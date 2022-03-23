في بادرة هي الأولى من نوعها بالمنطقة، نظمت المملكة العربية السعودية أول رالي صحراوي للسيدات تحت اسم "رالي جميل"، بمشاركة 34 فريقا ويتكون كل فريق من ملاحة وسائقة تقود سيارة متعددة الاستخدام.

ويعتمد الحدث الاستثنائي الذي انطلق على الطرقات الوعرة في السعودية على مهارة الملاحة واستخدام كتيب الطرق وليس السرعة، حيث بلغ طول الرالي نحو ألف كيلومتر على طرق صحراوية، في رحلة تنطلق من مدينة حائل، ثم تمر عبر القصيم، وأخيرا العاصمة الرياض، لمدة 4 أيام من القيادة، في مناطق ذات كثبان رملية وتضاريس متنوعة تسهم في تنوع التحديات.

وبعد منافسات قوية بين كافة الفرق المشاركة، حقق الفريق السويدي "سويدين تشالينج" الذي ضم السائقة آني سيل وملاحتها ميكايلا كوتولينسكي الفوز بمركبتهما "تويوتا راف" (Toyota Rav)، وتعد المتسابقة سيل سائقة معروفة وتشارك في "رالي داكار"، وحصدت العديد من الألقاب خلال مسيرتها المهنية في عالم السباقات الممتدة لنحو 30 سنة.

#رالي_جميل يُختَتَم بنجاح كبير في الرياض بدورته الأولى هذا العام، حيث تمكّنت جميع الفرق الـ34 المشارِكة في هذا الحدَث التاريخي من إكمال السباق بسلامة لتصل إلى نقطة النهاية في العاصمة الرياض. pic.twitter.com/f97RjaYJaI — Motory موتري (@MotoryKSA) March 21, 2022

نظام الرالي

ركز الرالي على المهارات الملاحية بدل أن يكون مجرد اختبار للسرعة، ولقد عبر العديد من المناطق على الدروب الوعرة والمعبدة، انطلاقا من مدينة حائل إلى العاصمة الرياض، حيث نقطة النهاية، ومر الرالي في هذه المراحل خلال العديد من الإحداثيات التي شكلت مسار الرالي، وواجه الكثير من التحديات المختلفة.

ترى المتسابقة الأميرة عبير بنت ماجد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، التي قادت مركبتها من طراز "بورشه" (Porsche) برفقة ملاحتها نوال المقدري، أن تجربة المشاركة في الرالي كانت رائعة للغاية، مشيرة إلى أن المشاركة في هذا الرالي أعطتها كثيرا من الخبرات للمستقبل.

تجربة أولى

وأضافت المتسابقة أن المشاركة في "رالي جميل" عززت من قدرتها، قائلة "لطالما نافست على الحلبات في الماضي، لكن هذه تجربتي الأولى على متن مركبة رباعية الدفع، ولقد تعلمت الكثير خلالها، بالطبع واجهنا الكثير من الصعوبات في المركبة، إذ تعرضت الإطارات للثقب كل يوم تقريبا، لكن أنا سعيدة بما قمت به وحققته".

أما رئيس اللجنة المنظمة للرالي عبد الله باخشب، فثمّن النجاح الكبير الذي حققه الرالي في نسخته الأولى، لافتا إلى التألق الذي أظهره المشاركون في السباق الذي يعد الرالي الملاحي الأول من نوعه للنساء فقط في المملكة العربية السعودية والعالم العربي.

واعتبر باخشب أن المشاركة الكبيرة في الرالي والمنافسة القوية التي ظهرت أكبر دليل على نجاحه، إذ استقطب سائقات أجنبيات من 15 دولة حول العالم مثل الولايات المتحدة الأميركية والسويد والإمارات وغيرها، وذلك إلى جانب نحو 21 سائقة من السعودية، "والأهم من هذا كله أنهن جميعا أكملن هذا السباق بأمان، وأنا أتطلع بشوق لتنظيم الحدث العام المقبل ورؤيتهن مجددا في السعودية".

ويهدف تنظيم "رالي جميل" إلى تشجيع المزيد من النساء على الانخراط بفعالية في رياضة السيارات والراليات، وهو ما يتوافق مع التوجهات الأساسية ضمن رؤية السعودية 2030 التي تؤكد وجوب تمكين جميع أفراد المجتمع من المشاركة في كافة المجالات.