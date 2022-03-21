قد يكون الحب هدية لا تقدر بثمن، وغير مكلف ماديا، لكن لا يعرف كثيرون كيفية التعبير عنه.

يصعب اختيار الهدايا للأمهات عادة، كلما اقترب موعد الاحتفال بعيد الأم، بخاصة إذا كانت والدتك من النوع الذي يتخلى عن رفاهيته لمصلحة الإنفاق على الأسرة، أو تقدمت في العمر، فصار شراء الحقائب والملابس إهدارا للمال، ولا يفوتك تأثير جائحة كورونا على كبار السن، وكيفية قضائهم لأغلب أوقاتهم في المنزل، ولا تنسي تأثير الجائحة على راتبك؛ لذا، إذا كنت تواجهين هذا القلق المركب بشأن اختيار الهدية المثالية وتتساءلين عما إذا كانت ستنال إعجاب والدتك وتستخدمها في حياتها اليومية، فهذه الأفكار من أجلك.

حياكة ثوب للنوم

تزيد حساسية جلد الأمهات بتقدم العمر، ويصبحن دقيقات في اختيار الملابس المريحة لهن، وهي الفضفاضة، المصنوعة من القطن الخالص، بفتحة عنق واسعة، لا تقيد حركة الذراعين والأقدام، وبأقل قدر من حواف الخياطة الصناعية التي تثير حساسية الجلد أثناء النوم.

تصبح تلك المتطلبات صعبة ومكلفة عند اختيار ثوب نوم مريح لهن؛ لذا يمكنك حياكة ثوب للنوم لوالدتك في المنزل، وسيكون حتما أرخص بكثير، وبجودة أعلى من تلك المتاحة في الأسواق.

يمكنك اختيار قماش من القطن بنسبة 100%، وحدّدي طول الثوب وضاعفيه مرة إذا كان الثوب بلا أكمام، ومرتين إذا كان بأكمام، وأضيفي 10 بوصات في الحالتين، واغسلي القماش مرة واحدة على الأقل قبل بدء الخياطة.

استعيري قطعة من أكثر الملابس التي ترتديها والدتك في المنزل، لأخذ قياسات فتحة العنق والأكتاف، وعمق فتحة الإبط، وعرض الصدر، وطول الثوب والأكمام، ودوّني المقاسات على رسم بسيط لشكل الثوب. ابدئي بطي القماش واقسميه إلى جهتين؛ أمامية وخلفية، وارسمي المقاسات بالطبشور على كل جهة، وتأكدي من تماثل عمق فتحة الإبط، وطول الثوب وعرضه، وعرض الكتفين، قبل القص والحياكة.

جهزي وجبات إضافية

تتضاعف حساسية بعض الأمهات ضد الهدايا الباهظة الثمن، ويطلبن إظهار بعض الحب بدلا من ذلك. قد يكون الحب هدية لا تقدر بثمن، وغير مكلف ماديا، لكن لا يعرف كثيرون كيفية التعبير عنه.

ربما يكون يوم تجمّع الأبناء والأحفاد لدى جدة عجوز هو أسعد أيامها وأكثرها إرهاقا، بالنظر إلى تجهيزات الطعام والحلوى وتنظيف المنزل قبل زيارتهم وبعدها؛ لذا قد تكون الهدية المثالية هي مكالمتها قبل يوم التجمع بوقت كاف، وإخبارها بأن الطعام جاهز ليكفي عدد الحضور، وألا تشغل بالها بتنظيف المنزل.

ستقومين بإعداد قائمة الطعام ليوم التجمع، وإذا لم يكن هناك تجمّع فستعدّين وجبات تكفي والديك لأسبوع، لحفظها بالمبرد واستخدامها وقتما احتاجت والدتك، وتأكدي أنك في الحالتين ستبذلين جهدا شاقا، لكنك ستربحين دعواتها التي لن تنقطع، كلما أسندت رأسها وهي لا تحمل هم طبخ الطعام.

ألبوم صور

لا يزال من الصعب على الأمهات والجدّات الاقتناع بحفظ أسعد اللحظات على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى إن بعضهن يصمّمن على حفظ صور الأبناء والأحفاد على الأقراص الصلبة خوفا من ضياعها، أو لسهولة تصفحها، من دون التعامل مع تعقيدات المواقع الاجتماعية.

قد تكون الصور الفوتوغرافية المطبوعة أقرب هدية لقلب أم من الزمن الجميل، فيمكنك طباعة صور طفولتك وطفولة أبنائك معها، بمقاس واضح، وجمعها في دفتر من الورق المقوى، وكتابة كلمات رقيقة بخط اليد، ورسوم بيد الأطفال.

من الممكن أيضا اختيار 4 صور للأبناء والأحفاد، لطباعتها بحجم كبير، وتأطيرها بإطار بسيط، وتعليقها في منزل الجدة.

مجموعة النوم

يتراجع عدد ساعات النوم بتقدم العمر، وتقل جودة نوم الأمهات؛ فيكون نومهن أقل عمقا، ويستغرقن وقتا أطول قبل النوم، وعادة ما يستيقظن مرات عدة أثناء الليل، لقضاء الحاجة، أو لارتباط بعض الأمراض المزمنة بقلة النوم.

قد تساعدك بعض الاقتراحات لحل مشكلة النوم لدى والدتك، وجميعها في متناول اليد، مثل: قناع العين للنوم من الساتان، ووسادة طبية لدعم الرقبة، وزيت الخزامى العطري لعلاج الأرق، ومجموعة شاي الاسترخاء لتناولها قبل النوم، والمجموعة كاملة لن تكلفك أكثر من 25-50 دولارا.

أجهزة طبية رخيصة

هناك مجموعة كبيرة من الأجهزة والأدوات الطبية رخيصة الثمن، ولا يرتبط اقتناؤها بضرورة الإصابة بأحد الأمراض المزمنة، فهي مناسبة لشخص يسعى للحفاظ على صحته الجسدية في أفضل حال.

ستلمس والدتك في تلك الهدايا اهتماما منك بصحتها، وستكتشف تأثيرها بالإيجاب على رفاهيتها، مثل: جهاز قياس نسبة الأكسجين في الدم ونبضات القلب، جهاز قياس الضغط، عكاز مضيء قابل للطي، عكاز طبي بكرسي قابل للطي، مسند ظهر، داعم لكاحل القدم، دعامات الركبة، ساعة ذكية، جهاز تدليك لتخفيف آلام الرقبة والظهر.