حوض المطبخ هو أكثر منطقة تتكاثر فيها البكتيريا في منزلك؛ فبمجرد مزج الرطوبة وبقايا الطعام، تكون هناك أرض خصبة لنمو البكتيريا، لذلك من الضروري تنظيف حوض المطبخ ولكن بدون استنشاق أبخرة قاسية، نتيجة مواد كيميائية سامة لا ترغبين في استنشاقها.

وعلى الرغم من أن تنظيف الحوض ليس مهمة ممتعة، فإنه عمل روتيني أسبوعي أساسي، لضمان نظافة منزلك من أي جراثيم.

أدوات ضرورية لتنظيف حوض المطبخ

قبل البدء، تأكدي أنك قد جمعت كل الأدوات التي تحتاجينها للتخلص من كل النفايات بحوضك، وهي كالتالي:

قفازات مطاطية

صابون أطباق

خل أبيض

صودا الخبز "بيكنغ صودا"

بيروكسيد الهيدروجين

ليمون

منظفات طبيعية لتنظيف حوض المطبخ

الخل الأبيض

الخل الأبيض أحد أروع الأسلحة ضد الشحوم العنيدة وتراكم الجير والجراثيم، والمميز أنه يقتل جميع البكتيريا من دون حدوث مخاطر تشكلها المنظفات الكيميائية.

لتنظيف الحوض باستخدام الخل الأبيض، اصنعي محلول الخل والماء بأجزاء متساوية، امزجيهما في زجاجة رذاذ واشطفي الحوض جيدا بالرش والمسح، كما أن الخل مفيد لتنظيف الجير المتراكم على الصنابير، فقط امسحيها بخل وقطعة قماش بماء دافئ.

الليمون

الليمون أكثر المنتجات الطبيعية الآمنة لتنظيف الحوض، فما عليك سوى أخذ ليمونة، وقطعها إلى نصفين وفرك الحوض بالقطع، ثم غسل الحوض بالماء وتجفيفه.

محلول تنظيف متعدد الأغراض

يعتبر ذلك المحلول منظفا ومزيلا للروائح، فيعمل بشكل جيد للغاية، ومن السهل صنعه، وسوف تحتاجين في إعداده إلى:

1 كوب ماء

1 كوب خل

نصف كوب عصير ليمون

15 قطرة من الزيت العطري

زجاجة رذاذ

امزجي المكونات جيدا ورشي الحوض، ثم امسحي أي بقايا متبقية بعد ذلك، ضعي المنظف في الثلاجة حتى تتمكني من استخدامه في المرة القادمة، ولكن احذري أن تستخدمي هذا المحلول على الغرانيت أو الرخام، إذ يمكن أن يتسبب الحمض الناتج عن هذا المنظف القوي في إتلاف تلك المواد الحساسة.

أنواع أحواض المطابخ وطرق تنظيفها

أحواض المطابخ لها أنواع مختلفة، منها الأبيض والخزفي والفولاذ المقاوم للصدأ، كل نوع يحتاج إلى طريقة تنظيف مختلفة، لضمان نظافة فعالة لا تفسد مطبخك. في البداية، تأكدي من خلو حوضك تماما من المواد الغذائية أو أكواب القهوة، واشطفي الحوض بشكل سريع، بمجرد الانتهاء من ذلك، أمسكي بالقفازات المطاطية واستعدي للفرك.

حوض المطبخ الفولاذي المقاوم للصدأ

الفولاذ المقاوم للصدأ أقوى من معظم مواد الأحواض، فإن المادة الزلقة تصمد أمام البقع وهي أقل عرضة للصدأ، ومع ذلك، فإن أعداءها الحقيقيين الأطعمة الحمضية والمبيضات، لذلك، تجنبي ترك الأطعمة الحمضية في الحوض لفترات طويلة من الوقت، واستخدمي صودا الخبز للتنظيف بدلا من البخاخات التي تحتوي على مواد التبييض.

ابدئي بتغطية الحوض المبلل بصودا الخبز وإضافة القليل من صابون الأطباق والماء الساخن إلى الإسفنجة، عند تنظيف أي حوض. ابدئي دائما بجوانب الحوض وشقي طريقك لأسفل، وادفعي أي أوساخ مباشرة إلى البالوعة.

استمري في إضافة الماء والصابون حتى يصبح السطح خاليا من الرواسب، ثم اغسليه بالماء النظيف.

ويشتهر الفولاذ المقاوم للصدأ بإظهار بقع الماء، لذا تأكدي من مسح حوضك النظيف باستخدام قطعة قماش ناعمة لتجفيفها وتلميعها.

حوض المطبخ الأبيض

هذا النوع هو الأكثر عرضة لظهور الصدأ وبقع الطعام، فاستخدمي بيروكسيد الهيدروجين وصودا الخبز لإزالة البقع.

أولا، اجعلي الحوض رطبا قليلا ثم انثري صودا الخبز على الحوض حتى يغطى بالكامل، بعد ذلك، رشي بضع قطرات صغيرة من بيروكسيد الهيدروجين فوق صودا الخبز واستخدمي إسفنجة أو فرشاة للتنظيف.

حوض المطبخ الخزفي

قومي برش الملح على نصف ليمونة وافركيها مباشرة على الصدأ، ثم اغسليها بالماء الدافئ والصابون، واستخدمي قطعة قماش من الألياف الدقيقة للتجفيف.

نصائح سريعة

يمكن تنظيف الصنابير والمقابض جميعا عن طريق الماء والصابون، باستخدام إسفنجة لمسحها وفرشاة أسنان لتلك المناطق التي يصعب الوصول إليها.

لا تنسي تنظيف أدواتك أيضا، عندما تنبعث من إسفنجة غسيل الصحون رائحة كريهة، تخلصي منها على الفور.

للتنظيف اليومي، امسحي الحوض بالماء والصابون واستخدمي هذا الروتين في أي وقت تحتاجين إلى تطهيره.

تنظيف فتحات المجاري بمواد طبيعية

هناك 3 طرق طبيعية يمكن اتباعها لتسليك حوض المطبخ:

صودا الخبز + خل

صبي نصف كوب من صودا الخبز، متبوعا بنصف كوب خل في المصرف، قومي بتوصيل الصرف، واتركيه لمدة ساعة، ثم اسكبي قدرا من الماء المغلي في البالوعة، وكرري ذلك إذا لزم الأمر.

صودا الخبز + عصير ليمون

صبي نصف كوب من صودا الخبز، متبوعا بنصف كوب من عصير الليمون في المصرف، قومي بتوصيل الصرف، واتركيه لمدة ساعة، ثم ننتهي بسكب وعاء من الماء المغلي.

صودا الخبز + الملح

اخلطي نصف كوب من ملح الطعام ونصف كوب من صودا الخبز معا، واسكبي المزيج في البالوعة، اتركيه لمدة 30 دقيقة (أو طوال الليل إذا كان الانسداد صعبا)، واتبعيه بإناء من الماء المغلي.