عندما تمُرّين في متاجر المستحضرات المنزلية وصولاً إلى ممر منتجات الغسيل، على الأغلب ستنتابك حالة من التشتت والحيرة من أمرك أمام نوعيات المنظفات المختلفة التي تعدك بنتائج استثنائية للملابس ما بين رائحة منعشة أو نعومة فائقة أو نظافة لا مثيل لها.

وفي حين أن الاختيارات كانت تقتصر في السابق على علب منظفات البودرة بروائح مختلفة، يمكن الآن العثور على أنواع منظفات الغسيل السائلة أو المسحوق البودرة أو حتى الكبسولات الأحادية ذات الاستخدام الفردي لكل غسلة.

ورغم أنه يمكن استخدام السوائل والمساحيق الجافة والكبسولات لتنظيف الملابس على أي درجة حرارة -وقد تم تصميم جميع العلامات التجارية تقريبًا لاستخدامها في الغسالات الأوتوماتيكية- فإن هناك بعض الاختلافات البسيطة التي تستدعي انتباهك.

وسواء اخترت السائل أو الكبسولات أو المسحوق، تذكري أن السعر وحده ليس مقياسا على مدى جودة أداء المنظف في تنظيف ملابسك.

في هذا التقرير نستعرض الفارق بين أنواع المنظفات، وكيف يمكنكِ الاختيار من بينها.

الكبسولات

تحتوي كبسولات الغسيل على مكونات تنظيف سائلة داخل طبقة قابلة للذوبان يتم تصنيعها لإضافة الغسول مباشرة إلى أسطوانة الغسالة أثناء ملئها بالملابس.

وبحسب موقع "هاو ستف ووركس" (How Stuff Works) عندما تغمر المياه تلك الكبسولة يذوب الغشاء، ويطلق مكوناته لتنظيف الملابس المتسخة.

لذلك من أبرز إيجابيات هذا الخيار هو سهولة الاستخدام والراحة في إضافتها للغسالة، علاوة على حجمها الصغير والعملي الذي يتيح السفر ببضع كبسولات منها عند الحاجة. وهو ما يعني أيضاً أن عبوة منظِّف الغسيل ستوفر مساحة في منزلك وستكون سهلة النقل.

كذلك تضم الكبسولة الواحدة عدة مكونات في الوقت الواحد، مما قد يغنيكِ عن شراء مستحضرات مثل منعِّم الأقمشة، أو مزيلات الروائح وغيرها.

لكن بالنسبة للسلبيات، فإن الكبسولات هي الأغلى بين المنظفات، ويمكن أن يكلف بعض نوعياتها ما يصل إلى 100% أكثر من المستحضرات الأخرى. لذلك تُعد المساحيق البودرة أرخص الخيارات، تليها المنظفات السائلة، ثم الكبسولات كأعلى خيار بينها.

ورغم وجود عامل الراحة الذي أسلفنا ذكره، فإن هذه الراحة تحدِّك أيضاً، لأنكِ مع السوائل والمنظفات البودرة، يمكنك التحكم بشكل أكبر في الكمية والتركيز.

مثلاً إذا كنت ترغبين في تشغيل الغسالة على كمية ملابس صغيرة للغاية بشكل عاجل، ستقومين بهدر نفس كمية المنظف عليها، مما قد يؤدي إلى تراكم المواد الكيميائية على ملابسك، بحسب موقع "هاو ستف ووركس" (How Stuff Works).

والعكس صحيح أيضاً، إذا كان لديك كمية ضخمة من الملابس فقد تحتاجين إلى أكثر من كبسولة لضمان تنظيف الملابس بعمق والتخلُّص من البقع والأوساخ.

إيجابيات وسلبيات

منذ أن وصلت منظفات الغسيل السائلة إلى أرفف المتاجر منتصف خمسينيات القرن الماضي، أصبحت من بين أكثر أنواع المنظفات شيوعاً. فهي سهلة الاستخدام، وتتوزع جيداً في مياه الغسيل، وتأتي في مجموعة متنوعة من الروائح.

ولكن كما هو الحال مع معظم المنتجات الأخرى، هناك إيجابيات وسلبيات قد تؤثر على احتياجاتك واستخداماتك.

وبشكل أساسي، تُعد منظفات الملابس السائلة مثالية للاستخدام كمعالجة مسبقة للبقع أو لتنظيف الصلصات الصعبة من الملابس، وذلك بسكبها على البقعة مباشرة قبل إضافة قطعة الملابس لغسلتك المعتادة.

سائل تنظيف الغسيل فعال بشكل خاص على بقع الزيت والشحوم لأنه سوف يخترق ألياف القماش للمساعدة في التخلص من البقع.

أما سلبياته، فهي أولاً أصعب نسبياً في الاستخدام، وغالباً ما يكون صعباً قراءة خطوط القياس الموجودة في معظم أغطية زجاجات المنظفات، مما يتسبب في استخدام المستهلك للكثير من المستحضر لكل غسلة فيهدر المال ويترك بعض الآثار على الملابس والغسالات.

إضافة لذلك، تشكِّل عبوات منظفات الغسيل البلاستيكية ضغطًا هائلاً على معدلات التلوث العالمية، خاصة بالنسبة للمستهلكين والمدن التي لا توفر برامج لإعادة التدوير والاستدامة.

ولأن السوائل ثقيلة في النقل والشحن، فإن أسعار سوائل تنظيف الملابس تعد مرتفعة.

المسحوق الجاف

تُستخدم المنظفات المسحوقة منذ القرن الماضي تقريباً، وهي أقل تكلفة في الاستخدام من السائل أو الكبسولات لكل غسلة. كذلك عندما تنظرين إلى أرفف المتاجر تجدين كميات من الخيارات المعروضة أكثر من أنواع المنظفات الأخرى.

وبطبيعة الحال فهو الأقل كُلفة لكل دورة غسيل بين نوعيات منظفات الغسيل الأخرى. كما أن العبوة قابلة لإعادة التدوير وصديقة أكثر للبيئة للمرأة والعناية بالمنزل.

ونظراً لتركيبات مسحوق الغسيل البودرة فهو أكثر ثباتاً من السوائل أو الكبسولات، مما يسمح بإضافة المكونات الأخرى المطلوبة مثل المبيضات أو المعطرات وغيرها.

ومع ذلك، يصعُب التعامل مع الصناديق الكبيرة والثقيلة التي تحتل مساحات ضخمة في التخزين، كما تتطلب أن تُحفظ في مناطق جافة تماما لمنع التكتل ورطوبة المسحوق أو عفنه.

ويمنع الماء البارد في الغسيل أيضاً من ذوبان المسحوق البودرة أحياناً وفقاً لنوعيته، مما يؤدي لظهور بقع الصابون والبقايا البيضاء على الأقمشة.

ورغم أنه لا يوجد منظف للغسيل يتناسب مع كل شيء، لأن جميع الأقمشة مصنوعة من ألياف نسيج مختلفة، فإنه بمعرفة مزايا وعيوب كل نوع من مستحضرات التنظيف ستسهل معرفة ما يناسبك فعلا ويلائم معاييرك واستخدامك.