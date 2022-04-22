قد تتعرض بعض النساء لانتفاخ مفاجئ أو مستمر في البطن، وتكون أسبابه طبيعية ولا تستدعي القلق حيالها.

انتفاخ البطن، بشكل عام، يعني إخراج الغاز من الجهاز الهضمي من الممر الخلفي. ويعرف أكثر باسم "إطلاق الريح"، إذ تخرج بعض النساء الغازات عدة مرات فقط في اليوم، والبعض الآخر يخرجن الغازات أكثر من ذلك بكثير، ولكن يقال إن المتوسط ​​بين 5 إلى 15 مرة في اليوم، وفقا لموقع "خدمات المعلومات الصحية الوطنية" (NHS).

غازات المهبل

هناك نوع آخر من انتفاخ البطن عند النساء، معروف باسم "ريح المهبل"، وهو انبعاث الهواء المحبوس من المهبل.

وانتفاخ البطن لدى النساء أمر شائع وطبيعي تماما، يحدث بشكل متكرر في أثناء العلاقة الزوجية أو ممارسة التمارين الرياضية.

فمرور الهواء عبر القناة المهبلية ينتج صوتا مشابها لانتفاخ البطن الشرجي عند النساء. ولكن على عكس الغازات، فإن إطلاق الهواء المهبلي ليست له رائحة غازية، حسب موقع "إيفري داي هيلث" (Everydayhealth).

أسباب انتفاخ البطن عند النساء

هناك أسباب متعددة لانتفاخ البطن عند النساء لكنها في الوقت ذاته شائعة أيضا عند الرجال، وفقا لموقع "ويمنز هيلث ماغ" (Womenshealthmag)، ومنها:

الطعام والشراب

تتسبب أنواع محددة من الطعام والشراب في انتفاخ البطن، فشرب الصودا واحتساء المشروبات الغازية ومضغ العلكة واستخدام المصاصة قد يتسبب في احتباس الهواء في القولون، حيث يتسبب في حدوث ما يصل إلى 50% من انتفاخ البطن والإفراط في إخراج الغازات. يمكن إطلاق بعض التجشؤات حتى تخفف من انتفاخ البطن والغازات المصاحبة له.

الحلويات

يصعب على الجسم هضم السكريات الكثيرة فتبقى في القناة الهضمية وتتخمر، مما يؤدي إلى انتفاخ البطن. ويساعد تناول السكر الطبيعي من خلال الفاكهة في الحد من انتفاخ البطن والغازات.

منتجات الألبان

تسهم منتجات الألبان في انتفاخ البطن، بسبب عدم تحمل اللاكتوز مع التقدم في العمر. والابتعاد عن تناول منتجات الألبان قد يساعد على تهدئة القولون وتقليل انتفاخ البطن.

التوتر

يؤدي التوتر لدى النساء إلى انتفاخ البطن، حيث ترتبط الأحشاء والعواطف بشبكة من الأعصاب والناقلات العصبية؛ فيمكن للعقل المضطرب أن يؤدي إلى اضطراب الأمعاء. وتؤدي ممارسة أساليب التخلص من الارتباك بشكل منتظم، مثل التأمل، إلى تهدئة العقل والجسم.

الإمساك

انتفاخ البطن قد يكون سببه الإمساك. وفي تلك الحالة يمكن التوقف عن تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات ضعيفة الامتصاص، بشكل مؤقت حتى تنتظم عملية الهضم.

حالات انتفاخ البطن عند النساء

هناك حالات خاصة تؤدي إلى انتفاخ البطن عند النساء ومن تلك الحالات:

انتفاخ البطن عند النساء بسبب الحمل

أسباب انتفاخ البطن عند الحامل

هناك أسباب لانتفاخ البطن عند الحامل، أهمها زيادة مستويات هرمون البروجسترون.

