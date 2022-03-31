أصبحت عجينة الـ10 دقائق صديقة كل السيدات في المطبخ، والحل السريع لعمل المخبوزات والمعجنات الهشة اللذيذة التي تنبعث رائحتها الشهية في كل أركان البيت عند خبزها، والتي لا يختلف في حبها صغارا وكبارا.

ولأن كثرة المكونات وتعدد الخطوات تجعل من قرار العجن والتحضير قرارا ليس سهلا خاصة في وجود بدائل جاهزة في السوق، فتأتي عجينة الـ10 دقائق لتثبت قدرتها في حل المشكلة سواء في الوقت أو سهولة المكونات والتحضير.

هذه العجينة متعددة الاستخدامات، ذات ملمس مثالي وطعم لذيذ مستساغ، إذ يمكن استخدامها في صنع البيتزا والفطائر المنوعة، والمناقيش، والكعك، أو خبز خلية النحل الشهير وغيرها من الأطباق الشهية، فقط يتطلب الأمر تعديلات بسيطة في طرق التحضير والتشكيل والطهي وفق الغرض المطلوب.

طريقة عمل عجينة الـ10 دقائق

من أجل صنع عجينة هشة لاستخدامها في المعجنات والبيتزا، تحتاجين إلى المكونات التالية:

طحين متعدد الاستخدامات

كوبان من الماء الدافئ

سكر

خميرة

زيت الزيتون

ملح (اختياري)

ووفقا لطريقة عجينة الـ10 دقائق التي نشرها موقع "تيست جريت فودي" (taste great foodie)، ضعي السكر وكوبين من الماء الدافئ واخلطيهم في وعاء كبير ثم أضيفي الخميرة، واتركي المخلوط قليلا قبل إضافة الدقيق وقلبيه باستخدام ملعقة خشبية.

ويمكنك بعدها البدء في العجن، ولأن العجينة ستصبح لزجة في هذه المرحلة، قومي بإضافة قليل من الزيت ببطء أثناء العجن حتى تمتزج المكونات جيدا، وبإمكانك استخدامها على الفور، ولكن من الأفضل ترك العجين ليرتاح.

غطّي الوعاء بغلاف بلاستيكي ثم ضعي منشفة فوقه واتركيه جانبا لمدة 10 دقائق، بعد ذلك يمكنك تشكيل العجين وفرده لصنع البيتزا أو الفطائر أو ما ترغبين في تحضيره.

عجينة الـ10 دقائق للبيتزا

باستخدام وصفة الـ10 دقائق، يمكنك الحصول على بيتزا كاملة جاهزة على الطاولة في حوالي 20 دقيقة، وهو وقت قياسي وربما يكون أسرع من طلب واحدة من المطعم، وبالإضافة إلى توفير المال، فالمكونات المطلوبة سهلة ومتاحة في البيت.

كيفية الاستفادة من عجينة الـ10 دقائق

تحتاج العجينة إلى 10 دقائق راحة بعد تحضيرها لعمل جميع الأغراض، لكن السماح لها بالراحة لفترة أطول يمكن أن يعزز قوام العجين.

وإذا شعرتي أن العجين جاف يمكنك إضافة القليل من الماء، أما إذا كانت العجينة شديدة اللزوجة، فرشي بعض الدقيق عليها واعجنيها مرة أخرى حتى تصبح طرية وجيدة التهوية، ويمكنك أيضا إضافة القليل من زيت الطهي عليها أو وضع زيت الزيتون على يديك ثم عجنها حتى الحصول على القوام المطلوب.

ومن أجل الاستفادة من الخميرة المضافة إلى العجين، اخلطي السكر أولا في الماء الدافئ ثم ضيفي الخميرة واخلطي جيدا وانتظري حتى تظهر على السطح بعض الفقاعات أو الرغوة وذلك لضمان مفعولها في العجينة.

عجينة الـ10 دقائق بالطحين الأسمر

للحصول على وصفة صحية، استغني عن نصف كمية الدقيق الأبيض بالقمح الكامل أو دقيق الطحين الكامل، ويمكنك اختيار نوع الدقيق (الطحين) الذي تفضلينه لتحضير عجينة الـ10 دقائق، وذلك بالاختيار بين:

طحين ذاتي الرفع:

وهو عبارة عن مزيج من الدقيق لجميع الأغراض والملح ومسحوق الخبز، يمكن استخدامه في وصفات الكعك وبعض وصفات الخبز التي لا تتطلب الخميرة.

طحين لجميع الأغراض:

دقيق شائع الاستخدام مصنوع من مزيج القمح الصلب واللين، ويحتوي على مستويات معتدلة من البروتين والنشا مقارنة بالدقيق الآخر، يعمل بشكل جيد مع الكعك والمعجنات والخبز والاستخدامات الأخرى.

دقيق الخبز:

يتكون هذا النوع من الدقيق بالكامل من القمح القاسي، ويحتوي علـي نسبة عالية من الغلوتين مما يساعد عجين الخبز على الارتفاع، ويعمل هذا النوع من الطحين بشكل أفضل مع عجين الخميرة، وخاصة الخبز ولهذا يطلق عليه اسم دقيق "الخبز".

دقيق القمح الكامل:

يصنع هذا الطحين عن طريق مزج حبات القمح الأحمر الكاملة، ويحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائية والألياف مقارنة بالألياف البيضاء العادية أو الألياف متعددة الأغراض، وهذا هو السبب في أنه يميل إلى أن يكون معروفا بأنه يحتوي على دقيق "صحي".

دقيق الشوفان:

أما هذا النوع من الدقيق فيتكون من الشوفان المطحون وليس القمح، مما يجعله خيارا مثاليا للأنظمة الغذائية الخالية من الغلوتين. ويمكن تحضيره بسهولة في المنزل إذا كان لديك شوفان جاف، عن طريق طحنه في معالج الطعام أو الخلاط حتى يصبح مسحوقا. ويحتاج هذا النوع من الدقيق إلى سوائل أكثر في مرحلة العجن من دقيق القمح العادي.

عجينة الـ10 دقائق بالحليب

وهناك طريقة أخرى لعمل عجينة الـ10 دقائق باستخدام الحليب المجفف (البودرة) في موقع "بليند أوف سبايس" (Bridge of Spies)، والمكونات التي تحتاجينها هي:

ملعقتان كبيرتان أو كيس خميرة جافة

ملعقتان كبيرتان سكر

ملعقة كبيرة ملح

كوبا ماء دافئ

5 أكواب دقيق (مقسم)

ملعقة صغيرة بيكينج بودر (اختياري)

ملعقتان كبيرتان حليب مجفف (أو حليب)

1/2 كوب زيت

طريقة التحضير:

امزجي الخميرة مع السكر والملح في كوب من الماء الدافئ للسماح لها بالتنشيط لمدة 5 دقائق، ثم أضيفي كوبين من الدقيق والبيكنج بودر إلى وعاء الخلط، وبمجرد خلط المكونات الجافة، يُسكب مزيج الخميرة عليها.

امزجيه جيدا واتركيه مغطى لمدة 10 دقائق، سيكون قوام الخليط سائلا، وبعد انتهاء الوقت ستلاحظين وجود فقاعات في الخليط وهذه دلالة على فاعلية الخميرة.

قومي بإضافة ما تبقى من الدقيق بما يعادل 3 أكواب، والحليب الجاف ونصف كوب من الزيت واخلطي المكونات معا. وإذا لزم الأمر يمكن إضافة المزيد من الدقيق أثناء العجن لعمل عجينة لينة.

في هذه المرحلة تكون عجينة الـ10 دقائق جاهزة للاستخدام، وللحصول على عجينة أكثر ليونة اتركي العجين يرتاح وغطيه لمدة ساعة.

عجينة الـ10 دقائق بالزبادي

إذا كنت تريدين صنع بيتزا سريعة وسهلة من دون الحاجة إلى مكونات وخطوات كثيرة، كل ما تحتاجين إليه، كوب من الدقيق ذاتي الرفع، وكوب من الزبادي، وفق طريقة نشرها موقع "ألريسيبيز" (allrecipes).

قومي بخلط الدقيق والزبادي معا في وعاء حتى الحصول على عجينة متماسكة، ويمكنك إضافة المزيد من الدقيق حسب الحاجة للحفاظ على العجين من الالتصاق الشديد، وذلك لمدة 10 دقائق.

ثم قومي بفرد العجين في صينية البيتزا (مقاس 12 بوصة) بعد دهنها بقليل من زيت الطهي حتى لا يلتصق بها العجين، وضعي الإضافات التي تفضلينها عليها ثم ادخليها في الفرن للتسوية.

عجينة الـ10 دقائق القطنية

وفي مدونة الشيف أمينة العراقية "هنجري بابريكز" (hungrypaprikas)، تحكي عن عجينة خلية النحل أو خبز قرص العسل التي تحظى بشعبية كبيرة في العراق وعدد قليل من دول الشرق الأوسط، وكيف تصنعها باستخدام عجينة الـ10 دقائق.

والتي يمكن حشوها بالجبن الكريمي كما تفعل أمينة عادة أو باستخدام أنواع مختلفة من الجبن أو بحشو آخر حسب الرغبة.

المكونات المطلوبة:

2.5 كوب دقيق مقسم إلى كوب و1.5 كوب

ملعقة كبيرة سكر

ملعقة كبيرة خميرة فورية

كوب ماء دافئ

ملعقتان كبيرتان من الزبادي العادي

ملعقة صغيرة ملح

نصف كوب زيت زيتون أو أي زيت نباتي آخر

120-150 غراما من الجبن الكريمي، ويفضل أن تكون كتلة جبن حتى يسهل تقطيعها

بيضة مخفوقة في درجة حرارة الغرفة

نصف ملعقة كبيرة بذور سمسم

ملعقة كبيرة بذور حبة البركة

نصف كوب عسل

عجينة الـ10 دقائق بدون حليب مجفف

ابدئي بتقليب الخميرة في ماء دافئ واتركيها لبضع دقائق، وعلى الرغم من استخدام الخميرة الفورية في هذه الوصفة، فإنه علينا القيام بهذه الخطوة للتأكد من أن الخميرة تعمل بشكل جيد.

اخلطي كوب من الدقيق والماء والخميرة والسكر والزبادي معا، ثم غطيها واتركيها لمدة 10 دقائق، حتى تتكون فقاعات صغيرة عليها.

أضيفي بعدها باقي الدقيق والزيت والملح واخلطيهم جيدا، ثم استخدمي يديك في العجن لبضع دقائق، حتى تحصلي على عجينة طرية.

ولتسهيل العجن يمكنك وضع قليل من الزيت على يديك، واعلمي أن العجين اللزج هو مؤشر على وجود عجينة طرية وهو ما نبحث عنه.

طريقة عجينة خلية النحل الـ10 دقائق

بمجرد أن تصبح العجينة جاهزة، قسميها إلى كرات متساوية الحجم قدر الإمكان، ثم افردي كل كرة بيدك المدهونة زيتا، وقومي بحشوها بقطعة جبن، ثم أغلقيها، وبعد الانتهاء من باقي الكرات، ضعيها في مقلاة مع الحفاظ على مسافة بسيطة بين الكرات.

ثم ادهنيها بغسول البيض، وضعي بعض بذور السمسم وبذور حبة البركة عليها، وستكون جاهزة للخبز في الفرن على درجة حرارة 375 فهرنهايت لمدة 25 دقيقة، وبمجرد خروجها من الفرن، ادهنيها بالعسل.