الدوحة – هل لديك شغف بالمجوهرات واقتنائها؟ هل تشعرين أنك تمتلكين أجمل القطع وأكثرها تميزا؟ هل أنت على ثقة بأنك تجارين الموضة عند شرائك قطعة ترتديها امرأة مشهورة؟ عفوا سيدتي فليس كل ما هو موضة يناسبك أو يناسب شخصيتك أو ملابسك أو حتى لون بشرتك، بل قد لا يناسب طول عنقك أو قصره.

نعم.. إنه فن "إتيكيت المجوهرات"، الذي يُعنى بتثقيف المرأة حول كيفية اختيار الحليّ والمصوغات وتوقيت ارتدائها والألوان المناسبة ونوعها، وتسعى نورة الأنصاري مصممة وصاحبة مؤسسة بابيون للمجوهرات، مع شريكتها إليزابت رايس الاستشارية في إتيكيت وبروتوكول المجوهرات، إلى نشر الوعي بهذا الفن وتثقيف المرأة به، بحكم خبرتيهما في هذا المجال.

وسعيا منهما إلى تقديم النصائح إلى المرأة الراغبة في شراء المجوهرات، أقدمت الأنصاري وشريكتها البرتغالية على المشاركة في ورش وندوات ومعارض، بالإضافة إلى نيتهما بث فيديوهات على منصة "يوتيوب" (YouTube) للتعريف بكيفية اقتناء وارتداء المجوهرات، وكيفية تنسيقها مع اللباس والألوان.

الجزيرة نت التقت بالمصممة القطرية نورة الأنصاري، وإليكم التفاصيل في الحوار التالي:

ما المقصود بفن إتيكيت ارتداء المجوهرات؟

يجب أن تكون هناك طريقة معينة في ارتداء كل نوع من أنواع المجوهرات، بحسب الوقت أو المناسبة التي تحضرها المرأة، فمنها ما يناسب حضور إفطار صباحي على سبيل المثال ولا يناسب فترة العشاء أو السهرات أو الحفلات أو مقابلة شخصيات مهمة، غير ما يناسب الأيام العادية أو العمل، وغيرها من الجوانب الحياتية الأخرى.

كما أن هناك معايير أخرى عند ارتداء المجوهرات تعتمد على عدد القطع ونوع المادة الخام التي تتكون منها، وألوانها، وعلى الجانب الآخر نمط (ستايل) الملابس التي ترتديها المرأة، وكيفية تنسيق ارتدائها وعددها، بحيث تتلاءم مع المناسبة، حتى نمنح لقطعة المجوهرات قيمتها وجمالها سواء كانت قطعا بسيطة أو كبيرة.

وعلى هذا الأساس نعمل أنا وإليزابت رايس شريكتي سفيرة مجوهرات بابيون، بحكم خبرتي في تصميم المجوهرات وخبرتها في إتيكيت ارتدائها، على توجيه تلك المهارات إلى هدف واحد وهو تثقيف الجمهور في فن وإتيكيت ارتداء المجوهرات حتى يزداد جمال المرأة وجمال الجواهر، ومنحها قيمتها الثمينة.

من الضروري أن تشتري السيدة القطعة التي تمثل شخصيتها، فلو كانت شخصية رسمية فتناسبها المجوهرات الكلاسيكية أكثر من غيرها

كيف للمرأة أن تنتقي المجوهرات التي تناسبها أثناء الشراء؟

يجب على المرأة عندما تذهب بهدف شراء المجوهرات أن تراعي بعض الأمور مثل طبيعة الشخصية وشكلها ومواصفاتها، هل هي ذات عنق طويل أو قصير، كتف عريض أو نحيل، كما يجب عليها مراعاة كافة العوامل المماثلة لما ذكرنا، فالعملية ليست فقط أن ترى السيدة قطعة مجوهرات على فنانة أو شخصية مشهورة فتذهب لاقتناء قطعة شبيهة بها بغض النظر إن كانت تتناسب مع مواصفاتها أم لا.

