أفكار عملية ولمسات جمالية لتجهيز ديكور الحديقة الخارجية والشرفات

بيروت – لاستقبال فصل الربيع عليك الاستعداد لتحضير الجلسات الخارجية في الحديقة وتزيين شرفة المنزل، حيث تجتمع العائلة وتحلو السهرات.

تشير مصممة الديكور اللبنانية بسمة الخياط إلى أهمية الجلوس في الحديقة أو الشرفة (التراس)، ومن الضروري تجهيز هذه الجلسات بما يتناسب مع الديكورات العصرية بأفكار مبتكرة مع بعض العناصر البسيطة.

تصميم جلسة عائلية

تصميم الجلسة المعتمدة في التجمعات العائلية يعني أن تتضمن مقاعد أو طقم كنب أو كراسي مع طاولة طعام، مما يعني باختصار جلسة عائلية بامتياز، فالكراسي تكون ملائمة لكل التغييرات المناخية، فخشب الخيزران قد يتلف بتعرضه المستمر للرطوبة، أما الأثاث المصنوع من الألمنيوم أو البلاستيك فهو خفيف جدا أمام الرياح القوية.

وتبين مصممة الديكور الخياط أنه يفضل معرفة أين سيتم وضع قطع أثاث الحديقة على العشب أم على البلاط أو أي سطح آخر. كما يجب تحديد المساحة لمعرفة حجم الأثاث الذي سيتم شراؤه. فمثلا، اختيار الأثاث بنمط " بوهيمي" (جريء) بألوان قوية يعطي الإيحاء بالطاقة الإيجابية ويضفي على المكان راحة للعين وتهدئة للأعصاب، حتى لدرجة أن الحديقة تبدو بسيطة ومتناغمة من حيث اللون والملمس والمواد.

أرجوحة الحديقة

تعتبر الأرجوحة من الأثاث الأكثر شعبية في الحديقة أو على الشرفات، فهي توحي بالاسترخاء والمتعة وتضفي جمالية خاصة على المكان.

وسائد وبساط ملون

من أكثر الإكسسوارات المطلوبة والتي تدخل البهجة على الأثاث هي الوسائد بألوان ونقشات متعددة، فهي تجلب السعادة ويمكن توزيعها بتناسق وتناغم على الكنب والأرائك وحتى الكراسي. فالوسادة تمنح أناقة مميزة لكل مكان جلوس. كما يمكن وضع سجادة بسيطة، أو بساط ملون على التراس أو البلكونة فهي تمنح المكان الراحة والخصوصية والدفء.

الإضاءة

الاهتمام بالإضاءة من أهم الأمور التي يجب التركيز عليها لتوفير الأجواء الرومانسية في الجلسات الخارجية، كما أنها تضفي جمالية على الحديقة، والمصابيح الخاصة بالحديقة تعطي تناغما غير اعتيادي في كل الزوايا.

زهور وأواني ملونة

ما يميز الحديقة في فصل الربيع عن غيرها من الفصول هي أواني الزهور المتوفرة من جميع الأنواع والألوان والأشكال، والأهم أن تكون هذه الأواني ملونة ومزخرفة لتضفي إضاءة ولمسة عصرية في ليالي الربيع على حديقتك، كما تقول مصممة الديكور.

أرضية الحديقة

لا بد من أن تكون أرضية الحديقة مريحة تجمع ما بين الصلابة والأناقة والراحة، ومنها ما يكون من العشب الطبيعي أو الاصطناعي أو الحصى أو البلاط على اختلاف أنواعه، ويتم اختيار الأرضية حسب المكان ومساحته ورغبة أصحاب البيت.

تحديد الحديقة الخارجية

الالتزام بحدود المكان خاصة في الحديقة الخارجية، فلا بد من تزويد الحديقة بالحواجز، أو السواتر، أو السياج وذلك من أجل ضمان الخصوصية والأمان والشعور بالراحة الكاملة. فهذا الأمر يجب عدم تجاهله بتاتا لأنه يبعد القلق والتوتر عن أفراد العائلة.

نصائح لتجهيز الشرفة

وتقدم مصممة الديكور الخياط نصائحها لربة البيت بخصوص تجهيز شرفة المنزل في فصل الربيع من خلال تزيين شرفة المنزل ببعض الأفكار البسيطة والسهلة ومن أهمها: