يعود تاريخ الفازلين إلى عام 1865 عندما حصل الكيميائي روبرت شسبروج على براءة اختراع لتركيبة هذا المستحضر لعلاج البشرة الجافة والترطيب الكثيف للجلد.

وبالفعل، أصبح الفازلين واسع الانتشار من أبرز أنواع الكريمات ذات القوام الكثيف، لقدرته على فعل العجائب للجلد الجاف والمتضرر.

لكن منذ اختراعه توصل كثيرون حول العالم إلى العديد من استخدامات الفازلين الأخرى التي لا تتعلق فقط بالعناية بالبشرة وترطيبها، وبات مركبا سحريا لأمور تبدأ من العناية بالمنزل والشعر وحتى تنظيف الأسطح.

في ما يلي نستعرض بعض الاستخدامات الذكية للفازلين التي ستجعلك تعيد اكتشاف فوائد هذا الهلام الشفاف من جديد.

تعزيز بقاء العطر على الجلد

يقول موقع "بيردي" (Byrdie) للمنوعات والجمال إن ​​البشرة كثيفة الترطيب عادة ما تكون أكثر قدرة على الاحتفاظ بالروائح بشكل أفضل، لذا ينصح بفرك بعض الفازلين على نقاط النبض في المعصمين قبل رش العطر لجعله يدوم لفترة أطول.

وعادة ما تكون هناك بقع أساسية في الجسم لوضع العطور نظرا لكونها مناطق دافئة ونقالة لنبض القلب، مما يساعد على انتشار رائحة العطور في جميع أنحاء الجسم، وهي تشمل الرسغين والأكواع الداخلية وظهر الركبتين والرقبة أسفل الأذنين.

التخلص من الرؤوس السوداء

الرؤوس السوداء ليست غير مقبولة فحسب، بل يمكنها أن تتطور أيضا إلى بقع وبثور كبيرة ومؤلمة إذا حاولت الضغط عليها أثناء غسل الوجه أو وضع مستحضرات العناية بالبشرة والمكياج.

ويلفت موقع "ليفنغ ماغازين" (Living Magazine) للعناية بالجمال إلى أنه على الرغم من أنه هناك المئات من منتجات العناية بالبشرة في السوق التي تدعي أنها قادرة على تخليص وجهك بالكامل من الرؤوس السوداء فإن معظمها باهظ الثمن.

لكن هلام الفازلين الجيلاتيني الكثيف يغير قواعد اللعبة بشكل رخيص للغاية، فقط اغسلي وجهك وغطيه بالفازلين بعناية، ثم ضعي فوقه غلافا بلاستيكيا مشقوقا عند منطقة الأنف للتنفس.

وبالجلوس أمام حمام من البخار الدافئ لتفتيح المسام أو بمجرد وضع منشفة مبللة بالماء الساخن على الوجه لبضع دقائق سيؤدي ذلك إلى تفكيك الرؤوس السوداء التي ستغسل مع الفازلين باستخدام غسول الوجه المناسب لنوع بشرتك.

تصفيف الشعر المتقصف

يمكنك أيضا استخدام الفازلين لمحاولة ترويض الشعر المجعد وتسوية الأطراف الجافة والمتقصفة، وحتى للحفاظ على الحواجب ثابتة في مكانها قبل بدء يوم طويل وحافل من العمل.

ونظرا لأنه آمن للاستخدام على الوجه فلا داعي للقلق بشأن التهيج أو مشاكل البشرة عند ملامسته الوجه، ومع ذلك ينصح بالامتناع عن استخدامه على الشعر الدهني والبشرة الدهنية المعرضة لحب الشباب، لأن كثافة الفازلين يمكنها سد المسام، مما يفاقم المشكلة.

لإزالة البقع الصعبة من الأقمشة

باستخدام منشفة مبللة يمكن استخدام الفازلين لإزالة بقع المكياج من ملابسك وكذلك الوسائد والبطانيات والملاءات، إذ يساعد الزيت الموجود في الفازلين على استخلاص الزيوت الأخرى من بقع الماكياج العنيدة.

وبعد إزالة البقعة بالطريقة السالف ذكرها أضيفي قطعة الملابس في الغسالة للتأكد من التخلص من البقعة بشكل كامل بحسب مجلة "كوزموبوليتان" (Cosmopolitan) للموضة والجمال.

لتلميع المقتنيات الجلدية والأسطح الخشبية

كذلك يمكن استخدام جل الفازلين في تلميع الأحذية والحقائب وأي أشياء جلدية أخرى تحتاج إلى تلميع باستخدام منشفة قطنية وكمية قليلة من الفازلين الخالي من الألوان والعطور.

وعوضا عن شراء طلاءات الأخشاب المتخصصة باهظة الثمن -التي قد لا تحقق النتائج المرجوة في إزالة الخدوش وزوال الألوان من الأرضيات والطاولات والأسطح الخشبية الأخرى- يمكن استخدام الفازلين بديلا اقتصاديا وسريعا لاستعادة لمعان وبريق الخشب.

كل ما عليك فعله هو تغطية الخدوش بالفازلين وتركه لمدة 24 ساعة على الأقل على السطح لكي يتم تشربه قدر الممكن.

وعند مسح الفازلين ستجدين أن العلامات أصبحت أقل وضوحا مما كانت عليه من قبل.

حماية ماكينات الحلاقة من الصدأ

يمكن استخدام جيلاتين الفازلين الخالي من العطور على شفرات الحلاقة لإبقائها وكأنها جديدة عن طريق تدليك طبقة رقيقة جدا منه بعناية على الشفرات بين كل استخدام وآخر.

فقط يجب التأكد من أن الشفرة جافة تماما أولا قبل وضع طبقة الفازلين الرقيقة عليها لمنع الصدأ، وفقا لمجلة "تايمز ميل" (Times Mail) للمنوعات.

استخدامات أخرى متنوعة

تشير مجلة "ليفنغ ماغازين" (Living Magazine) للمنوعات إلى العديد من الاستخدامات الأخرى التي يمكن للفازلين أن يصنع المعجزات فيها وبأقل تكاليف، مثل: