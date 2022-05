واشنطن – دفع تسريب حصلت عليه صحيفة بوليتيكو لمسودة مبدئية مسربة حول قضية الإجهاض، إلى تجديد حرب أميركا الثقافية حول أحد أهم القضايا المجتمعية التي تظهر عُمق الانقسام المجتمعي الأميركي حول هذه القضية الحساسة.

كتب الوثيقة القاضي المحافظ صامويل آليتو في العاشر من فبراير/ شباط الماضي وجاءت في 98 صفحة، وأهم ما تضمنته الوثيقة قول القاضي أليتو إنه "يجب إلغاء حكم قضية "رو ضد وايد"، (القانون الذي ضمن حق الإجهاض على مدى 50 عاما).

وفي الوقت الذي رحبت فيه القوى الدينية والمحافظة وأغلب الجمهوريين بفحوى التسريب، رفض الليبراليون والقوى اليسارية، وأغلب الديمقراطيين، ما تضمنته الوثيقة، واعتبروها مقدمة لتشريعات دراكونية (نسبة إلى مشرع إغريقي يدعى دراكو، ويعنى أن تتفرد الحكومة بتحديد القانون المنظم لهذه العملية) تجرم حق الإجهاض.

دفع تسريب بوليتيكو بكبار السياسيين الأميركيين للتعبير من جديد عن مواقفهم حول الإجهاض، ورؤيتهم لفحوى التسريب.

وأصدر الرئيس الأميركي جو بايدن بيانا صباح الاثنين الماضي جاء فيه أنه إذا "ألغت المحكمة قرار قضية رو، وضيقت على ممارسة حق الإجهاض، فسوف يقع على عاتق المسؤولين المنتخبين في أمتنا على جميع مستويات الحكومة حماية حق المرأة في الاختيار. وسيقع على عاتق الناخبين انتخاب مسؤولين مؤيدين للاختيار في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل".

وأضاف "على المستوى الفدرالي، سنحتاج إلى المزيد من أعضاء مجلس الشيوخ المؤيدين للاختيار وأغلبية مؤيدة لحق الاختيار في مجلس النواب لاعتماد تشريع يقنن حق الإجهاض، الذي سأعمل على تمريره والتوقيع عليه ليصبح قانونا".

وقال بايدن "أعتقد أن حق المرأة في الاختيار أمر أساسي، قانون رو هو قانون موجود منذ ما يقرب من 50 عاما، الرغبة في الإنصاف واستقرارنا القانوني يتطلبان عدم إلغائه".

Last night’s stunning breach was an attack on the independence of the Supreme Court. By every indication, this was yet another escalation in the radical left’s ongoing campaign to bully and intimidate federal judges and substitute mob rule for the rule of law. pic.twitter.com/wvigWvPqm7

— Leader McConnell (@LeaderMcConnell) May 3, 2022