ومن الضروري أن تقوم السيدة بشراء القطعة التي تمثل شخصيتها، فلو كانت شخصية رسمية فتناسبها نوعية المجوهرات الكلاسيكية أكثر من غيرها، كأن تحتوي على أحجار ألماس خفيفة جدا تضفي عليها بريقًا ناعمًا، وتختلف في ذلك عن الشخصية غير التقليدية.

هل تقدمون في مؤسستكم خدمات للجمهور فيما يخص انتقاء المجوهرات؟

نحن في المؤسسة وبالتعاون مع الاستشارية إليزابت رايس بدأنا حديثا بتقديم ورش وندوات على شكل فيديوهات يوتيوب لا يتعدى زمن الحلقة منها 3 دقائق، وسيتم إطلاق أولى الحلقات قريبًا جدا، وسيتم استخدام عارضات بمواصفات متباينة من حيث الشكل والمظهر ولون البشرة والشعر ليتسنى لنا تقديم أمثلة دقيقة، وتتضمن أيضا التعريف بالمجوهرات وكيفية تناسقها مع اللباس والألوان، وليس مجرد اتباع الموضة وركوب موجات "الترند" دون وضع ما يناسب المرأة بعين الاعتبار.

ونأمل في الأيام القادمة أن نقدم محاضرات وندوات في هذا الإطار في مختلف الفعاليات والمعارض والمحافل الخاصة بالمجوهرات.

ما أهمية مثل هذه الأفكار والخدمات للمرأة القطرية؟

المرأة القطرية معروفة بذوقها الرفيع، ونحن النساء لدينا شغف كبير بالمجوهرات بشتى أنواعها، ولكن يجب علينا غرس فكرة التميز في طريقة لبسها للمصاغ، وتعزيز الثقة بالنفس لديها حتى نضمن لها عدم التقليد، حيث نرى الكثير من النساء تميل لشراء القطع نفسها التي تقوم صديقتها أو أختها أو إحدى المقربات لها باقتنائها، فيصبح المنظر مملا جدا، فدورنا هنا هو تغيير هذا الأسلوب النمطي والدفع بالمرأة نحو مزيد من التفرد لإظهار جمالها وأناقتها بشكل رائع، ونحن نراعي ذلك في تصاميمنا، إذ نطرح القطع المتميزة بعدد محدود فقط.

أقول للمرأة استمتعي بمجوهراتك، وتوجهي دائما إلى معارض المجوهرات ومتّعي نظرك بجمالها حتى إن لم تتوفر لديك الإمكانيات لشرائها، لأن هذا الجمال يغذي العين والنفس.

أقول للمرأة استمتعي بمجوهراتك، وتوجهي دائما إلى معارض المجوهرات ومتّعي نظرك بجمالها حتى إن لم تتوفر لديك الإمكانيات لشرائها، لأن هذا الجمال يغذي العين والنفس

ما النصائح التي تقدمينها للسيدات في انتقاء وشراء المجوهرات في ظل انتشار الكثير من التصاميم والصيحات التقليدية وغير التقليدية؟

أشدد أولا على أنه ينبغي على المرأة أن تشتري ما يناسبها فقط من المجوهرات، بما يتلاءم مع شخصيتها ومظهرها وميزانيتها ونوع المناسبة.

ثانيًا، أن تقوم السيدة الراغبة بشراء المصاغ بعمل قائمة لمشتريات المجوهرات تحدد من خلالها الفترة الزمنية لشراء كل قطعة، بالتزامن مع القيام بالبحث سواء عبر الإنترنت أو السوق حول هذه القطعة، أحدث موديلاتها وتصاميمها، ومعايير شرائها وكل ما يتعلق بها، وتعزيز ثقافتها حول هذا الموضوع.

أقول للمرأة استمتعي بمجوهراتك، وتوجهي دائما إلى معارض المجوهرات ومتّعي نظرك بجمالها حتى إن لم تتوفر لديك الإمكانيات لشرائها، لأن هذا الجمال يغذي العين والنفس.

اشتري فقط عندما تكونين مقتنعة تمامًا بالقطعة وليس بهدف الشراء فقط أو تماشيًا مع الموضة، وعندما تشعرين أن القطعة تناديك وأنها مصممة من أجلك.