البروجسترون هرمون يسبب استرخاء العضلات في جميع أنحاء الجسم. وبالتالي، تسترخي عضلات الأمعاء أكثر، مما يؤدي إلى إبطاء عملية الهضم؛وقد يزيد الوقت العابر عبر الأمعاء بنسبة 30%. هذا يسمح للغاز بالتراكم بشكل أسهل ويخلق الانتفاخ والتجشؤ وبالطبع انتفاخ البطن.

ويمكن أن يزداد انتفاخ البطن عند الحامل وتزداد الغازات أيضا في وقت لاحق من الحمل عندما يضغط الرحم المتضخم على تجويف البطن.

يمكن أن يؤدي هذا الضغط أيضا إلى إبطاء عملية الهضم، مما يسمح بتراكم الغازات.

واسترخاء العضلات الناجم عن هرمون البروجسترون يجعل من الصعب التحكم في إطلاق الغازات.

علاج انتفاخ البطن عند الحامل

من المستحيل إلى حد كبير منع انتفاخ البطن عند الحامل وإطلاق الغازات، ومع ذلك، هناك خطوات يمكن اتخاذها لتقليل حدوث ذلك. حيث يمكن أن تكون بعض الأطعمة محفزات لتجربة انتفاخ البطن والغازات في أثناء الحمل.

يمكن تحديد تلك الأطعمة وتجنبها أو التقليل منها، بناء على توصيات جمعية الحمل الأميركية التي تنصح بما يلي:

تجنبي المشروبات الكربوهيدراتية أو التقليل منها.

تجنبي الأطعمة المقلية الدهنية.

اشربي من الكوب بدون استخدام ماصة.

تناولي وجبات أصغر خلال اليوم.

مارسي الرياضة، فممارسة الرياضة تساعد على تحفيز الهضم.

تجنبي الملابس الضيقة حول الخصر.

قللي استخدام المحليات الصناعية أو تجنبيها.

تناولي الكثير من الماء، فهو يساعد على منع الإمساك.

تناولي الطعام ببطء وامضغيه جيدا.

انتفاخ البطن بعد الولادة

أسباب انتفاخ البطن بعد الولادة الطبيعية

تعاني المرأة من زيادة انتفاخ البطن بعد الولادة، وهو أمر شائع وعادة ما يختفي من تلقاء نفسه ولكن يمكن أن يكون أيضا علامة على إصابة الحوض أو حالة صحية معينة، وفقا لموقع "ميديكال نيوز توداي" (Medicalnewstoday).

ومن أسباب انتفاخ البطن بعد الولادة، عملية الولادة ذاتها التي تؤدي إلى شد وإصابة العضلات والأعصاب في قاع الحوض. ويقلل هذا من سيطرة المرأة على تمرير الغاز وتصاب بالانتفاخات.

بعض أدوية مسكنات الألم تتسبب أيضا في إصابة المرأة بالإمساك الفوري بعد الولادة. وغالبا ما يكون الإمساك طويل الأمد بسبب النظام الغذائي أو عوامل نمط الحياة.

أسباب انتفاخ البطن بعد الولادة القيصرية

انتفاخ البطن بعد الولادة القيصرية يحدث بسبب التخدير في العمود الفقري وتخدير الخصر إلى أسفل الجسم لإجراء الجراحة. يجعل ذلك جميع الأعضاء الداخلية مع الأمعاء تدخل في حالة ارتخاء. وفي بعض الأحيان، ينحصر الهواء في المعدة تحت تأثير الأدوية المسكنة، حسب موقع "ذا هيلث سايت" (Thehealthsite).

عندما يقوم الأطباء بخياطة الشق بعد إخراج الطفل، يتم احتجاز القليل من الهواء داخل البطن مما يؤدي إلى انتفاخه.

كما يمكن أن تؤدي المسكنات التي يتم إعطاؤها من خلال الوريد أيضا إلى انتفاخ البطن عند النساء وتكوين الغازات.

