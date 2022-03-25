عندما يتعلق الأمر بإثارة اهتمام طفلك بالعلوم، فلا ينبغي للآباء الخوف من الشاشة.

لست مضطرا إلى أن تكون عالما بنفسك لمساعدة طفلك على تعلم أساسيات العلوم ومفاهيم الحياة؛ يمكنك الاستعانة بالتطبيقات العلمية الجيدة والمعروفة في هذا المجال.

صحيح أن الآباء يخافون من الوقت الذي يقضيه أطفالهم على الشاشات، ولكن عندما يتعلق الأمر بإثارة اهتمام طفلك بالعلوم، فلا تخف من الشاشة.

يمكن أن يشجع التطبيق الجيد اهتمامات طفلك، أو يعرّفه على أكوان لم تتخيلها حتى من قبل، ويملك أن يعلمه كل شيء من استكشاف الكواكب البعيدة ومراقبة الطيور والتعرف على الطقس وغير ذلك.

وفي ما يأتي بعض التطبيقات العلمية المهمة التي من الممكن أن تلهم خيال الصغار وتساعدهم على التفكير مثل العلماء، وفقا لموقع "سكولستك" (Scholastic).

تطبيقات "ناسا"

أنشأت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" مجموعة رائعة من التطبيقات لمنح الأطفال لمحة عن مهامهم، ولمساعدتنا في التنقل بين كنز البيانات العلمية التي جمعتها على مر السنين.

هذا التطبيق المجاني هو مكان رائع لطفلك لاستكشاف مهمات الوكالة الفضائية، والتعرف على عوالم أخرى، ورؤية كوكبنا المذهل من الفضاء.

من هذه التطبيقات "ناسا سيلفي" الذي يتيح لطفلك إنشاء لقطات لنفسه وهو يرتدي بدلة فضاء افتراضية، ويقف أمام مواقع كونية رائعة، مثل "سديم الجبار" (Orion Nebula) أو مركز مجرة ​​درب التبانة. يمكن لطفلك أيضا التقاط صورة لنفسه واختيار الخلفية الخاصة به ومشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

تطبيق المركبة الفضائية "AR" من ناسا يستخدم أحدث تقنيات الواقع المعزز لوضع نماذج افتراضية ثلاثية الأبعاد لمستكشفي الفضاء الآليين التابعين لوكالة ناسا في أي بيئة ذات سطح مستوٍ.

هناك أيضا تطبيق "سبينوف" (Spinoff) لدى ناسا، يقدم لمحة عن أفضل الأمثلة على التكنولوجيا التي نُقلت من أبحاث ومهام ناسا إلى منتجات تجارية، مثل استخدام أنظمة الأقمار الصناعية المنقذة للحياة وروبوتات المستشفيات التي تعتني بالمرضى وغيرها من تقنيات ناسا المفيدة للمجتمع.

تطبيق معرض العلوم "سيد"

يمنح هذا التطبيق (Sid the Science Kid) طفلك من 3 إلى 6 سنوات فرصة لتجربة نفسه في مراقبة الطبيعة، وملاحظة الأشياء العلمية من حوله، ومعرفة تفسيرها من خلال التحليل وتنفيذ التجارب.

مارلين لتعريف الطيور

ما هذا الطائر؟ هذا ما يجيب عليه تطبيق "مارلين لتعريف الطيور" (Merlin Bird ID)، قم بتنزيل هذا التطبيق للاستفادة منه في النزهات الطبيعية مع طفلك، ستلاحظ كثيرا من الطيور التي قد يرغب طفلك في التعرف عليها وعلى حجمها وما يفعله الطائر، يجعل تطبيق "مارلين" التعرف على الطيور أمرا ممتعا وسهلا.

طبيعة توكا

يتيح هذا التطبيق (Toca Nature) للأطفال من جميع الأعمار تصميم المناظر الطبيعية عن طريق زراعة الأشجار وحفر البحيرات ورفع سلاسل الجبال. عندما تكون الظروف مناسبة، تظهر الحيوانات ويمكن لطفلك إطعامها بالنباتات والأسماك من البيئات المختلفة التي أنشأها.

معمل توكا

يساعد تطبيق "معمل توكا" (Toca Lab) على اكتساب معرفة واقعية قيمة، وبناء مهارات التفكير، وتطوير فهم مجال العلوم بشكل عام، لذلك يعدّ أحد تطبيقات العلوم المحبوبة لدى الأطفال.

يسمح التطبيق للأطفال باستكشاف عالم العلوم الملون والمثير، والتعرف على جميع العناصر الـ118 الموجودة في الجدول الدوري، فكل عنصر له شكله وشخصيته. هذا تطبيق علمي رائع للأطفال يقدم للأطفال المفهوم العام للجدول الدوري، ويسمح لهم بالتجربة في مختبر كيميائي افتراضي من دون حاجة إلى نظارات واقية.

خريطة النجوم

"ملايين النجوم في راحة يدك"؛ سيتيح هذا التطبيق (StarMap) لطفلك القدرة على تحديد النجوم والكواكب، على نحو يجعل من السهل العثور على كل كوكبة مرئية في سماء الليل والتعرف عليها. ما عليك سوى تثبيت جهازك أمام النجوم للحصول على خريطة مصنفة لما تراه.

طقس تايني بوب

ربما يكون لديك عالم أرصاد ناشئ في المنزل وتريد أن تساعده. يتيح هذا التطبيق (Tinybop Weather) لطفلك التحكم في الطقس من خلال العالم الصغير الموجود داخل التطبيق؛ فهو يصنع العواصف الممطرة والأعاصير ويتنقل بينها. سوف يتعلم طفلك أيضا عن دورة المياه ويرى ما يحدث لكوب من الماء عندما تنخفض درجة الحرارة إلى ما دون درجة التجمد.

أبطال العلم: الجهاز الهضمي للأطفال

يتميز هذا التطبيق (Science Heroes: The Digestive System for Kids) برسوم رائعة وغنية بالمعلومات وسهلة المتابعة، وتشعر أنها لعبة فيديو مسلية بشكل لا يصدق. يستطيع الأطفال أولا مشاهدة مقطع فيديو متحركا يشرح لهم الجهاز الهضمي والعمليات.

يجب عليهم بعد ذلك إكمال الألعاب في كل مرحلة من مراحل الهضم التي تساعد على تسهيل العملية من أجل السماح لهم بالتقدم إلى المستوى التالي.

فيزياء الوحوش

يعدّ تطبيق فيزياء الوحوش (Monster Physics) مزيجا مثاليا من التعلم والترفيه وهو الأنسب للأطفال من سن 7 سنوات فما فوق. فيزياء الوحوش تطبيق بنّاء فريد يتيح لطفلك اللعب بالفيزياء من خلال بناء سيارته الخاصة وتشغيلها، وغير ذلك من الأدوات باستخدام مجموعة متنوعة من الأجزاء لمساعدتهم على حل المهام.

في حين أن التعلم الرئيس يأتي من مهارات حل المشكلات والتفكير النقدي التي يجب استخدامها، هناك أيضا قسم "التعلم" بشرط أن يغطي المصطلحات الفيزيائية الأساسية. ولتجاوز كل مهمة، عليك بعد ذلك استخدام أدواتك وخصائص الفيزياء للتلاعب بالبيئة.