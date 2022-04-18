يعشق كثيرون الأكلات التي بكريمة الطبخ لقوامها الكثيف وطعمها الغني، لكننا لا نعرف كثيرا عن استخداماتها، أو طريقة عملها بالبيت، أو بدائلها لو لم تكن متاحة لإعداد طبق لذيذ وسريع.

مكونات كريمة الطبخ

تعد كريمة الطبخ أحد منتجات الألبان عالية الدسم، وهي عبارة عن خليط متجانس من الحليب ودهون الحليب، وتحتوي كل أنواعها على التركيبة الغذائية نفسها تقريبا، بغض النظر عن نسبة الدهون المتباينة، وبالطبع عدد السعرات الحرارية في كل نوع.

وتعد أنواع كريمة الطبخ مصدرا للدهون المشبعة، ومنتجا غنيا بالسعرات الحرارية، بالإضافة إلى فيتامينات تذوب في الدهون، لكنها عادة تكون بكميات ضئيلة مقارنة بحجم الدهون.

أنواع كريمة الطبخ

تتعدد أنواع كريمة الطبخ، وتختلف في استخداماتها وكمية الدهون التي تحتوي عليها، وحتى في نكهتها. وهناك قاعدة عامة للتعرف على أنواع كريمة الطبخ، وهي قراءة نسبة الدهون الموضحة على العبوة، فكلما زادت نسبة الدهون زادت كثافة الكريمة، وصار من السهل خفقها للحصول على كثافة وحجم أكبر، ونكهة أقوى، وقوام لا يتأثر بدرجة الحرارة عند إضافته للمرق والصلصات.

كريمة الطبخ للحلويات

تعد كريمة الطبخ ثقيلة إذا كانت نسبة الدهون فيها بين 38 و40% أو أكثر، فيمكنك خفقها بسهولة، وستحصلين على قوام ثقيل لا يتغير، حتى أنه يمكنك استخدامها في وصفات "الآيس كريم" من دون قلق.

كريمة طبخ فرنسية

ليس هناك فرق بين كريمة طبخ فرنسية والكريمة الحامضة أو الكريمة المكسيكية، فجميعها حامض قليلا، وتحتوي على نسبة 30% من الدهون، ومثالية لتزيين أطباق البطاطس المخبوزة أو المقرمشات، لكن لا تتناسب مع الوصفات الساخنة، إلا إذا أضفتها في آخر دقيقة من وقت الطبخ.

كريمة طبخ مزدوجة

تشتهر كريمة الطبخ المزدوجة بنكهاتها الغنية، وتحتوي على نسبة دهون تصل إلى 48%، مما يجعلها رائعة عند الغليان والتجميد، لكنها قد تتحول إلى زبدة عند الخفق المفرط.

تحتوي كريمة الطبخ المزدوجة على نسبة أعلى من الزبدة مقارنة مع كريمة الطبخ الثقيلة، ويمكن تجميدها لمدة تصل إلى شهرين.

كريمة طبخ قليلة الدسم

تعرف كريمة الطبخ قليلة الدسم أيضا باسم الكريمة الخفيفة، لأنها تحتوي على نسبة أقل من الزبدة، مع قوام أخف وأكثر سيولة من الكريمة الثقيلة، مما يجعلها مثالية لوصفات تحتاج للغليان كالمرق والصلصة، ويمكن استخدام كريمة طبخ تحتوي على نسبة دهون تقل عن 35% في وصفات المعجنات وصلصة المعكرونة والمرق.

استخدامات كريمة الطبخ

دجاج بكريمة الطبخ

ستحتاجين كوبا واحدا لإعداد طبق الدجاج بكريمة الطبخ، وستكون إضافتها الخطوة الأخيرة، بعد قلي الدجاج في الزبدة، وإعداد صلصة مكونة من مرق الدجاج وعصير الليمون ومسحوق الثوم.

