مع حلول عيد الفطر المبارك، بعد أسابيع انقطعنا فيها عن شرب المياه طوال النهار وتناولنا خلالها أطعمة غنية بالدهون والسكريات والنشويات ضمن مظاهر الاحتفال بشهر رمضان الكريم، ما الحل مع بشرة أجهدها الصيام ودرجات الحرارة المرتفعة وقلة العناية؟

لم يعد من الممكن إنكار العلاقة بين النظام الغذائي وصحة البشرة، وتسبّب منتجات الألبان والأطعمة المصنعة والملح والسكر والصودا في جفاف البشرة والتهابها، وانتشار حب الشباب، والبثور، أو تشقق الجلد نتيجة نقص الكولاجين، لذلك من المهم تعويض البشرة عما فقدته طوال الشهر الماضي، وتقليل التصبغات وعلامات الشيخوخة والبثور، وبدء كل وجبة بمشروب مناسب لبشرتك لتحقيق نتائج سريعة لن تحققها أغلى المرطبات.

التوت للبشرة المتصبغة

إذا كنت من المتطلعات للبشرة اليابانية الصافية، فإليك الطريقة من دون إنفاق المزيد على مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة. نشرت "أكاديمية هونغ كونغ للطب" (Hong Kong Academy of Medicine) دراسة تثبت قدرة مضادات الأكسدة على منع تصبغ الجلد، ووقف إنتاج الخلايا الدهنية على البشرة واضطرابات البشرة المرتبطة بالهرمونات وتساقط الشعر، وكان السر في مادة الكاتيكين الموجودة في الشاي الأخضر، ومادة الريسفيراتول الموجودة في قشور العنب الأحمر والفول السوداني والتوت، كما أثبتت التجربة قدرة الريسفيراتول على إبادة الجراثيم المسببة لتلف الجلد.

سيمنح التوت الأزرق والأسود والبرقوق الأصفر بشرتك ما تحتاج إليه من مضادات الأكسدة، ومضادات الالتهاب، والعناصر المغذية، فهذه العناصر تسرع شفاء بشرتك من الترهل والإجهاد والشحوب ومن تغير لون البشرة كالبقع البنية، واسمرار البشرة من الشمس، والخطوط الدقيقة حول الفم، والهالات السوداء والزرقاء.

ويمكنك الاستفادة من خصائص مضادات الأكسدة، وتخفيف حدّة مرارة الشاي الأخضر بخلط ملعقتين صغيرتين من مسحوق ماتشا الشاي الأخضر مع نصف كوب من التوت الأزرق أو الأسود أو الفراولة أو البرقوق الأصفر وثمرتين من الموز المقشر والمجمد مع ملعقة من زبدة الفول السوداني.

أضيفي جميع المكونات إلى الخلاط، وامزجيها جيدا حتى تصبح ناعمة، ثم ضعي رقائق الشيكولاتة الداكنة أو بذور الشيا أو الكتان وحبات التوت الطازج حسب ذوقك.

الشوفان للبشرة الدهنية

جذب السيلينيوم انتباه أكبر شركات مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة بسبب قدرته على منع تكون حب الشباب، والحماية من سرطان الجلد، وتنقية البشرة من آثار التلوث، وله دور رئيسي في عملية التمثيل الغذائي. ويوجد معدن السيلينيوم في التربة، ويتوفر بشكل طبيعي في الماء وبعض الخضراوات واللحوم، ويحتوي الشوفان وكذلك الجوز على أعلى نسبة من السيلينيوم.

نشر موقع "المكتبة الوطنية للطب" (National Library of Medicine) دراسة تؤكد انخفاض مستويات السيلينيوم في الدم لدى مرضى حب الشباب، وفي دراسة أجريت على 47 امرأة و42 رجلا يعانون من حب الشباب تبيّن أن تناولهم أطعمة تحتوي على فيتامين "إي" (E) والسيلينيوم قد حسّن من حالة بشرتهم.

وعند التفكير في الفاكهة والخضروات التي يجب إضافتها إلى مشروب يقاوم حب الشباب والبثور فكري في الألوان البرتقالية والصفراء والحمراء والخضراء، وجميعها يحتوي على نسب عالية من فيتامين "إيه" (A) المقاوم لحب الشباب مثل الفلفل الأحمر والبرتقالي والأصفر، والجزر، والشمام، والسبانخ، والخس، والمشمش، والمانجو، والغريب فروت، والبطيخ، والطماطم.

يمكنك خلط ملعقتين من الشوفان مع أوراق السبانخ وقطع المشمش المثلج والجزر ولبن الجوز من دون سكر، ثم تنعيم الخليط في الخلاط، وإضافة شرائح الغريب فروت للتزيين.

الأفوكادو لمكافحة الجفاف

قد تعمل الزيوت النباتية، مثل اللوز والجوجوبا والأفوكادو، عند تطبيقها على البشرة مباشرة، على ترطيب البشرة الجافة والحساسة والمتشققة والملتهبة؛ فتكون حاجزا وقائيا للجلد كي لا يفقد رطوبته، لكنها تسدّ المسام في الوقت نفسه، وتظل في الغالب على سطح الجلد من دون اختراق عميق لطبقاته.

تحتوي تلك الزيوت على الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة، وكذلك المركبات الفينولية والتروكوفيرول المضاد للأكسدة، ويمكنك الاستفادة من تناولها لتحفيز الكولاجين وتقليل عدد الخلايا الملتهبة واستعادة رطوبة البشرة.

ولتحضير أفضل مشروب لبشرة رطبة غنية بالزيوت الطبيعية يمكنك خلط نصف كوب من لبن جوز الهند غير المحلى مع حبتين من الموز المقشر والمجمد، ونصف ثمرة أفوكادو، وتنعيم الخليط في الخلاط، وإضافة بذور الكتان وقطع الأناناس إلى المشروب. يمكنك إضافة مزيد من لبن جوز الهند عند الحاجة، أو استبداله بلبن اللوز الطبيعي، أو الماء، مع إضافة قشور اللوز.

المانجو لعلاج البشرة المتهدلة

يلعب فيتامين"سي" (c) دورا كبيرا في تحفيز الكولاجين ومحاربة علامات الشيخوخة، ومنع وعلاج أضرار الأشعة فوق البنفسجية. يقاوم السمسم 30% من الأشعة فوق البنفسجية، ويحجب جوز الهند والفول السوداني والزيتون وبذور القطن نحو 20%، وأثبت الطب القديم في شرق ووسط أوروبا والشرق الأوسط فوائد تلك المكونات في علاج مجموعة من حالات تلف الجلد وتصبغه والتهابه.

وللوصول إلى أعلى درجات الحماية والتفتيح وإعادة بناء بشرتك يمكنك خلط ربع كوب من الأناناس مع ثمرة برتقال وربع كوب من المانجو مع شرائح الزنجبيل الطازج وثمرة موز مقشر ومجمد. بعد تنعيم الخليط في الخلاط يمكنك إضافة بذور السمسم واليقطين أو القرع أو حبات الرمان المقاومة للتجاعيد.