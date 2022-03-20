تتزاحم العديد من النصائح الجمالية والوصفات النسائية عند المرأة، التي بدورها تستدعيها عند الحاجة إليها، فأصبحت موروثات تتناقلها الأجيال. بالإضافة إلى آلاف المحتويات المرئية والمكتوبة التي باتت تنشرها وسائل التواصل الاجتماعي.

فزيت الخروع لإطالة الرموش، وخل التفاح لمحاربة قشرة الرأس، ولا داعي للماء الساخن عند الاستحمام لخطورته على البشرة، وغيرها من النصائح التي أصبح الناس يتبعونها كما هي دون دليل على صحتها أو حتى تجربتها.

لا تحتاج البشرة الدهنية إلى مرطب

نشرت مجلة "فيمينا إن" في موقعها الإلكتروني، أن ترطيب البشرة له أهمية لا تقل عن أهمية تنظيفها، فالترطيب ضروري لجميع أنواع البشرة، الجافة والعادية وحتى الدهنية، حيث يقوم الترطيب بتجديد البشرة وإمدادها بالزيوت الطبيعية التي قد يتم افتقادها عند غسل الوجه، وبالتالي يعزز الترطيب التوازن الصحيح لدرجة الحموضة المطلوبة لبشرتك، كما أنه يحميك من العوامل البيئية الضارة مثل التلوث والأوساخ.

ويعتمد نوع المرطب الذي تختارينه -إلى حد كبير- على نوع بشرتك، وبالنسبة للبشرة الدهنية، يجب اختيار نوع خفيف الوزن وغير دهني.

التقشير يساعد على إزالة حب الشباب

يبقى للبشرة الدهنية الحظ الوافر من النصائح غير الصحيحة، مثل: فرك الوجه للحصول على بشرة صافية ونقية، أو يجب أن يكون التقشير جزءًا من روتين العناية بالبشرة اليومي، أو أن البشرة الدهنية تحتاج إلى الغسيل بشكل متكرر. هذه بعض من أكثر الخرافات شيوعًا التي تستسلم لها صاحبة النوع الدهني.

في حين أن المبالغة في هذه العادات يمكن أن تجرد بشرتك من الزيوت الطبيعية التي تحتاج إليها مما يسبب الجفاف، فإن التقشير على الرغم من كونه طريقة رائعة لتنظيف الأوساخ العميقة من الجلد، فإنه لا يجب أن يكون من الطقوس اليومية، لأن فرك وجهك بشكل متكرر يؤدي إلى تهيج البشرة المعرضة لحب الشباب، مما يسبب ضررًا.

واقي الشمس في فصل الصيف فقط

يعتقد الكثيرون في ارتباط واقي الشمس بالأيام الصيفية المشمسة، وأنه لا فائدة منه في باقي أيام السنة، والحقيقة أنه يجب عليك وضع واقٍ من الشمس يوميا.

يقول الدكتور (شيلش آير)، طبيب الأمراض الجلدية لموقع "فوربس" إن الأشعة فوق البنفسجية التي قد تسبب سرطان الجلد موجودة دائمًا، فهي غير مرتبطة بحالة الطقس، باردا أو حارا، ولا تحجبها الغيوم والسحب حيث تقوم بحجب الأشعة المرئية فقط (وليس الأشعة فوق البنفسجية) من الشمس.

معجون الأسنان علاج جيد للبثور

يظن البعض بفعالية معجون الأسنان في التخلص من بثور الوجه، فعلى الرغم من اعتبار أن العديد من المكونات الموجودة في معجون الأسنان قد تساعد في تقليص حجم البثور وتجفيفها، فإن أضرار استخدامه الجانبية أكثر.

يحتوي معجون الأسنان على مستوى (بي إتش) الذي يمكن أن يهيج البشرة، ويسبب الطفح الجلدي وحرقان الجلد، بالإضافة إلى (كبريتات لوريل الصوديوم)، وهو مكون آخر موجود غالبًا في معجون الأسنان، ومن المعروف أنه يسبب تهيجًا للبشرة لدى البعض، بحسب ما نشره موقع "هيلث لاين".

وإذا أصبحت بشرتك أكثر جفافا بسبب استخدام معجون الأسنان، فقد يتسبب ذلك في مزيد من حب الشباب.

غسل الشعر كثيرا يضر به

وفقًا لما يقوله مصفف شعر المشاهير (نيل مودي) في صحيفة الغارديان البريطانية "يحتاج الشعر الأملس والناعم إلى الغسيل بشكل متكرر، حيث تنتقل الدهون الطبيعية من فروة الرأس إلى أسفل جذع الشعر بسهولة أكبر، مما يمنح الشعر مظهرًا وملمسًا أكثر انسيابية".

في حين يمكن ترك الشعر الأكثر سمكًا أو تجعيدًا أو مموجًا لفترة أطول، مما يتيح للزيوت الطبيعية في فروة الرأس مزيدًا من الوقت للانتقال إلى الأطراف ومنعها من الجفاف. ويمكنك غسل الشعر الدهني بقدر ما تريدين، إذا كنت تستخدمين منتجات جيدة، بينما سيستفيد الشعر الجاف من عدد مرات غسيل أقل، للسماح للزيوت الطبيعية بالانتقال إلى أطراف الشعر.

حلق شعر ساقيك يجعله ينمو أكثر سمكا وقتامة

تقول خبيرة تجميل الشعر (أنابيل كينجسلي) في الغارديان البريطانية "شعرك ليس عشبا يتم تحفيزه عن طريق القص، فإذا قمت بقص شعرك وحلق رأسك أو ساقيك أو في أي مكان آخر، فلن ينمو الشعر بكثافة أكثر".

فإن طول أطراف الشعر القصيرة والتي عادة ما تكون مدببة بشكل طبيعي، هي التي تعطي انطباعًا بأن سمك الشعر أكبر عند نموه. ومع ذلك، فإن إزالة الشعر بالشمع، حيث يتم سحب الشعر من الجذور مما يؤدي في بعض الأحيان إلى تعطيل إنتاج الشعر، يمكن أن يتسبب في بعض الحالات في نمو الشعر بشكل متقطع.