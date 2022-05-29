كثيرون لا يعرفون من أين تكون البداية عندما يتعلق الأمر بتنسيق الملابس وألوانها. يمكن أن تكون دائرة الألوان طريقة مناسبة للتنسيق، وهي عبارة عن مخطط دائري يوضح العلاقات بين الألوان المختلفة.

كثيرون لا يعرفون من أين تكون البداية عندما يتعلق الأمر بتنسيق الملابس وألوانها. يمكن أن تكون دائرة الألوان طريقة مناسبة للتنسيق، وهي عبارة عن مخطط دائري يوضح العلاقات بين الألوان المختلفة.

طوّر إسحاق نيوتن أول عجلة ألوان في كتابه "البصريات" عام 1704، وكانت مكونة من 7 ألوان، وهي الأحمر والبرتقالي والأصفر والأخضر والأزرق والنيلي والبنفسجي.

في عام 1810، طوّر يوهان فولفغانغ غوته دائرة ألوان مكونة من 6 ألوان فقط، بدون اللون النيلي، وهي الأقرب لعجلة الألوان المستعملة حاليا.

تضم عجلة الألوان 3 ألوان أساسية، الأحمر والأصفر والأزرق. ويمكن مزج هذه الألوان الأساسية لتشكيل ألوان ثانوية نتيجة خلط كل لونين أساسيين معا.

أما الألوان الأساسية نفسها، فتظهر للعين البشرية على أنها ألوان زاهية وحيوية إذا استخدمت على صورتها الأصلية، لذلك تستخدم عندما نريد لفت الانتباه إلى شيء صغير لكنه مؤثر، مثل ربطة عنق أو منديل جيب أو شال مصاحب لفستان بلون مختلف.

طرق للتلاعب بالألوان

تشمل نظرية الألوان مجموعة من المبادئ والتوجيهات والأفكار التي تخص خلط الألوان والتلاعب بها، التي تمكننا من الإجابة على أسئلة مثل: كيف أعرف إذا كان اللون يناسبني أم لا؟ وماذا يحدث عند استخدام لونين أو أكثر معا؟

تناغم

يقصد بالتناغم الألوان التي ترضينا بصريا وتوفر إحساسا مرئيا مريحا. وتعد الألوان المتماثلة على دائرة اللون هي الألوان الأقرب للتناغم.

لكن نظرا لاختلاف استجابات البشر للألوان، نتيجة التفضيلات الشخصية والتجارب الحياتية، فلا يمكن الاتفاق عالميا على الألوان المتناغمة.

درجات

تنقسم الألوان إلى ألوان دافئة مرتبطة بغروب الشمس وضوء النهار، وألوان باردة مرتبطة بالليل والغيوم.

ويمكن الحصول على إطلالات مختلفة عن طريق مزج الدرجات الدافئة بالدرجات الباردة، مثل مزج الأحمر الأرجواني مع الأزرق الداكن، أو الأصفر مع البنفسجي المزرق.

وتعطى تلك الطريقة إطلالة لافتة خاصة كلما زادت حدة اللون وقوته.

سياق الألوان

يختلف استقبالنا للون عند عرضه في سياقات مختلفة؛ فعلى سبيل المثال، قد يبدو البرتقالي الباهت لونا ضعيفا وشاحبا عند وضعه بجوار الأصفر الفاقع، لكن عند دمجه مع اللون الأرجواني الداكن يصبح البرتقالي أكثر إشراقا و سطوعا.

التنسيق ودائرة اللون

ابدئي بألوان مماثلة، حيث توجد ألوان متشابهة بجوار بعضها بعضا على دائرة الألوان ويبدو التناغم بينهم كبيرا.

ويفضل أن نبدأ بالألوان التي نشعر معها بالأمان؛ فعلى سبيل المثال، إذا كنت تفضلين اللون الأزرق، انظري إليه على دائرة اللون ونسقيه مع لون قريب منه مثل درجة الأزرق المخضر أو الأزرق البنفسجي، للحصول على ملابس منسقة بطريقة جميلة وآمنة من دون مفاجآت.

بعد التجربة البسيطة، يمكننا استخدام الألوان المكملة على دائرة اللون لمظهر أكثر حيوية وجرأة.

والألوان المكملة هي الألوان المتقابلة مثل الأحمر والسماوي والأخضر والأرجواني، والأزرق والأصفر. ويمكن استخدام الألوان الجريئة في الملابس الصيفية، لأنها تعطي إطلالة زاهية مناسبة للصيف.

لقد مضى الوقت الذي كانت فيه ألوان مكملات الملابس متطابقة؛ فلم يعد من الضروري تطابق الحذاء مع حقيبة اليد والحزام، بل أصبحت تلك الملحقات مكانا لتجربة الألوان الزاهية غير المعتادة.

ويعتبر الدنيم (الجينز) من الملابس ذات الألوان المحايدة، مما يعني أنه يمكن مزجه مع أي لون آخر بما في ذلك اللون الأزرق.

كما يمكن أيضا تنسيق الجينز من اللون نفسه بدرجات مختلفة، بحيث لا تعطي مظهرا متطابقا ومملا.

تتمثل الطريقة الكلاسيكية في مزج اللونين الأبيض والأسود معا، وعن طريق هذين اللونين فقط يمكن الوصول إلى العديد من الإطلالات المختلفة، سواء إطلالات كلاسيكية أو شبابية زاهية.

كما أن استخدامهما بدون نقوش يعطينا إطلالة هادئة تناسب أماكن العمل، في حين أن الكاروهات أو الملابس بالخطوط المتداخلة من اللونين تعطي إطلالات جريئة وعصرية.

تنظيم خزانة الملابس

تنظيم خزانة الملابس تبعا لدائرة الألوان يساعدنا على تنسيق الملابس وألوانها، كما يساعد في تركيب مجموعات لونية جديدة بسهولة.

ويمكننا طباعة دائرة الألوان وتعليقها داخل الدولاب أو بجواره، وستمنحنا تلك الطريقة أفكارا لا نهائية غير معتادة في تنسيق ألوان الملابس، وسيصبح الأمر ممتعا، والاستكشافات اللونية الجديدة ستمنح خزانة الملابس تجديدا وتبعده عن الملل.

ومن أهم طرق تنظيم الخزانة -التي تساعد على تنسيق الملابس- التخلص أولا بأول من القطع غير المستعملة، لاكتساب مساحات جديدة.

كما يمكن أيضا استخدام المساحات السفلية من الخزانة لتخزين الملابس والأغراض أسفل الملابس المعلقة، في حين يمكن استخدام الفواصل في الأرفف والأدراج، لضمان استمرار عملية التنظيم.

وفي النهاية، يجب أن نعرف أن ارتداء الملابس ليس مجرد إلقاء قطع عشوائية على الجسم، لكنه عملية فنية تتطلب جهدا مدروسا، لأن اختيار الملابس وألوانها له دور كبير في التعبير عن الشخص الذي يرتديها، مع ضرورة أن تكون الملابس مريحة، ومناسبة لمكان وحدث ارتدائها.