اعتادت النساء العربيات ارتداء العباءة الفضفاضة في شهر رمضان لحشمتها، لكن تزيد حاجتهن لقطعة ملابس تجمع بين الحشمة والأناقة لسهرات ليالي شهر رمضان 2022، وحفلات السحور، خاصة مع تخفيف الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا هذا العام، وتغيير الشكل التقليدي للعباءة، لذا نرشح لكِ ثقافات اعتمدت فيها النساء الملابس المحتشمة كدليل على الثراء.

العباءة الفيكتورية

تضفي العباءات الفيكتورية سحرا على من ترتديها، فهي إما "جنية" من قصص الخيال أو ملكة من العصر الفيكتوري. يطلق على تلك العباءة باللغة العربية اسم "الحرملة"، لوصف الرداء الواسع المثبت على الكتفين، ويغطي الظهر والصدر، وبفتحة أمامية، أما الاسم الشائع له حاليا هو "الكاب-Cape"، ويظهر في عدة تصاميم معاصرة لإعادة إحياء تلك القطعة الفخمة من الملابس.

كانت العباءة الفيكتورية إحدى القطع الشائعة في أوروبا في العصور الوسطى، مرفقة بغطاء للرأس، لكنه يعود لشبه الجزيرة العربية ومنطقة الشام، وأظهرت الأدلة التاريخية على نشأته في حضارات بلاد الرافدين، ثم ظهر في العصر الروماني مثبتا على أكتاف القادة العسكريين، وارتدته الملكة إليزابيث الثانية بعد تتويجها، حتى أحياه أشهر مصممي الأزياء في السنوات الماضية، وظهرت به كيت ميدلتون وميغان ماركل، ثم اعتمدته الفنانات العرب لحشمته.

يفيدك اقتناء تلك القطعة في حرية وسهولة الحركة دون الحاجة لرفع الأكمام، وإضافة الحشمة والرقي لأي ثوب ترتدينه بسيط بأسفله، ويصبح مثاليا إذا أردتِ إخفاء حجم الجزء العلوي من الذراعين والأكتاف، كما أن هناك تصميمات لإخفاء منطقة الصدر، وأخرى بغطاء للرأس يمكنك تزيين أطرافه وتثبيته فوق الحجاب.

العباءات الفرعونية

لفت احتفال موكب المومياوات الملكية في مصر نظر العديد من النساء لتصاميم ساحرة لملابس عكست فخامة الأزياء الفرعونية، كما اجتاحت تصاميم زهير مراد الفرعونية منصات العرض في فرنسا.

اعتادت الملكات المصريات في عصر الدولة الحديثة ارتداء الملابس الفضفاضة المحتشمة، مع إضافة الحلي على منطقة الخصر والصدر، أو تزيينها بخيوط ذهبية، وحذاء بسيط، مع وقفة شامخة ورأس مرفوعة تجبر كل من يحدق في صورهن على احترامهن.

ظهرت بعض التصاميم الفرعونية من قطعتين، فستان بحرملة مثبتة على الكتفين، أو ما يشبه الساري الحريري الفضفاض لتغطية الصدر والكتفين والظهر، مع أحزمة خصر عريضة، وزخارف خرزية ملونة.

صنعت تلك الفساتين والعباءات من الكتان الخفيف والحرير المناسب لدرجات الحرارة المرتفعة، وحاول مصممو الأزياء في حفل نقل المومياوات الملكية إظهار الحشمة والرقي والعصرية في ملابس النجمات المصريات والمذيعات والمطربات.

الخيتون اليوناني

تنوعت أشكال وأسماء ملابس النساء النبيلات في الحضارة اليونانية القديمة، لكن هناك أشكالا أثبتت قدرتها على مواكبة العصر الحديث، وحازت على اهتمام مصممي الأزياء، وهي: الخيتون، والهيماتيون، والبيبلوس.

يشبه الخيتون الوشاح المستطيل الطويل، ويكون بضعف عرض ذراعيك وهما مفرودان، وكان وسيلة اليونانيات لإظهار الحشمة قبل ظهور الأكمام التي نعرفها اليوم، ويلف على الكتفين، ويربط عند الخصر، أو يثبت الطرف على الكتف وتركه ينسدل على الجانب، ويضاف إليه حزام رفيع لربط طياته حول الخصر.

ظهرت تصاميم الهيماتيون في كثير من الثقافات العربية والأفريقية، فيتكون من لباس خارجي بسيط، مستطيل الشكل، يمر من أسفل الذراع اليسرى، ويثبت على الكتف الأيمن، ويمكن إضافة حزام رفيع أسفل الصدر.

في حين أن هناك عددا من أشكال الأوشحة، والحجاب، والشال، والعباءة في مختلف الثقافات، ولكل منها تسمية مميزة، فإن التصاميم اليونانية تتميز عن الجميع بأطرافها الحرة، وإمكانية لفها حول الأكتاف، وتثبيت الأطراف بالدبوس المزين على الكتف أو الصدر، لتظهر تموجات القماش الحريري مع كل حركة، والأهم من ذلك هو عدم حاجتك لتطريزها.

الكيمونو الياباني

يمكن للكيمونو الياباني لفت الأنظار بألوانه الزاهية ونقوشه المميزة، وهو أحدث الأزياء التي أعادت العربيات إحياءها، رغم انتشاره منذ أكثر من ألف عام في اليابان، حيث كان الزي الرسمي اليومي.

في حين أن الكيمونو يروق لعشاق الموضة في جميع أنحاء العالم، إلا أنه يرتبط في اليابان بالحشمة والثراء، ويعكس طابعا رسميا على المرأة، ومكانتها الاجتماعية الرفيعة، لأنه مصنوع من أفخر أنواع الحرير والكتان، والحواف المحاكة يدويا، ويمثل اليوم وسيلة للتميز عن الأخريات، وثوبا أنثويا مريحا، وبديلا للفساتين في الاحتفالات، مع إمكانية ارتدائه فوق ملابس بسيطة دون نقشات.

القفطان

أصبح القفطان في السنوات الأخيرة حلا لكل امرأة تسعى وراء الحشمة والفخامة في آن واحد، خاصة أن من يصممه هم خياطون محترفون في القص والتطريز والزخرفة.

واعتمدت عدة ثقافات لباس القفطان، بدءا من الفارسية والعثمانية وبلاد المغرب العربي، ما ساعد في ظهور أشكال عدة، منها الطويل والقصير والمفتوح، حتى صار مناسبا لنمط الحياة السريع، وبديلا لفساتين السهرة.

ذاعت شهرة القفطان عالميا لرقيه وألوانه الزاهية ونقوشه الثمينة، وارتدته فنانات عربيات في حفلاتهن لحشمته وقدرته على لفت الأنظار، ومؤخرا ظهرت منه تصميمات عصرية مفتوحة من الأمام، ليضيف الحشمة على أي قطعة ملابس ترتدينها بأسفله.