عمّان- مع اقتراب حلول شهر الخير والبركة، تخطط العديد من ربات البيوت لبعض التجهيزات المنزلية التي تسهل المهام اليومية في إعداد مائدة الإفطار، سواء كانت ربة بيت، أو تعمل خارج المنزل.

تحرص ربة البيت على إعداد سفرة شهية بأيام الصيام تضم أصنافا من الطعام تلبي رغبات أفراد عائلتها، إلى جانب أصناف الشوربات والمقبلات والعصائر، التي ينصح أخصائيو التغذية بتناولها على مائدة الإفطار بعد ساعات صوم طويلة. كما تكثر التجمعات العائلية والعزائم في الشهر الفضيل، لذا فإن هناك تجهيزات "مسبقة" تسهل مهام المرأة في مطبخها.

ولمائدة شهية وسريعة في رمضان، حاورت الجزيرة نت اختصاصية التدبير المنزلي منيرة السعيد، لتقدم لكِ نصائح حول هذه التجهيزات:

تفريز الخضروات

تقول اختصاصية التدبير المنزلي، منيرة السعيد، تبدأ بهذه الأوقات عملية تجهيز الخضروات للتفريز، مثل الكوسا، الجزر، البروكلي، الذرة، البازلاء، الفاصولياء، الفول الأخضر، وغيرها، ويتم غسلها وتقطيعها، والاحتفاظ بها في الفريزر، لحين استخدامها في إعداد الأكلات أو الشوربات، وهذا يوفر الوقت لربة المنزل عند تحضير أطباقها الرمضانية.

وتتابع، أما بالنسبة للمحاشي، مثل الكوسا والباذنجان، فيتم حفرهما، وتفريزهما لحين الاستخدام، كما يمكن لربة المنزل تجهيز ورق العنب المحشي أو الملفوف وترتيبه في طبق بلاستيكي، ويتم إخراجه من الفريزر قبل ساعات من طهيه، وأيضا تحضير حبات اللفت، ويتم حفرها ومن ثم حشوها باللحمة المفرومة مع البهارات، ويتم قليها، وحفظها بعلب بلاستيكية.

ويمكن أيضا تجهيز بعض أصناف البقوليات وتفريزها، مثل الحمص والفول، التي نقوم بتنقيتها، ومن ثم سلقها، وعندما تبرد يتم تفريزها.

السمبوسك والكبة

وتبين منيرة السعيد أن السمبوسك والكبة من الأطباق المرغوبة في الشهر الفضيل، ويمكن تحضير السمبوسك المحشية باللحمة أو الجبنة أو الخضروات، كما أن السمبوسك المحشية بالدجاج شهية جدا، ويتم تحضير الحشوة باستخدام قطع الدجاج "المسحب" (الخالي من العظم)، بإضافة الثوم والفلفل والبصل، إلى جانب شرائح الفليفلة الملونة.

ويتم تفريزها بأكياس أو أطباق بلاستيكية، مع وضع أوراق شفافة بين كل طبقتين وهكذا، كما يمكن تحضير الكبة لاستخدامها "مقلية أو مشوية أو مع اللبن المطبوخ".

عصائر للطبخ

توضح السعيد أن عصائر الطبخ تسهل مهام المرأة في مطبخها كثيرا، مثل:

عصير البندورة: الذي يمكن تحضيره عن طريق غسل البندورة، ثم إضافة الماء الساخن عليها، ومن ثم تقشيرها، ووضعها بالخلاط، مع إضافة بعض الماء، وتحفظ في الفريزر في أكياس أو علب بلاستيكية. كما يمكن تفريز حبات البندورة "كما هي صلبة" بغسلها ومن ثم حفظها في أكياس بلاستيكية.

عصير الليمون: الذي يمكن تحضيره عن طريق عصر حبات الليمون، وتفريزها في قوالب الثلج أو أكياس بلاستيكية مخصصة تباع في الأسواق، أو "مرطبانات" (أوان أو علب زجاجية أو بلاستيكية)، ويتم حفظها.

