الشيف أم عبد الله تجيد طبخ الأكلات العراقية الشعبية، والدها كان طباخا لدى العائلة الملكية، وتنفرد بأكلة مطبق السمك العراقي

بغداد- أُم عبد الله شيف عراقية بعمر 30 عاما من سكان العاصمة بغداد، تجيد طبخ الأكلات العراقية الشعبية، والدها كان طباخا لدى العائلة الملكية العراقية، وتنفرد بأكلة مطبق السمك العراقي.

سيتناول الفيديو قصة هذه الأكلة انطلاقا من المنزل وذهابا للسوق لتجهيز المواد وطبخها بمراحلها وحتى تقديمها على طاولة الطعام، وسط أجواء رمضانية.