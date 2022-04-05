أصيب نحو 63 شخصا في بريطانيا -معظمهم من الأطفال- بالسالمونيلا، في واقعة مرتبطة ببيضة "كيندر سربرايز" المحببة لدى الأطفال والكبار أيضا، وهي عبارة عن بيضة من الشوكولاتة داخلها لعبة صغيرة.

ونقلت وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية عن وكالة المعايير الغذائية قولها إن شركة "فيريرو" المصنعة للشوكولاتة بصدد سحب بعض الكميات من البيضة الشهيرة التي يتم تصنيعها في بلجيكا، كإجراء احترازي في وقت تستمر فيه التحقيقات في الواقعة.

وأفادت تقارير بتسجيل المزيد من الإصابات في دول أوروبية، من بينها أيرلندا وفرنسا وألمانيا والسويد وهولندا.

ولم تسجل أي وفيات في بريطانيا، إلا أن أغلب الحالات سجلت بين أطفال يبلغون من العمر 5 أعوام أو أقل.

وقامت شركة "فيريرو" بسحب المنتجات، ونُصح الأشخاص بعدم تناولها.

وقالت وكالة المعايير الغذائية إن بيضة الشوكولاتة تم تصنيعها كلها في المصنع نفسه، وأنه لا يُعتقد أن هناك أي ضرر في منتجات "فيريرو" الأخرى.

وتحظر بعض الدول بيع بيضة "كيندر سربرايز"، من بينها الولايات المتحدة التي يمنع القانون الفدرالي للأغذية والأدوية ومستحضرات التجميل بيعها، لأنها لا تسمح بأن تحتوي منتجات الحلويات على "مادة غير غذائية كاللعبة أو الحلية".

ويرجع ذلك إلى أن الأجزاء الصغيرة تشكل خطر الاختناق للأطفال، كما أن بيضة "كيندر سربرايز" لا تحمل تحذيرًا بأن الألعاب "ليست مناسبة للأطفال دون سن الثالثة، نظرًا لوجود أجزاء صغيرة".