عصير الزنجبيل: الذي يمكن تحضيره عن طريق تقشير قطع الزنجبيل، ومن ثم وضعها على النار، ليتم غليها، مع إضافة بعض الماء، ويتم تبريدها، ومن ثم تفريزها، أو وضعها في "مرطبانات"، ويتم استخدامها للطبخ أو كمشروب بإضافة الليمون والنعناع.

أرز ملون بنكهات طبيعية

تفضل العديد من النساء إظهار مهاراتهن الخاصة في الطبخ، وفق السعيد، وعليه يمكنها تحضير بعض الخلطات التي تساعدها في تجهيز أطباق الرز بطعم شهي "طبيعي" بعيدا عن الألوان الصناعية، مثل:

خلطة الشمندر: تحضر عن طريق غسل الحبات، ومن ثم غليها على النار، وتقشيرها، ثم نصفي الماء، ونخلط الماء "المغلي" مع حبة من الشمندر بالخلاط، ويفرز في أكياس، ويتم استخدامه "لون شمندري" (عنابي) يضاف لسلق الرز، وطعمه شهي جدا.

خلطة الجزر: يمكنكِ تفريز خلطة الجزر بذات الطريقة، للحصول على "لون برتقالي" يضاف للرز كذلك.

خلطة السبانخ: ومن السبانخ يمكنك أن تحصلي على اللون الأخضر.

وبإضافة هذه "الخلطات" أو "الصبغات" تحصلين على طبق "أرز ملون من مواد طبيعية شهية"، وفقا للسعيد.

صلصة الثوم.. للشاورما

توضح منيرة السعيد أن أغلب أفراد العائلة، وتحديدا الصغار والشباب، يرغبون في تناول أطباق "الشاورما"، وعليه يمكن لربة المنزل تحضير صلصة الثوم وتفريزه لوقت الاستخدام.

وتشرح مقادير وخطوات إعداد الصلصة: يتم تقطيع 4 فصوص من الثوم، و3 أرباع من كوب زيت القلي، وربع كوب ليمون، ورشة ملح، ويتم خلطهم جميعا بإضافة الزيت بشكل تدريجي "حتى لا يفرط الخليط" (حتى لا يصبح غير متجانس).

كما يمكن الاستفادة من هذ الصلصة إلى جانب صواني الدجاج، أو بإضافتها لسندويتشات الدجاج المتنوعة.

كرات اللحم أو الدجاج

يتم تحضير اللحم "الكفتة" وتتبيلها بإضافة الملح والفلفل، وكذلك كرات الدجاج "الصدور"، وذلك بإضافة الملح والفلفل والثوم لها أيضا، ويتم تشكيلها "كرات" وصفها في صينية، ومن ثم وضعها في الفريزر، ويتم إخراجها ووضعها في أكياس بلاستيكية، وتحفظ من جديد بالفريزر.

التمر والقطين

التمور بأصنافها طبق رئيسي في مائدة الصائم، وعليه تقول السعيد: يمكن لربة المنزل تجهيزه بإحضار حبات التمر وغسلها بإضافة الماء الساخن لمدة دقيقتين فقط، ومن ثم ترتيبه بأطباق وتغليفه، ومن ثم وضعه في الثلاجة.

وأيضا يمكن تحضير حبات القطين (التين المجفف)، بغسلها، ومن ثم وضعها على النار حتى تغلي، وتصفى، ويتم تنشيفها، وبعد ذلك توضع في مرطبان بإضافة اللوز أو الجوز، وزيت الزيتون. وبهذه الطريقة يمكن تناولها "طرية وشهية"، ولها العديد من الفوائد الصحية.

نصائح وتجهيزات في مطبخك

وتقدم السعيد بعض النصائح للمرأة للاستفادة منها، لتتمكن من أداء العبادات خلال الشهر الفضيل بكل يسر، وكذلك تحضير مائدتها في وقت قصير: