بيروت- هل ترغبين في أن تكوني سريعة في تنظيف المنزل وترتيبه وبأقل جهد وبنتيجة أفضل؟ كثير من ربات البيوت يصبن بالقلق خوفا من أن تتكدس عليهن المهام المنزلية وهن صائمات، ويردن إنجاز كل تلك الأمور بالطرق السهلة والبسيطة ومن دون الشعور بالمشقة والحيرة.

لذلك التقت الجزيرة نت خبيرة التدبير المنزلي جميلة عيتاني بسبب خبرتها الواسعة في هذا المجال لتقديم أهم النصائح والإرشادات لكل ربة منزل ولكل امرأة عاملة، مع وضع جدول تنظيمي لكل المهام لتخفيف الأعباء وتحديد الخطوات الضرورية التي عليك القيام بها بفعالية ومن دون تردد وبمتعة تامة.

رمضان شهر التقوى

تبدأ عيتاني حديثها للجزيرة بالقول إن "تنظيف المنزل يعد من الأمور التي تشغل بال معظم السيدات، وأغلبهن يواجهن صعوبة في القيام بتلك المهام في شهر رمضان المبارك، لذلك يجب ألا يركزن كثيرا على هذه المسألة؛ فرمضان شهر التقوى والتفرغ للعبادة وقراءة القرآن الكريم والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى".

أهم الخطوات

وتقدم عيتاني أهم الخطوات التي يجب اتخاذها أثناء التنظيف والترتيب خلال شهر رمضان:

لا بد من الاستيقاظ باكرا: فهذا من أساسيات نجاح أداء المهام المنزلية، كونه يعطي وقتا إضافيا لاستغلال باقي اليوم بشكل أفضل. وكلما استيقظتِ في وقت مبكر أنهيت عملك في أسرع وقت، فيصبح لديك فترة الظهيرة للتفرغ لأمور أخرى.

تنظيم الوقت وتحديد المهام حسب الأهمية: تقسيم المهام ووضع جدول تكون فيه مهام يومية وأخرى أسبوعية.

قبل بدء التنظيف: لا بد من إلقاء نظرة شاملة على كل المنزل والتخلص من الفوضى العارمة التي تسبب الإرباك لكل سيدة، ومحاولة ترتيب الأغراض في مكانها المناسب، سواء كانت ملابس أو ألعابا أو غير ذلك، فالترتيب المنزلي يؤدي إلى التنظيف بسلاسة أكثر وفي وقت أقل.

وضع كل شيء في مكانه: من الضروري المحافظة على نظافة المنزل وأناقته في رمضان بأبسط الطرق الممكنة، سواء كان بالالتزام بترتيب الأغراض والثياب والأحذية ووضعها في الأمكنة المناسبة، أو مسح الطاولات باستمرار وإزالة الأتربة من الأرضيات، خاصة في غرفة المعيشة للمحافظة على نظافة المكان، ونظافة المطبخ وإزالة الدهون عن الأسطح.

المهام اليومية: تكون عبارة عن الطهي وترتيب الغرف، ومنها غرف النوم وترتيب الأسرة لتكون الغرف ذات مظهر أنيق ومكتمل، وتنظيم الغسيل ومسح الحمام، إضافة إلى ترتيب الفوضى وإزالة الأغراض غير المستعملة وتنظيف الغبار، مع استخدام المكنسة الكهربائية ومسح الأسطح، من دون نسيان مهمة جمع القمامة.

الطبخ: بخصوص عملية الطبخ فيمكن إعداد الطعام ليومين حتى لا تشعر ربة المنزل بإرهاق كبير.

المهام الأسبوعية: تشمل التنظيف الكامل لغرف النوم مثلاً مع تغيير الملاءات والوسائد والستائر، أو التنظيف الكامل لغرف المعيشة، مع تنظيف الثلاجة والنوافذ والأبواب والحوائط المتسخة.

بعد تناول وجبة الإفطار: أثناء شهر رمضان بعد تناول وجبة الإفطار يجب إتمام مهمة التنظيف الإضافية، سواء مسح الأرض في غرفة المعيشة أو عملية الجلي مع تنظيف الحوض ومسح أرضية المطبخ ومسح الفرن والطاولة بالممسحة المبلولة بالماء، مع تنظيف الكنب والأرض بالمكنسة الكهربائية.

مشاركة العائلة في الأعمال المنزلية: ومن المستحسن أيضا أن تكون هناك مشاركة في الأعمال المنزلية لتخفيف الأعباء عن الأم وتعويد الأولاد على التعاون وتقديم يد المساعدة في تنظيف وترتيب المنزل.

كما يجب أن يعتادوا على ترتيب غرفهم وتحمل مسؤولية تنظيفها أيضا، فهذا يساعد كثيرا في الحصول على الوقت الكافي للراحة والعبادة خلال رمضان.

قسط من الراحة: كي لا ترهق ربة المنزل نفسها في تعدد المهام المنزلية في وقت واحد وهي صائمة، لا بد لها أن تأخذ قسطا من الراحة وتعرف جيدا كيف تنظم وقتها، وتخصص كل يوم وقتا بسيطا لتلك الأعمال المنزلية لتصبح جزءا من العمل الروتيني، فلا تصل إلى مرحلة الشكوى وعدم الرغبة في إتمام المهام المنزلية.

يوم التسوق: يجب تحديد يوم واحد في الأسبوع لشراء ما يلزم البيت من أغراض، ومن المفضل أن يكون هذا اليوم مخصصا للتسوق، يعني أن تكون السيدة مرتاحة من أعمال المنزل ومن الطهي في هذا النهار.

الاهتمام بركن الصلاة وزينة البيت

تؤكد خبيرة التجميل عيناتي أنه من الجميل المحافظة على نظافة المنزل في كل الأوقات، لكن خلال شهر رمضان تكون للأمر أهمية كبرى لأنه يعكس نقاوة وطهارة العقل والروح، وهذا سينعكس أيضا على جمال المنزل وترتيبه.

وتنصح عيناتي بتخصيص ركن خاص في البيت للروحانيات والصلاة، فيتم وضع سجادة خاصة ومصحف وتجهيزه ببخور يومي ليضفي أجواء رمضانية ورائحة جميلة، وهذا الركن سيعطي راحة نفسية لكل سيدة شعرت بالتعب والإرهاق والتوتر بعد نهار طويل وشاق، وستنسى كل الهموم وتتفرغ للعبادة وهي صافية الذهن.

وتزيد أنه يمكن تزيين المنزل بزينة رمضان، سواء كانت بالفوانيس أو الأضواء واللافتات أو غير ذلك من "الإكسسوارات" لأنها تضفي البهجة على العائلة، خاصة الأطفال.