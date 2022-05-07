الدخان الذي يتصاعد من مطبخك عند شواء اللحوم أو حرق الطعام عن طريق الخطأ يترك رائحة محترقة وغريبة غالبا ما تنتشر في جميع أنحاء منزلك حتى بعد زواله.

ويعتبر فتح النوافذ والأبواب وتشغيل مراوح السقف أولى خطوات العمل البديهية التي يجب اتخاذها، ومع ذلك فإن دوران الهواء النقي من الخارج ليس حلا سريعا، ويمكن أن تبقى الرائحة الكريهة لفترة طويلة، وبدلا من محاولة إزالة رائحة الدخان بالبخاخات أو الشموع المعطرة إليك بعض الطرق البسيطة للمساعدة في التخلص منها.

إزالة رائحة الدخان بمواد طبيعية

عليك التخلص في البداية من الطعام المحروق، خذي الجانب الأسود المحترق إلى الخارج لإزالة مصدر الرائحة، ثم انقعي المقلاة التي احترق فيها الطعام في ماء به صابون ونظفي أي بقايا على سطح البوتاغاز.

ماء الليمون

يغلى قدر متوسط ​​الحجم من الماء وتضاف إليه شرائح قليلة من الليمون، ثم اتركيه على نار هادئة لمدة 30 دقيقة وسوف تزول رائحة الدخان.

ماء الخل

يمكنك إضافة كميات متساوية من الماء والخل الأبيض المقطر إلى قدر متوسط ​​الحجم حتى يغلي، ثم اتركيها على نار هادئة لمدة 30 دقيقة، يعمل الخل على تحييد الهواء لإزالة الروائح المتبقية.

ماء البصل

نقطع بصلتين متوسطتين إلى نصفين ونضعهما في وعاء كبير مليء بحوالي 4 أكواب من الماء بدرجة حرارة الغرفة، ضعي الوعاء على منضدة مطبخك، ويستخدم الكثير من الناس البصل للمساعدة في إزالة الأوساخ من رفوف الشواء، أما إذا كانت الرائحة قوية جدا على أنفك وعينيك فاختاري محلول الليمون.

ماء القرنفل

اغلي حوالي 3 ملاعق كبيرة من القرنفل في 4 أكواب من الماء، يُترك على نار خفيفة لمدة 40 دقيقة مع إعادة تعبئة الماء من جديد، لتمديد الرائحة لفترة أطول من الوقت حسب الضرورة، لن يضر وضع القليل من أعواد القرفة أيضا.

صودا الخبز

ضعي أوعية صغيرة من صودا الخبز حول منزلك واتركي المسحوق يمتص رائحة الدخان، سوف يستغرق الأمر بضع ساعات لملاحظة حدوث تغيير في الهواء، لذلك من الأفضل استخدام هذه الصودا مع إحدى طرق الماء المغلي بالإضافة إلى المواد العطرية.

الأمونيا

الأمونيا عامل تنظيف قوي ويمكنك استخدامه لمسح معظم الأسطح الصلبة، ولكن كوني حذرة، لا تدعي الأمونيا تقترب من مادة التبييض وتأكدي من أن منزلك جيد التهوية، افتحي جميع النوافذ أثناء استخدامه، ويفضل ارتداء نظارات واقية أيضا، اتبعي التعليمات بعناية، وكوني حذرة من استخدام الأمونيا على الألواح الأرضية أو الخزانات.

الفحم

ضعي أوعية من الفحم أو صودا الخبز في جميع أنحاء منزلك حتى تمتص رائحة الدخان.

القهوة

لا تنسي القهوة، فرائحتها ممتعة لكثير من الناس، يمكن أن يؤدي وضع أوعية صغيرة من البن المطحون حول مطبخك إلى تقليل الرائحة الكريهة المحترقة.

منظفات لإزالة رائحة الدخان بالأسطح والمنسوجات

قد يتلاشى الدخان نفسه بسرعة، لكن رائحته باقية على الأسطح، في وسائد الكراسي أو الستائر، لذلك من الضروري أيضا تنظيف جميع أسطح المطبخ -بما في ذلك الأقمشة- للتخلص من الرائحة نهائيا.

منظف ​​الأسطح الصلبة

يترك الدخان أحيانا وراءه طبقة دهنية على الخزانات وأسطح العمل والجدران وحتى السقف بالقرب من منطقة الطهي، تخلصي من تلك الرائحة عن طريق تنظيف الجدران والخزائن بمسحها بمزيج من كوبيْ خل لكل نصف غالون من الماء.

امسحي الألواح بالخل النقي، اعصري قطعة القماش أو الإسفنج أولا قدر الإمكان لتجنب تشبع الألواح، امسحي مرة أخرى باستخدام إسفنجة في ماء به صابون خفيف، ثم مرة أخرى باستخدام إسفنجة رطبة نظيفة، وجففي الألواح بالمناشف.

معالجة المنسوجات

رشي مزيجا من مقدارين من الماء ومقدار من الخل على المنسوجات مثل وسائد المقاعد المنجدة أو الستائر لإزالة الروائح الكريهة من القماش، اغسلي الأقمشة التي يمكن غسلها في الغسالة مع إضافة كوب من الخل إلى كمية الغسيل للمساعدة في إزالة الرائحة، إذا كان لا يمكن غسل وسائد كرسي الطعام المثبتة بشكل دائم انقلي الكراسي إلى الخارج بعد رشها بالخل والماء، اتركيها في الهواء الطلق لعدة ساعات أو حتى تتبدد الرائحة، ثم رشي الوسائد بمحلول الخل كل ساعة أو ساعتين إذا لزم الأمر.

تنظيف الزجاج

نظفي الزجاج والمرايا بمزيج من الخل والماء الدافئ ثم اشطفي بالماء النظيف.

إزالة رائحة الدخان بالهواء النقي

افتحي النوافذ للمساعدة في إزالة روائح الدخان العالقة والاستعاضة عن الرائحة الكريهة بالهواء النقي، افتحي أي نوافذ أو أبواب متوفرة في المطبخ نفسه، وكذلك في الغرف المجاورة، تساعد مروحة السقف في المطبخ أو الغرف المجاورة على تدوير الهواء، ضعي أوعية من الخل الأبيض حول الغرفة عندما تكون النوافذ أو الأبواب مغلقة لإزالة الروائح المنبعثة من الهواء، كما أن حبات القهوة الموضوعة في وعاء تمتص وتزيل الروائح من الخزائن.

لإعادة تدوير هواء منزلك والاستعاضة عن رائحة الدخان بنسيم منعش نظفي كل شيء بالمكنسة الكهربائية، الستائر والأثاث والأرضيات، ثم انثري صودا الخبز على السجادة واتركيها طوال الليل ونظفيها بالمكنسة الكهربائية في صباح اليوم التالي، يمكنك أن تفعلي الشيء نفسه مع الأثاث المنجد.