علاج انتفاخ البطن بعد الولادة

الحرص على تناول الأطعمة الخفيفة التي تسهل حركة الأمعاء يسهم في علاج انتفاخ البطن بعد الولادة. كما يساعد المشي والحركة الهواء المحبوس على الخروج وتقليل الانتفاخ. ويعد شرب الماء عاملا مساعدا، ويجب طلب المساعدة من الطبيب المختص إذا استمر الأمر لفترة طويلة.

انتفاخ البطن والغازات قبل الدورة الشهرية

يؤدي تذبذب هرموني الأستروجين والبروجسترون إلى انتفاخ البطن عند النساء والغازات قبل الدورة الشهرية وفي أثنائها.

ويؤثر ارتفاع مستويات هرمون الأستروجين في الأيام السابقة للدورة على مستقبلات هرمون الأستروجين في المعدة والأمعاء الدقيقة. ويمكن أن تسبب تلك المستويات المرتفعة انتفاخ البطن والإمساك وتراكم الهواء والغازات.

كما يمكن أن يؤثر الأستروجين والبروجستيرون أيضا على احتباس السوائل داخل الجسم. وعندما ترتفع مستويات هرمون الأستروجين وتنخفض مستويات البروجسترون، تميل أجسام النساء إلى الاحتفاظ بمياه أكثر، ويؤدي ذلك إلى انتفاخ البطن عند النساء ويكون الانتفاخ في أسفل البطن بسبب تقلصات الرحم المصاحبة للدورة الشهرية، طبقا لموقع "هيلث لاين" (Healthline).

علاج انتفاخ البطن والغازات قبل الدورة الشهرية

انتفاخ البطن والغازات الزائدة من الأعراض الشائعة لمتلازمة ما قبل الدورة الشهرية، ويكون الانتفاخ في أسفل البطن عادة، ويمكن تقليلها عن طريق إجراء تغييرات على النظام الغذائي والحد من تناول الأطعمة المعروفة بأنها تسبب الغازات، وكذلك ممارسة الرياضة بانتظام وتناول الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية. وفي حال عطل الانتفاخ ممارسة الحياة اليومية بشكل طبيعي، يجب اللجوء للطبيب.

انتفاخ البطن بعد الإجهاض

أسباب انتفاخ البطن بعد الإجهاض

عادة تعاني النساء من انتفاخ البطن بعد الإجهاض لعدة أسباب، وفقا لموقع "وومن جانكشن" (Womanjunction)، منها:

تقلصات الرحم بعد الإجهاض لوقف النزيف، مما يؤثر سلبا على الأعضاء الأخرى المحيطة بالرحم كالقولون، ويؤدي إلى انتفاخ البطن عند النساء.

الإجهاض يعني أيضا تغييرات هرمونية مفاجئة. وقد تتفاعل النساء بشكل مختلف مع هذه التغييرات، لكن معظمهن يشترك في تغيرات الأمعاء.

سبب آخر لانتفاخ البطن بعد الإجهاض وهو تناول معظم النساء العديد من الأدوية، مثل المسكنات والمضادات الحيوية والأدوية الهرمونية، لتحسين تقلص الرحم. كل ذلك قد يؤثر أيضا على عمل الأمعاء ويسبب انتفاخ أسفل البطن عند النساء.

علاج انتفاخ البطن بعد الإجهاض

يساعد تدليك البطن في تقليل التقلصات والانتفاخ والألم، وقد يحسن تقلص الرحم استخدام أدوية الفحم لتمرير الغازات وتقليل انتفاخ البطن.

انتفاخ البطن بعد العلاقة الزوجية

تؤدي ممارسة العلاقة الزوجية إلى انتفاخ البطن عند النساء في كثير من الأحيان. وبحسب موقع "إيفري داي هيلث" (Everydayhealth) يتسبب الجماع، أو إجراء "سونار" مهبلي لغرض طبي، أو حتى تعاطي بعض الأدوية عن طريق المهبل، في إزاحة الهواء إلى الداخل.

