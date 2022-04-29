إذا كنتِ تتساءلين كيف تبدين أطول من دون الاضطرار إلى ارتداء أحذية الكعب المرتفع وتكبُّد عناء الشعور بالألم عند السير بها لفترات طويلة، فأنتِ لستِ وحدك.

نريد جميعًا أن نبدو أطول قليلاً، لكن فعليا لا يوجد الكثير مما يمكننا فعله حيال هذا الأمر بعد سن البلوغ، إذ يثبت طول قامة الجسم وبالكاد يكسب بضعة سنتيمترات إضافية لا أكثر ببلوغ سن النضج.

ومع ذلك، هناك الكثير من الحيل والنصائح التي قد تجعلكِ تبدين أطول مما أنت عليه. وما دام طول الجسم يعتمد كليا على الجينات، وهو أمر خارج عن سيطرتنا تماما، يمكننا من خلال الطريقة التي نرتدي بها الملابس أن نتحكم في صورة الجسم ونجعله يبدو أطول مما هو عليه في الحقيقة.

التزمي بالتصميمات المستقيمة

تقول أودري كيت، الكاتبة وخبيرة اختيار الملابس والأزياء لموقع "ستايل كاستر" (Style Caster)، "ابحثي عن القطع المستقيمة والمصممة خصيصا لخلق شعور بأن جسمك ممتد ومستقيم، مما يجعلكِ تبدين أطول".

إذ تميل الملابس ذات القصة الطولية بامتداد الجسم إلى السيطرة على شكل قامتك بصورة كبيرة، فتجعلكِ تبدين أطول وأنحف في الوقت نفسه.

في حين أن القصّات التي تتسع أسفل الفستان، أو الضيقة عند الخصر والصدر، أو الواسعة من الأعلى وضيقة من الأسفل قد تتلاعب بصورة الجسم فتجعله يبدو أقصر وأسمن في مناطق معينة.

ارتدي التقليمات والخطوط العمودية

تعمل النقوش الحيادية -مثل الخطوط العمودية- في الفساتين والقمصان وحتى البنطال والتنورة مثل المفهوم السابق بالضبط، فهي توحي بأن الجسم أطول قامة حتى لو لم يكن كذلك، بحسب خبيرة الأزياء أودري.

الملابس المخططة بشكل عام بالرغم من أنها ليست المفضلة للكثيرات، لكن إذا صادف واخترت أي تصميمات منها، فاختاري العمودي بالأقلام الرفيعة منها، لأنها تخدع العينين في تحديد امتدادها، مما يُظهر الجسم أطول وأرفع كذلك.

اختاري الخصر العالي

الجينز عالي الخصر أو التنانير ذات الأحزمة المرتفعة في منطقة البطن تجعل شكل أي جسم يبدو أطول، حتى وإن كان الجسم ممتلئا عند منطقة البطن بشكل يجعلكِ تفضلين ارتداء الملابس بدون خصر أو أحزمة.

وينصح خبراء الموضة والأزياء، وفقاً لمجلة "هاربرز بازار" (Harper’s Bazaar) العالمية للموضة والجمال، بتجنب ارتداء سترات "البليزر" أو "الكارديغان" التي تتجاوز الركبتين. على أن يكون طولها المناسب لا يتجاوز منطقة الفخذين والأرداف، لأنها بذلك تجعل نصف الجسم السفلي يبدو أطول مما هو عليه في الحقيقة.

تجنبي الزركشة واتبعي مبدأ اللون الواحد

الملابس أحادية اللون تُعد من أسهل الملابس التي يمكن ارتداؤها لكي تبدي أنيقة من دون عناء.

في حين أن الملابس المزركشة بالنقوش والألوان المتعددة قد تبدو جذابة في ذاتها، لكن عند ارتدائها قد تشتت الانتباه عند النظر للجسم فلا يبدو عموديا، مما يجعلكِ تبدين أعرض وأقصر.

لذلك اتبعي مبدأ اللون الواحد في ملابسك لأنه سيجعلكِ تبدين أطول وأنحف.

إضافة لما سبق، عادة ما يسيء الناس انتقاء الطبقات التي يختارونها عند ارتداء الملابس المتنوعة (مثل جاكيت مزركش فوق قميص على بنطال). وفي حال تم اختيار قصة أو تصميم خاطئ واحد من تلك الطبقات، قد يبدو الجسم في شكل مربع قصير.

لذا استخدمي مبدأ اللون الواحد لإطالة شكل الجسم والحفاظ على الملابس خالية من الإلهاء، وهي الأمور الأساسية لكي تبدين أطول وأنحف، وحتى أكثر أناقة.

اللون الأسود سر للطول والتنحيف

تساعد الألوان الداكنة والأسود بشكل خاص في الحصول على المظهر النحيف الذي يساعد كذلك في أن تبدي أطول من قامتك.

وهو اللون المثالي في الملابس لتوفير فرصة أقل للتجاعيد أو في تفصيل حدود الساقين والظهر، بحيث يمكنه صنع صورة ظلية مبسطة للجسم.

ونظرا إلى أن ملابسك كلها ستكون بالأسود (أو لون واحد كما أسلفنا)، فلا يوجد شيء يشتت انتباه العين عند ارتداء الزي موحد اللون مما يجعل الجسم يبدو أطول.

تجنّبي السترات والحقائب الضخمة

إذا كان جسمك صغيرا بصورة عامة وتريدين أن تبدي أطول، فإن أول وأهم شيء يجب عليك تجنبه هو السترات أو البدلات أو السترات الضخمة أو الطويلة.

فهي تجعل الساقين تبدوان أطول من الحقيقة، وتجعل صورة الجسم العامة تبدو مشوشة وغير واضحة. بدلاً من ذلك، قومي بشراء السترات القصيرة والمجهزة بأطوال تتجاوز منطقة الأرداف.

يجب أيضا أن تكوني حذرة عندما يتعلق الأمر باختيار حقائب اليد.

أفضل خيار للجسم الصغير والقصير هو حقيبة صغيرة لا يتجاوز عرضها 25 سم تقريبا، في حين أن الحقائب الضخمة ستجعلكِ تبدين أقصر.

اختاري الأحذية المدببة

الأحذية المدببة تساعد قدميك في الحصول على صورة نهائية؛ إذ تبدو النهاية الحادة لملابسك التي تصل إلى نقطة ما حاسمة، مما يخلق وهما بالطول والامتداد البصري. في حين أن مقدمة الحذاء المستديرة أو المربعة لا تخلق هذا الوهم البصري.

وتشير خبيرة الأزياء واختيار الملابس غابرييلا إيرودا، عبر موقعها الرسمي، إلى أن الكعب المدبب المنخفض قد يكون خيارا مثاليا أيضا لكي يجعل ساقيك تبدوان أطول من دون أن يسبب لكِ عناء الشعور بالألم مثل الكعب المرتفع.