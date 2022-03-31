عندما نكتب كلمات الثناء على أمهاتنا وجهدهن كنا نبدأها بكلمات مثل "حملتني في بطنها 9 أشهر وتحملت عني الآلام وأنا صغير" ويبدو أن الأم كائن يتحمل الكثير لأجل أبنائه ليس فقط عند البشر، بل عند الكائنات الأخرى، إذ تتحمل بعض الأمهات في عالم الحيوان الكثير لأجل صغارها.

قد تستغرق بعض الحيوانات 22 شهرا في الحمل، وأخرى تضطر للاستيقاظ طول الليل لضمان أن يتنفس أبناؤها بشكل جيد، وغيرها تحتاج مساعدة إناث القطيع لرعاية صغيرها، فمن الأخطبوط وحتى الأفيال تقدم أمهات عالم الحيوان الكثير لأجل الصغار.

أمهات عالم الحيوان

أنثى الأخطبوط تحرس بيضها سنوات

عادة ما تحرس أنثى الأخطبوط بيضها لبضعة أشهر حتى يفقس الصغار، لكن العام 2011، راقب الباحثون أنثى أخطبوط قبالة ساحل وسط كاليفورنيا بالولايات المتحدة كانت تحرس بيضها لمدة 4.5 أعوام، وهي أطول فترة نمو سجلت لحيوان، وفق مجلة "بلوس وان" (PLOS One) العلمية.

القرش المزركش.. الحمل 3.5 سنوات

تحمل أنثى القرش المزركش لمدة 3.5 سنوات بحسب تقدير الدراسات المختبرية المنشورة في المجلة اليابانية لعلم الأسماك، فهذا النوع من القروش أحد أنواع قليلة من أسماك القرش التي لا تضع بيضها بل تلد، وتنجب 2-10 سمكات في المرة الواحدة.

أنثى الفيل الأفريقي تحمل 22 شهرا

إناث أكبر حيوان بري في العالم أمهات صالحات حتى قبل أن تنجب صغارها، إذ تستمر حالات حمل الفيل الأفريقي حوالي 22 شهرا، وهي أطول فترة حمل معروفة لدى الثدييات، لذلك تلد الأفيال مرة كل سنتين إلى 4 سنوات، كما أن الفترة بين الدورتين عندها طويلة جدا تصل من 15 إلى 16 أسبوعا، كما أشار تقرير موقع قناة "ناشونال جيوغرافيك" المتخصصة بعالم الحيوان.

الزرافة تحمل 15 شهرا

يطول حمل الزرافات 15 شهرا، وهي من الثدييات الكبيرة القليلة التي يمكن أن تحمل مرة أخرى أثناء إرضاع صغيرها، وذلك لأنها تقضي معظم حياتها البالغة في الحمل أو الرضاعة أو الحمل مرة أخرى.

أنثى الحوت القاتل تحتاج المساعدة

الحيتان القاتلة حيوانات اجتماعية للغاية تعيش في مجتمع أمومي، إذ تتكون المجموعات أو القرون عادة من 2 إلى 15 فردا، على الرغم من رصد بعض المجموعات ما يصل إلى 40 حوتا.

يستمر حمل أنثى الحوت القاتل ما بين 15 و18 شهرا، وبمجرد ولادة الحوت الصغير، تحصل الأم على الكثير من المساعدة من أخواتها لرعايته. في حين تلد الحيتان حوتا واحدا كل مرة، وقد يرضع لمدة تصل لعامين، لذلك تلد مرة واحدة كل 3-10 سنوات.

أنثى سلمندر جبال الألب قد تحمل 4 سنوات

توجد هذه الكائنات البرمائية في جبال الألب وتنتشر عبر أوروبا الغربية والشرقية، ورغم أن السلمندر الألبي ينحدر عن أبناء عمومته التي تضع البيض، فإن إناث هذا السلمندر تلد ويستمر حملها ما بين سنتين و4 سنوات.

العقارب تحمل صغارها على ظهورها

العقارب تنتمي لفصيلة العناكب، ولكن على عكس أقاربها ذوي الأرجل المتعددة، تلد العقارب، وتختلف طول فترة الحمل حسب النوع.

بالنسبة للعقرب الإمبراطوري تحمل الأنثى لمدة 7 إلى 9 أشهر قبل الولادة، بينما يعتقد علماء الأحياء أن فصيلة عقرب أفريقية قد تحمل لمدة 18 شهرا، وبمجرد أن يخرج الوليد إلى الحياة يركب ظهر الأم حتى يكبر.

الدلافين لا تنام كي يتنفس الصغار

عادةً لا تنام الدلافين الأم خلال أول شهرين بعد الولادة، إذ يكون عليها مراقبة مولودها، نظرا لحاجته لتنفس الأكسجين أثناء النوم، فإنها ترفعه للأعلى لالتقاط لأنفاسه وهو نائم، كما تقوم بمهمة تعليمه السباحة، والأكل، كما أن عليها إرضاعه 6 أشهر إلى سنتين، ويبقى الدولفين مع أمه حتى يصل مرحلة المراهقة أو النضج بين سن الخامسة والعاشرة، حسب موقع "وان جرين بلانت" (One Green Planet).

أنثى الدب القطبي تصوم

استعدادا للحمل، تأكل أنثى الدب القطبي ما يكفي لمضاعفة وزن جسمها، وتكتسب ما يزيد على 180 كيلوغراما، كما أنها تحفر عرين الأمومة في جرف ثلجي عادة، حيث ستبقى طوال فترة حملها وشهرين آخرين بعد ولادة صغارها، كما أنها تصوم لنحو 8 أشهر. وعند مغادرة العرين، يجب عليها التنقل في جليد البحر القابل للذوبان بحثا عن الطعام لإبقاء نفسها وأشبالها على قيد الحياة خلال العامين المقبلين.