بيروت – مع اقتراب فصل الصيف المشرق، يرغب الكثيرون في تجديد ديكور منازلهم بتصميم داخلي عصري نابض بالحياة فيه الكثير من الطاقة الإيجابية والحيوية، ويتلاءم مع الموضة بألوانها وأثاثها وأقمشتها.

لهذا التقت الجزيرة نت مصممة الديكور الداخلي اللبنانية نسمة الشعار، التي شغفت منذ نعومة أظافرها بهذه المهنة، لتحوّل -الآن- كل تصميم إلى قصة متكاملة وكأنها لوحة فنية حقيقية، واستطاعت أن تضع بصمتها الجمالية الأنثوية الخاصة في كل تصاميمها مع دقة الأداء واحترافية عالية.

أهمية تغيير الديكور في الصيف

تشير نسمة الشعار إلى أنه لا بد من التفكير في التغيير من ناحية التصميم الداخلي في الصيف، فكما يتم تجديد الملابس والإكسسوارات، لا بد من إضفاء بعض التغييرات على ديكور المنزل للشعور بالراحة النفسية والسعادة الداخلية، لكن من أجل تطبيق أفضل ديكور صيفي في المنزل، يجب اعتماد بعض القواعد الأساسية التي تساعد كثيرا في الحصول على ديكورات صيفية مبهجة:

حديقة خضراء داخل المنزل

أفضل ديكور صيفي للشعور بالانتعاش داخل المنزل وكأنك جالس في حديقة خضراء هو إضافة النباتات في الزاويا، والتي تلعب دورا أساسيا في زيادة إشراقة المنزل، يمكنكِ وضع نبتة غصونها طويلة وممتدة وكأنها لوحة فنية في زاوية غرفة المعيشة، وإلى جانبها نباتات أخرى بمستويات مختلفة، فتكون متناسقة ومنسجمة مع بعضها بعضا. فالنباتات الطبيعية تعطي الشعور بالنقاوة والسلام.

إكسسوارات بطريقة مدروسة

عليكِ عدم تجاهل الإكسسوارات مع معرفة استخدامها بطريقة مدروسة مع الأثاث الموجود بالبيت، سواء كان ذلك في الوسائد أو التحف، مع التركيز على الإضاءة المميزة التي تريح النظر. ومن الضروري التخلي عن كل القطع الزائدة، وعدم المبالغة في عددها للشعور بالراحة النفسية.

ولأن الإضاءة تشغل حيزا كبيرا في تغيير الأجواء داخل المنزل، فالإنارة الخفيفة تريح الأعصاب وتزيل القلق والتوتر. ويمكن تخصيص مكان للانعزال أو زاوية للاسترخاء مؤلفة من كنبة مريحة ذات طابع عصري وجذاب بألوان صيفية مبهجة.

استبدال الستائر

لإضفاء لمسة من الانتعاش على أرجاء المنزل، يمكن استبدال الستائر المخملية بستائر خفيفة شيفون أو تول أو فوال، تسمح بدخول الضوء وزيادة الإنارة في البيت، دون نسيان الألوان الهادئة "الباستيل" (الفاتحة) الخلابة بدل تلك الداكنة في الشتاء.

لون الجدران

تغيير لون الجدران إذا كان ذلك ممكنا، ويمكن دهن بعض الجدران بألوان مشرقة، أو إبقاء لون الجدران فاتحا مع إضافة لوحة فنية بألوان صيفية.

وبالنسبة لغرف النوم يشهد العام 2022 اتجاها نحو النضارة والانتعاش في الصيف والأسلوب العملي والبسيط، مع الألوان المحايدة المائلة إلى البيج، وتنوع الإضاءة المخفية.

الأرجوحة أهم تفاصيل الجلسة الخارجية

الجلسات الخارجية الصيفية والسهرات الممتعة مع العائلة والأصدقاء ضرورية جدا، لذا يجب الاهتمام بها بالدرجة الأولى سواء كان في حديقة المنزل أو في الشرفة، من خلال إضفاء جمالية بسيطة على أحواض النباتات أو الأشجار، أو الأرجوحة بالألوان المفعمة بالنشاط والحيوية والتي يمكن تنسيقها جيدا مع المقاعد والسجادة الصغيرة أو الوسائد.

الأرجوحة من أهم التفاصيل وقطع الأثاث التي تساعد في الاستمتاع بالوقت وخاصة بالنسبة للأطفال، كما أنها تعمل على إزالة التوتر، وتساهم في الاسترخاء الكامل في الهواء الطلق، كما تقول مصممة الديكور الشعار.

ما جديد صيف 2022 في الديكور الداخلي؟

وتفصل نسمة الشعار في حديثها للجزيرة نت التفضيلات في "الترند" (trends) للعام 2022 في مسألة الديكور الداخلي خلال موسم الصيف، والتي تساعدك معرفتها في إحداث تغييرات أنيقة وعصرية، ومنها:

الأزرق موضته دائمة

من أهم الألوان الرائجة لهذا الصيف هي: الأحمر، والأصفر، والأزرق الذي لا تزول موضته أبدا في الصيف ويستخدم دائما في كل أرجاء المنزل، فهو مرحب جدا به في الأثاث وفي المفروشات.

أما ألوان الباستيل فهي حاضرة بقوة في طلاء الجدران، وتعطي الانتعاش والحيوية للمكان.

الميتاليك يعود بقوة في صيف 2022

الديكور الميتاليك (الأثاث المعدني) يعود من جديد في عالم الديكور من الأثاث إلى كماليات الغرفة، سواء في الكنب أو الطاولات، فيحضر "البرونزي" و"النحاسي" بقوة في الأثاث وفي الإكسسوارات وفي الإضاءة وفي المصابيح وفي المزهريات.

البوهيمي الأنيق مطلوب ورائج

والطابع البوهيمي (غير المألوف) مرغوب فيه لدى العديد من السيدات لكسر القيود والتحرر من الأشياء التقليدية، وإدخال العديد من العناصر الحرفية واليدوية التي فيها الكثير من التجدد والبساطة، فهذا الستايل (الأسلوب) شعبي يعكس غير المألوف ويتميز بتداخل الألوان والقطع العتيقة، بحسب المصممة نسمة الشعار.

وتختتم حديثها للجزيرة نت بالقول إنها تترجم كل أفكار زبائنها إلى واقع ملموس بجمالية وبذوق وتحيكها وكأنها قصة مترابطة تهتم بكل جوانبها لتكون سلسلة متناغمة بين الأثاث والإكسسوارات والمساحات والأسقف والجدران والإضاءة وغيرها من تفاصيل المنزل.