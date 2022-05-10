الرياض- أثارت تصريحات مدير إدارة الإنتاج الحيواني بوزارة البيئة السعودية، العربي العميم، بشأن تأهيل ألف سيدة لتربية الأغنام في البلاد موجة من التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي ركز معظمها على "السخرية" من هذه التصريحات، في حين رأى آخرون أن هذه تجارة جديدة ومربحة وعلى النساء الدخول فيها.

وكان مدير إدارة الإنتاج الحيواني بوزارة البيئة السعودية قد قال في تصريح لإحدى القنوات الفضائية السعودية إن الوزارة تستهدف تأهيل ألف امرأة في عالم تربية الأغنام وصناعة منتجات الثروة الحيوانية في مرحلة أولى ضمن خطة تطمح إلى زيادة هذا الرقم من أجل تفعيل هذه التجارة في البلاد.

وأضاف العميم أن وزارته تطمح إلى تطوير هذا القطاع، والمبادرة عبارة عن حزمة من البرامج لمربّي الثروة الحيوانية، ترمي إلى الوصول إلى 5 آلاف من المربّين من ضمنهم ألف مربية، والمشروع يسمح بدخول النساء ليصبحن عنصرا مهما في صناعات السمن والصوف وغيرها ورافدا جديدا من روافد الاقتصاد.

وقال المغرد السعودي رمزي إن هناك فرقا بين تربية الأغنام ورعي الأغنام، مشيرا إلى أن المشروع الجديد يستهدف تربية الأغنام في الحظائر التي ما زالت حكرا على الرجال، وأن تدريب النساء الراغبات في دخول هذه التجارة يكسبهن المعرفة لإدارتها وشرائها وبيعها ويعود عليهن بالنفع والمال الوفير.

هناك فرق بين ( تربية ) الاغنام و ( رعي ) الاغنام

والخبر يتكلم عن تربية الاغنام حالياً تجارة تربية الاغنام في الحضائر مازالت حكراً على الرجال وتدريب النساء الراغبات في دخول هذة التجارة يكسبهن المعرفة لإدارتها وشرائها وبيعها …الخ يعود عليهن بالنفع والمال الوفير . وزارة_البيئة — ramzi (@RamziGamdi) May 9, 2022

وقال حساب لمغرد سعودي آخر تحت اسم طويق إن تربية الأغنام لم تعد كسابق عهدها بل أصبحت مشروعا متكاملا في مزارع مستقلة مثلها مثل المشروعات الكبرى.

تربية الأغنام 🐑🐏لم تعد كسابق عهدها.. بل أصبحت مشروع متكامل في مزارع مستقلة مثلها مثل مشروع شركة المراعي 1- حضائر في أماكن مخصصة

2- توجيد أعلاف سواء كانت من مزارع تابعة للحضائر او مزارع مستقلة او حتى استيرادها من السودان وغيرها

3- طبيب بيطري متابع

4- مكاتب إدارية وتسويقية🐑 — طويق (@CLIPS_1000) May 7, 2022

ومن ناحية أخرى، حوّل عدد من المغردين التصريحات التي تحدث عنها المسؤول السعودي إلى سخرية، ومنهم من نشر فيديوهات عن طريقة اهتمام النساء بالأغنام، ومنهم من ركز على شكل الأغنام الملون عند قيام النساء بتربيتها وذلك عبر فيديوهات تظهر الأغنام بألوان غريبة.

بعد تربيه الأغنام للبنات

هذي غنمنا أنا وصحباتي pic.twitter.com/TClS3NQynz — أيلاحربي (@ayla15a) May 9, 2022

ويعدّ مشروع تربية الأغنام في السعودية من أكثر المشاريع التي يتجه إليها الشباب وغيرهم لأسباب كثيرة، وربما للبيئة دور كبير في ذلك أو حبّ السعوديين للأغنام والإبل، لهذا تجد مشاريع تربية المواشي منتشرة بكثرة في كل أرجاء المملكة، وعادة ما تستورد المملكة أعدادا ضخمة من الأغنام تبلغ قرابة مليون رأس في موسم الحج فقط.

وكانت وزارة البيئة السعودية قد أعلنت قبل موسم الحج الماضي الذي تأثر بفيروس كورونا عن استيراد أكثر من 680 ألف رأس من الماشية في الفترة من أول ذي القعدة حتى أول ذي الحجة من العام الماضي، ضمن خطة الوزارة لتغطية طلب السوق المحلية وموسم الحج السابق.