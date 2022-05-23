غنية بالعناصر المقاومة للشيخوخة.. فوائد قناع الفراولة للعناية بالبشرة

تعد أقنعة العناية بالبشرة ذات المكونات الطبيعية خيارا رائعا لتغذية بشرتك بمضادات الأكسدة الصحية وإمدادها بالفيتامينات والعناصر اللازمة لنعومتها ونضارتها.

وليس هناك ما هو أفضل من ساعة لتدليل نفسك والعناية بجمالك بعد يوم عمل طويل ومرهق، ويمكن فعل ذلك ببساطة بتحضير أقنعة الوجه المنزلية بمكونات طبيعية مضمونة.

وتعتبر الفراولة مكونا رائعا لاستخدامه في أقنعة الوجه التي تحضرينها منزليا، نظرا لأنها غنية بفيتامين "سي" (C) وأحماض تساعد في تغذية وتقشير البشرة، مما يجعلها خيارا رائعا إذا كنت تعانين من بشرة باهتة أو تالفة أو معرضة لحب الشباب مثل البشرة الدهنية.

لكن عليكِ قبل تجربة أي قناع منزلي الصنع على بشرتك أن تختبريه أولا على مساحة بسيطة من الرقبة أو اليد، لمعرفة ما إذا كان جلدك يتحسس من مكوناته، فإذا ظلت بشرتك صافية فاغسلي وجهك بمنظف يلائم نوع جلدك قبل استخدام القناع.

وفي ما يلي نستعرض فوائد ووصفات قناع الوجه بالفراولة الذي يمكن أن يساعدك في تنظيف وتقشير وتفتيح بشرتك بشكل يغنيك عن شراء مستحضرات التجميل المليئة بالمكونات الكيميائية الضارة.

فوائد الفراولة للبشرة

أثبتت الأبحاث العلمية أن الفراولة غنية بمضادات الأكسدة وخصائص قابضة ومضادة للالتهابات تساعد على إبطاء عملية الشيخوخة التي تؤثر على الجلد مع التقدم في السن، كما أنها فعالة في علاج الحروق وعلامات الجلد نتيجة بقايا البثور، وتوفر حماية من الأشعة فوق البنفسجية الضارة عند التعرض للشمس.

ولكون تلك الثمار الصيفية غنية بحمض ألفا هيدروكسي فهي تساعد على التخلص من خلايا الجلد الميتة، مما يجعلها مقشرا طبيعيا ولطيفا للجلد.

كذلك تحتوي الفراولة على نسبة عالية من حمض الساليسيليك، وهو العنصر الأهم في مستحضرات علاج حب الشباب والبثور.

ويشير بحث منشور عام 2020 في مجلة "أنتي أوكسيدانت" (Antioxidant) العلمية إلى أن كميات فيتامين "سي" الموجودة في الفراولة تعزز إنتاج الكولاجين في الجلد وتقاوم تقدم سن البشرة وتقلل الخطوط الدقيقة والتجاعيد.

كما قد يساعد استخدام أقنعة الفراولة على الجلد في تفتيح لون البشرة وتقليل الهالات السوداء وتوحيد لون بشرتك وتحسين نسيج الجلد وتفتيح تصبغ وعلامات حب الشباب، بحسب البحث.



يمكنك اتباع الخطوات التالية لتحضير قناع العناية بالبشرة في المنزل باستخدام الفراولة:

قناع الفراولة والعسل

أحضري 8-9 ثمرات من الفراولة الطازجة و3 ملاعق كبيرة من العسل الأبيض الطبيعي.

تهرس الفراولة في وعاء عميق باستخدام الشوكة حتى تصبح ناعمة.

يضاف العسل ويتم خلط المكونات جيدا، وباستخدام يدين نظيفتين أو فرشاة معقمة يوضع الخليط برفق على الوجه بالكامل مع تجنب منطقة العينين.

يترك القناع لمدة تتراوح بين 10 و15 دقيقة، ثم يغسل بالماء الدافئ، ويجفف ويرطب بالكريم المناسب لنوع بشرتك.

قناع الفراولة والليمون

أحضري 8 أو 9 ثمرات من الفراولة الطازجة وملعقتي طعام من العسل.

تضاف ملعقة كبيرة من الزيت لتعزيز قدرة القناع على الترطيب، على أن تختاري ما يناسبك من زيت الزيتون البكر أو زيت الجوجوبا أو زيت بذور العنب أو زيت اللوز الحلو، ولتحقيق التوازن في قوام المزيج تضاف 8 قطرات من عصير الليمون الطازج إذا كانت بشرتك جافة، وما يصل إلى ملعقة كبيرة من العصير النقي للبشرة الدهنية.

تهرس الفراولة في وعاء عميق باستخدام الشوكة حتى تصبح ناعمة، ثم يضاف العسل والزيت وعصير الليمون وتقلَّب حتى تمتزج جميع المكونات جيدا.

باستخدام يدين نظيفتين أو فرشاة معقمة ضعي الخليط برفق على وجهك بالكامل، مع تجنب منطقة العينين.

استلقي واتركي القناع يتغلغل في البشرة لمدة 5 دقائق.

اغسليه بالماء الدافئ ثم جففي وجهك، ثم ضعي "التونر" والمرطب المفضل لديك.

قناع الفراولة والزبادي

تضاف نصف ملعقة كبيرة من الزبادي غير المنكه مثل الزبادي اليوناني إلى ملعقتين صغيرتين من العسل.

تهرس الفراولة في وعاء باستخدام الشوكة حتى تصبح ناعمة، ثم يضاف العسل والزبادي ويخلط المزيج حتى تتجانس المكونات جيدا.

باستخدام يدين نظيفتين أو فرشاة معقمة ضعي الخليط برفق على وجهك بالكامل، مع تجنب منطقة العينين.

يترك القناع لمدة تتراوح بين 10 و15 دقيقة، ثم يغسل بالماء الدافئ، ويجفف الوجه ويرطب بالنوع الملائم لبشرتك من الكريمات.

يذكر أنه يمكنك تخزين مزيج قناع الفراولة المتبقي في وعاء محكم الإغلاق بالثلاجة لمدة تصل إلى أسبوع، بحسب موقع "هيلث لاين" (Healthline) للصحة والمعلومات الطبية.

يشار إلى أن بعض الأشخاص قد يعانون من حساسية الفراولة، مما قد يتسبب في تدمير الجلد وظهور طفح جلدي عند وضع القناع على الجلد مباشرة، لذا ينصح بإجراء اختبار الحساسية المذكور أعلاه، والتوقف عن استخدام قناع الوجه على الفور لحماية الجلد من المضاعفات.