مكرونة بكريمة الطبخ والدجاج

يمكن إضافة المعكرونة المسلوقة للوصفة السابقة، أو إعداد صلصة مكونة من كوب من كريمة الطبخ والحليب والجبن البارميزان والفلفل الأسود.

بشاميل بكريمة الطبخ

يمكنك صنع صلصة بشاميل بكريمة الطبخ عن طريق إذابة الزبدة في قدر على نار خفيفة، ثم إضافة الدقيق، وتقليبه حتى يمتزج جيدا بالزبدة، ثم إضافة الحليب وكريمة الطبخ، والاستمرار في التقليب حتى يمنحك كثافة أكبر.

صوص الجبن بكريمة الطبخ

يمكنك استخدام الوصفة السابقة لصنع صوص الجبن بكريمة الطبخ، بإضافة كوب من الجبن الشيدر المبشور في الدقائق الأخيرة.

بديل كريمة الطبخ

نظرا لأن كريمة الطبخ غنية بالدهون بنسبة 40%، وتحتوي على منتجات الألبان؛ فقد لا تكون خيارا مناسبا لمن يسعون للحفاظ على أوزانهم. ولحسن الحظ، إذا كنت تتطلعين إلى استبدال كريمة الطبخ ببديل قليل الدسم أو خال من منتجات الألبان، فهناك كثير من البدائل الصحية.

بديل كريمة الطبخ من دون قشطة

اخفقي حليب الصويا بزيت الزيتون للحصول على بديل نباتي لكريمة الطبخ، فهو يماثلها في نكهتها وسمكها. اخلطي ثلثي كوب من حليب الصويا (159 مليلتر)، مع ثلث كوب من زيت الزيتون (79 مليلتر)، للحصول على كوب من كريمة الطبخ (237 مليلتر)، صالحة للطبخ والخبز، لكن لا يمكن استخدامها في الوصفات التي تتطلب الخفق.

بديل كريمة الطبخ بالحليب

يعدّ الجمع بين الحليب والزبدة طريقة سهلة ومضمونة لاستبدال كريمة الخفق، وتضيف الزبدة دهنا إضافيا للحليب، مما يرفع نسبة الدهون بالخليط لتلك الموجودة في الكريمة.

حضري ذلك البديل بمزج ربع كوب من الزبدة المذابة (57 غراما)، مع 3 أرباع كوب من الحليب (178 مليلتر)، واخفقي جيدا لصنع كوب واحد (237 مليلتر) من كريمة الخفق.

يمكنك أيضا إضافة ملعقة كبيرة (نحو 8 غرامات) من الدقيق لتكثيف الكريمة، خاصة إذا كنت تستخدمين حليبا قليل الدسم أو المبستر.

ضعي في اعتبارك أن هذا البديل مناسب لوصفات الطهي والخبز التي تستخدم فيها الكريمة لإضافة نكهة ودسم، ومع ذلك لن يحقق نفس نتائج الخفق والكثافة التي تحققها الكريمة.

كريمة طبخ "لايت"

إذا كنت تبحثين عن بديل منخفض السعرات الحرارية للكريمة المكثفة، فيمكنك تجربة نشا الذرة لتكثيف الحليب للحصول على قوام الكريمة الثقيلة. أضيفي ملعقتين كبيرتين من نشا الذرة (19 غراما) إلى كوب واحد من الحليب (237 مليلتر)، واخفقيهما معا حتى يتكاثف المزيج. يعد ذلك المزيج أفضل بديل في وصفات الطبخ، ومع ذلك فإنه قد يغير نسيج المخبوزات، ولن يمنحك قوام الكريمة الثقيلة.

كريمة الطبخ المنزلية

يمكنك تحضير كريمة الطبخ المنزلية لتساعدك على تفادي فساد كريمة الطبخ المعبأة؛ فتشبه كريمة الطبخ الجبن الكريمي الطري الناعم، ولا تتجمد كالزبدة والقشدة في درجات الحرارة المنخفضة؛ لذا يمكنك صناعة نسختك المتبلة من كريمة الطبخ، بإضافة الثوم المفروم والأعشاب إلى نوع مفضل من الجبن الكريمي أو الجبن الإيطالي والكمون المحمص المطحون وبذور الكزبرة والكثير من الفلفل الأسود وقليل من الليمون.

