرهم من خلال إظهار قوة الطبيعة.

كل ما ستحتاجينه هو بضع كرات من القطن، و5-6 حبات من الفاصوليا وجرة أو برطمان وقليل من الماء لكل طفل. ضعي كرات القطن المبللة في البرطمان، ومن ثم ضعي الفاصوليا داخل الأجزاء المبللة.

يجب تذكير الأطفال بفحص بذورهم كل يوم والتأكد من عدم جفاف القطن أبدا، وذلك بريه يوميا بالماء. سيظهر برعم بعد أيام قليلة، وبمجرد أن يكون هناك جذر، يمكن للأطفال أن يزرعوا شتلاتهم الدقيقة في الحديقة بعناية ويتعجبون من كيفية نموها السريع.

الصابون يخيف الجراثيم

يمكن أن توضح هذه التجربة قوة التنظيف الخاصة بالصابون وتساعدك على توضيح سبب أهميته في قتل الجراثيم. بمجرد أن يفهم الأطفال أن الصابون هو أكثر من مجرد أداة لغسل اليدين، كل ما ستحتاجين إليه هو بعض الحليب وطبق عميق وجليتر (سائل شمعي بقصاصات ألوان صغيرة جدا وبراقة) ناعم، وصابون.

ضعي الحليب في الطبق بعمق بضعة سنتيمترات. وأضيفي بعض الجليتر الناعم الذي يمثل الجراثيم هنا، ومن ثم ضعي الصابون في منتصف الطبق.

سيلاحظ الأطفال كيف يتفرق الجليتر ويبتعد تماما عن الصابون. ويوضح هذا قدرة الصابون على التقاط الزيت والأوساخ من بشرتنا، بينما يخيف الجراثيم عندما نغسل أيدينا.