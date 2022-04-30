قبل ساعات من انتهاء شهر رمضان، وحلول عيد الفطر المبارك، ما زالت هناك فرصة مناسبة لتنظيف المنزل سريعا، استعدادا لعطلة العيد الطويلة.

تبدأ السيدات عادة بتجهيز البيت استقبالا للعيد، بتنظيفه وغسل أثاث المنزل والمنسوجات، وتحديدا تنظيف الستائر الذي يعد أحد الأعمال المنزلية الشاقة التي يؤجلها الناس لفترات طويلة بسبب إنزالها وغسلها وكبسها وإعادة تعليقها من جديد، لذلك نستعرض في السطور التالية طرق تنظيف الستائر وتعطيرها في المنزل، من دون خلعها، فقد يكون تنظيف الستائر أسهل كثيرا مما تعتقدين.

خطوات تنظيف الستائر من دون فكها

المكنسة الكهربائية

نظفي أي نوع من الستائر باستخدام المكنسة الكهربائية؛ فما عليك سوى أن تمرري المكنسة برفق فوق الستائر.

منفضة الريش

المكنسة الكهربائية تزيل الأتربة من الطبقة الأولية فقط من الستائر، لذلك استخدمي منفضة الريش لتنظيف الستائر الخشبية والستائر المصنوعة من الألومنيوم، لإزالة الغبار.

ماء وصابون

يمكن استخدام مزيج من الصابون والماء الدافئ لتنظيف البقع على الستائر البلاستيكية أو ليكون منظفا طبيعيا للألمنيوم.

إزالة الوبر

تجذب أنواع معينة من الستائر الغبار؛ إذا لاحظت أن المكنسة لم تزل الوبر بصورة كاملة، فاستخدمي فرشاة أو أسطوانة الوبر للتخلص منه، أو الصقي الشريط اللاصق العريض على أقمشة الستائر المراد تنظيفها.

البخار

إذا لاحظت أن ستائرك بها بقع، فيمكنك إزالتها في أثناء وجود الستائر في مكانها وذلك بقوة البخار؛ فغالبا يمكن للمنظف البخاري القوي والمحمول إزالة البقع والأوساخ من الستائر بأقل جهد، وهذه الطريقة فعالة خاصة إذا كانت ستائرك سميكة.

إزالة الروائح

يعد مزيل الروائح الخاص بالمفروشات في شكل رذاذ مثاليا لجعل رائحة الستائر منعشة ونظيفة، ضعي وعاء من مسحوق صودا الخبز والزيت العطري المفضل لديك على حافة النافذة.

تنظيف النوافذ

غالبا ما تصبح الستائر متسخة عند تنظيف النوافذ التي تغطيها، لذلك نظفي النوافذ بعناية، حتى لا تصل الشحوم والأتربة إلى الستائر.

أنواع الستائر وطرق تنظيفها:

الستائر المعدنية

في أثناء تنظيف الستائر المعدنية، لن تكوني بحاجة لمنتجات التنظيف، حيث يقوم الصابون والماء بالتخلص من البقع؛ فما عليك سوى إغلاق الشرائح حتى تصبح مسطحة مثل الستارة، وإذا كانت متربة قليلا، فيمكنك تنظيفها باستخدام مكنسة كهربائية برفق لمنع انحراف الشرائح. أما إذا لم يتم تنظيفها بالمكنسة فخذي إسفنجة ناعمة مغموسة في الماء والصابون، واضغطي على الماء الزائد وافركيها برفق على طول الستائر، ثم امسحي بقطعة قماش نظيفة.

الستائر الدوارة

املأي الحوض بالماء الدافئ واخلطيه بمنظف سائل وانقعي الستائر فيه لمدة ساعة، ثم افركي الستائر باستخدام إسفنجة ناعمة في أثناء وضعها في الحوض، واشطفيها تحت الماء الجاري، وانشريها لتجف تماما.

الستائر الرومانية "سهلة الطي"

تظهر خطوط الغبار على الستائر سهلة الطي. ولتنظيفه، افتحي الستائر واستخدمي المكنسة لشفط الغبار من القاع والجوانب، في حال وجود بقع، رشي المنطقة بمنتج إزالة البقع المصمم خصيصا لنوع القماش، وافركيها برفق بقطعة قماش نظيفة.

الستائر الدانتيل

يتراكم الغبار على الستائر الدانتيل بشكل كبير، ولتنظيفها بشكل صحيح، لديك طريقتان لتنظيفها، إما غسلها يدويا بإزالة الستائر من قضبانها، وللقيام بذلك املأي دلوا من الماء الفاتر وأضيفي إليه بضع ملاعق من المنظف، وامزجيه جيدا لعمل رغوة، ثم انقعي الستائر في الدلو مع الخليط لمدة 15 دقيقة، بعدها أزيلي الستائر من الدلو واشطيفها تحت الماء الجاري، ولكن لا تعصريها لأن العصر قد يمزق الأقمشة الخفيفة، ثم علقي الستائر لتجف في الشمس.

أما إذا كانت الغسالة مزودة بدورة غسيل يدوي، فاختاري دورة غسيل قصيرة، وأضيفي القليل من المعطر في دورة الشطف الأخيرة كي تصبح رائحتها منعشة.

الستائر القطنية

يمكن غسل الستائر المصنوعة من القطن يدويا أو في الغسالة بشرط ألا تكون مبطنة. وتميل الأقمشة والستائر القطنية إلى إظهار البقع؛ لذلك قومي بإزالة البقع ونظفيها قبل الغسيل.

اختاري الماء البارد والدورة الحساسة، واستخدمي منظف غسيل معتدل للغسالة، وضعي الستائر في مجفف الغسالة واختاري درجة حرارة منخفضة، عندما تجف الستائر بنسبة 95%، أخرجيها من المجفف ثم قومي بكيها وهي لا تزال رطبة قليلا لمنع التجاعيد من الظهور.

الستائر الحرير

العديد من الستائر الحريرية يمكن غسلها يدويا، املأي حوضا كبيرا من الماء الفاتر لتبريد الماء، أضيفي منظفا معتدلا وحركيه للحصول على رغوة، اغمري الستائر الحريرية في الماء، أدخلي رغوة الصابون بالضغط بلطف على نسيج الحرير، اشطفي الحرير في حمام مائي فاتر لتبريده، وحركي القماش حوله لتحرير الصابون، استمري في الشطف حتى تختفي الرغوة، ثم ضعي القماش بشكل مسطح قدر الإمكان على منشفة حمام سميكة، ثم قومي بلف المنشفة برفق لعصر الماء الزائد. وعلقي الستائر الحرير بالداخل لتجف.

يمكنكِ كي الستائر التقليدية أو الستائر الحريرية بعناية فائقة إذا لزم الأمر، ومن الأفضل كي الحرير عندما يكون القماش رطبا.

نصائح للحفاظ على نظافة الستائر