يمكنك الاحتفاظ بتلك الوصفة في المبرد، وإضافتها إلى مرق الخضار، والمعكرونة، أو استخدامها للتتبيل، أو صلصة للغمس، أو صلصة لذيذة للحوم والأسماك والخضراوات.

بديل كريمة الطبخ للمعكرونة

لتحضير بديل كريمة الطبخ "للباستا" (المعكرونة)، ضعي نصف ملعقة صغيرة من بذور الكمون في مقلاة جافة، على حرارة متوسطة، وأضيفي إليها نصف ملعقة صغيرة من بذور الكزبرة، وقلبيها من آن لآخر لمدة 5 دقائق.

اسكبي البذور المحمصة وحبوب الفلفل الأسود في مطحنة التوابل. واخلطي البهارات في وعاء عميق مع 3 أرباع كوب من الجبن الكريمي، ونصف ملعقة صغيرة من الملح، وملعقتين صغيرتين من عصير الليمون، وقلبي الخليط بشوكة لتنعيم الجبن الكريمي.

اسكبي قليلا من ماء سلق المعكرونة لتخفيف الصلصة، ثم زينيها بالبقدونس.

بديل كريمة الطبخ للمسالا

اخلطي كريمة الطبخ المنزلية على حرارة منخفضة مع قطع الدجاج المطبوخة مع الطماطم والبصل، أو يمكنك استبدال خليط الجبن بربع كوب من حليب جوز الهند المجفف، مع إضافة الفلفل الأسود المطحون وملعقة صغيرة من بذور الكمون، وأخرى من بذور الكزبرة.

الفرق بين كريمة الطبخ وكريمة الخفق

هناك فرق بين كريمة الطبخ وكريمة الخفق؛ الاختلاف الأكبر هو كيفية استخدامك لها، والوصفات الصالحة لكل نوع؛ فلا يمكن خفق كريمة الطبخ، لكنها تبقى سائلة حتى عندما تبرد، وتحتوي كريمة الخفق على دهون حليب أكثر من الكريمات الأخرى؛ مما يجعل من السهل الخفق حتى تمنحك كثافة قوية وحجم أكبر.

يمكن استخدام كريمة الطبخ لجميع الوصفات الساخنة والباردة؛ فقد تمت معالجتها بالمثبتات المضافة لتسهيل استخدامها في أي وصفة تقريبا. ومع ذلك، لا يمكن خفق كريمة الطبخ لأنها لا تحتوي على كثير من الدهون مثل كريمة الخفق، ولن تصبح سميكة مثل كريمة الخفق حتى لو كانت مبردة، لكن يسهل دمجها بسهولة مع السوائل الأخرى لقوامها الخفيف، مما يجعل من السهل تقليبها في الحساء والصلصات وحتى المرق واليخنات.

مدة استخدام كريمة الطبخ

يمكنك الاحتفاظ بعبوات كريمة الطبخ في خزانة المؤن عدة أشهر ما دامت العبوة لم تفتح. إذا كنت تخططين لتحضير الحلوى فمن الأفضل تخزين علبة كريمة الطبخ في المبرد. إذا فتحت العبوة وتبقت بها بعض الكريمة فيمكنك إفراغ العبوة في علبة بلاستيكية أو زجاجية محكمة الإغلاق، واستخدام كريمة الطبخ المتبقية في غضون 4 إلى 5 أيام.

تجنبي ترك عبوة كريمة الطبخ مفتوحة في المبرد، فقد يؤدي ذلك لإفساد كريمة الطبخ وامتصاص روائح الأطعمة الأخرى في المبرد.