تورم خفيف أسفل العينين يزعجنا كل صباح عند النظر في المرآة. إنها أكياس أسفل العينين شائعة، تظهر مع التقدم في العمر سواء أحببنا ذلك أم لا، بسبب ضعف الأنسجة الذي يحدث مع الوقت، إضافة إلى السوائل التي قد تتراكم تحت عينيك، كما يمكن لقلة النوم أو تناول الأطعمة الغنية بالصوديوم أن تتسبب في زيادة هذه الانتفاخات.

وفقا لموقع "مايو كلينك" (Mayoclinic)، فإن الانتفاخات تحت العين عادة ما تكون مصدر قلق تجميلي، لكنها نادرا ما تكون علامة على وجود حالة خطيرة. وعلى الرغم من وجود عدد لا يحصى من المنتجات في السوق التي تدعي أنها تساعد في إزالة الانتفاخ وتفتيح المنطقة تحت العينين، فإنها لا تأتي بنتيجة إيجابية دائما. ولكن يمكن لبعض العلاجات المنزلية، مثل الكمادات الباردة، أن تساعد في تحسين مظهرها.

أكياس الشاي

وفقا لموقع "هيلث لاين" (Healthline)، فإن الشاي ليس للشرب فقط. يمكنك استخدام أكياس الشاي المحتوية على الكافيين تحت عينيك، للمساعدة في التخفيف من انتفاخات أسفل العينين والهالات السوداء.

يحتوي الكافيين الموجود في الشاي على مضادات أكسدة قوية، وقد يزيد من تدفق الدم إلى بشرتك. يقال أيضا إنه يحمي من الأشعة فوق البنفسجية ويحتمل أن يبطئ عملية الشيخوخة.



روّج الباحثون للشاي الأخضر على وجه الخصوص، لتأثيراته المحتملة المضادة للالتهابات. لذا ما عليك سوى أن تقومي بتخمير كيسين من الشاي الأخضر مع تركهما حتى يبردا في الثلاجة، ومن ثم ضعيهما على عينيك لمدة 10 دقائق تقريبا، فإن ذلك يعزز الدورة الدموية ويقلل من الانتفاخ.

تجنبي بعض الأطعمة

تجنبي الأطعمة والمشروبات مثل والقهوة والسكر الأبيض والأطعمة المقلية والدقيق الأبيض والملح، وقللي تناولك للكربوهيدرات إلى الحد الأدنى، فهذه الأطعمة يمكن أن تحفز احتباس السوائل تحت العين.

زيت جوز الهند

دلكي خديك وتحت عينيك بزيت جوز الهند البارد كل ليلة قبل النوم، سيساعد ذلك على تحسين الدورة الدموية وتقليل الانتفاخ.

الخيار البارد

ضعي الخيار البارد على عينيك بضع دقائق. الخيار البارد يضيّق الأوعية الدموية في المنطقة التي يوضع عليها، مما يقلل من التورم، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من الماء تساعد على ترطيب البشرة وتقليل الانتفاخ. وأخيرا، يساعد تأثير التبريد للخيار على تهدئة وإنعاش العيون المتعبة.

الضغط البارد

إن استخدام ضغط بارد على عينيك لبضع دقائق مهم للغاية في تقليل حدوث الانتفاخات تحت العين التي تحدث بسبب تراكم السوائل، حيث يساعد الضغط البارد على انخفاض درجة حرارة الجلد مما يؤدي إلى انقباض الأوعية الدموية التي تقلل من تراكم السوائل ويساعد على تقليل التورم.

النوم على الظهر

يساعد رفع رأسك أثناء النوم على تقليل تراكم السوائل تحت عينيك. عندما تنامين على ظهرك، تسحب الجاذبية السوائل المتراكمة إلى أسفل باتجاه رقبتك والجزء العلوي من جسمك، مما يساعد على تقليل كمية السوائل التي تتراكم حول عينيك أثناء النوم.

المراهم الموضعية

وفقا لموقع "إيت ذس نوت ذات"(Eat this not that)، فإن وضع مرهم موضعي أو مصل يحتوي على مادة الكافيين أو الببتيدات، يمكن أن يساعد على شد الجلد وتقليل الانتفاخ. كما يمكن للمرهم أو "السيروم" أن يساعد في تحسين الدورة الدموية، مما يعمل على تقليل التورم والانتفاخ.

أسباب الانتفاخات تحت العين

يمكن أن يكون هناك عدد من الأسباب للانتفاخات تحت العين، ولكن الأكثر شيوعا هو احتباس السوائل. ويمكن أن يحدث هذا بسبب عدد من العوامل، بما في ذلك استهلاك الملح والجفاف والتغيرات الهرمونية.

وهناك سبب شائع آخر هو الجينات، فبعض الناس أكثر عرضة للإصابة بانتفاخ تحت العين أكثر من غيرهم، كما يمكن أن تتسبب الشيخوخة أيضا في احتباس السوائل تحت العين.

متى يبدأ تكونها؟

لا توجد إجابة محددة لهذا السؤال، لأن كل شخص تتقدم بشرته في العمر بشكل مختلف. ولكن يمكن القول إن الانتفاخات تحت العينين تبدأ بالتكون في العشرينيات من العمر. وذلك لأن الجلد حول منطقة العين يكون رقيقا وخفيفا وحساسا، وبالتالي يكون أكثر عرضة للتجاعيد والترهل بمرور الوقت.

نمط الحياة

غالبا ما تكون الانتفاخات تحت العين نتيجة خيارات نمط الحياة، مثل قلة النوم والجفاف والتدخين. قلة النوم هي من الأسباب الأكثر شيوعا لانتفاخات تحت العين. عندما لا تحصل على قسط كاف من الراحة، ينتج جسمك المزيد من هرمون الكورتيزول، وهو هرمون يمكن أن يسبب الالتهاب واحتباس السوائل.

كما يمكن أن يؤدي الجفاف أيضا إلى انتفاخات تحت العين. عند الإصابة بالجفاف، يحتفظ جسمك بالمياه، مما قد يتسبب في انتفاخ الجلد.