يؤدي دخول الهواء في المهبل إلى انتفاخ البطن، كما أن شد الجسم في أثناء التمرين، مثل اليوغا، يمكن أن يسبب احتباس الهواء داخل المهبل.

علاج انتفاخ البطن بعد العلاقة الزوجية

عادة ما يستمر انتفاخ البطن وخروج الغازات المهبلية لبضع ثوان في أثناء ممارسة العلاقة الزوجية أو بعدها أو في أثناء التمرين.

ونظرا لأن انتفاخ البطن بعد العلاقة الزوجية أمر طبيعي، فلا داعي لعلاجه أو البحث عن علاج له.

انتفاخ أعلى البطن عند النساء

أسباب انتفاخ أعلى البطن عند النساء

عادة ما يكون السبب في انتفاخ أعلى البطن عند النساء هو ابتلاع القليل من الهواء في أثناء تناول الطعام، نتيجة الأكل بسرعة أو تناول الكثير من المشروبات الغازية أو التدخين، طبقا لموقع "ميديكال نيوز توداي" (Medicalnewstoday).

علاج انتفاخ أعلى البطن عند النساء

يساعد التجشؤ بشكل عام على تقليل انتفاخ أعلى البطن نتيجة إطلاق الغازات.

انتفاخ أسفل البطن عند النساء

أسباب انتفاخ أسفل البطن عند النساء

انتفاخ أسفل البطن عند النساء يكون عادة بسبب تقلصات الرحم سواء خلال الدورة الشهرية أو بعد الإجهاض.

هناك سبب آخر لانتفاخ أسفل البطن عند النساء وهو تخمر الطعام في الأمعاء خاصة الألبان والخضراوات والبقوليات، حيث يساعد حمض المعدة على تكسير الطعام ونقله إلى الأمعاء، ومن ثم تقوم الأمعاء بتفتيت الطعام بشكل أكبر في عملية تطلق الغازات في بعض الأحيان.

هذه الغازات إما أن تشق طريقها إلى المعدة وتخرج على شكل تجشؤ أو تنتقل عبر الأمعاء وتترك انتفاخ في أسفل البطن، بحسب موقع "ميديكال نيوز توداي" (Medicalnewstoday).

علاج انتفاخ أسفل البطن عند النساء

يساعد مضغ الطعام جيدا والابتعاد عن الأطعمة التي تسبب الغازات إلى تقليل انتفاخ أسفل البطن عند النساء. بالإضافة إلى تناول الأعشاب الساخنة واللجوء للطبيب إذا زادت حدة الألم.

انتفاخ البطن المفاجئ والمستمر عند النساء

قد تتعرض بعض النساء لانتفاخ مفاجئ أو مستمر في البطن، وتكون أسبابه طبيعية ولا تستدعي القلق حيالها، كنوعية الطعام أو المشروبات الغازية أو الدورة الشهرية أو غيرها، وإذا استمر انتفاخ البطن لا بد من اللجوء للطبيب والتشخيص.

في بعض الحالات قد يكون انتفاخ البطن المفاجئ عند النساء خطيرا، خاصة إذا صاحبته أعراض أخرى لا يمكن تجاهلها.

وحسب موقع "إيفري داي هيلث" (Everydayhealth) قد يصاحب انتفاخ البطن عند النساء اضطراب الدورة الشهرية أو النزيف المهبلي بين فترات الحيض، أو النزيف المهبلي بعد انقطاع الطمث، وفي تلك الحالات لا بد من زيارة الطبيب، لأن انتفاخ البطن عند النساء حينها قد يكون مؤشرا لأمراض خطيرة مثل ضمور بطانة الرحم، أو سرطان الرحم أو سرطان المبيض وغيرها من الأمراض الخطيرة الأخرى.