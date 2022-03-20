بيروت – يوم الأم فرصة للرجل ليظهر لزوجته احترامه لمهمة الأمومة فيها، لأنها المرأة التي اختارها لتنجب أولاده. من هنا، فإن تجاهل الرجل الاحتفال بزوجته في هذا اليوم قد يسبب لها ألما كبيرا، فيوم الأم هو مناسبة لتقدير الأمهات والاحتفال بتميزهن.

لذا أفضل ما يمكن أن يفعله الزوج لزوجته في هذا اليوم هو تقديم الهدية التي يعرف مسبقا أنها ستزرع البسمة على وجهها. فمعظم الرجال يحرصون على شراء الهدايا لأمهاتهم أو حمواتهم مع نسيان الهدية الخاصة للزوجة، التي تنتظر بفارغ الصبر ولو كلمة تقدير لإدخال السعادة إلى قلبها.

أزواج يحتفلون بيوم الأم

ونحن نقترب من يوم الأم، التقت الجزيرة نت بأزواج سبق أن احتفلوا مع زوجاتهم بمناسبة عيد الأم وعبروا عن مشاعرهم الصادقة تجاههن، فماذا قالوا؟ وكيف احتفلوا؟

قهوة ورسالة حب ووردة

يقول المهندس الشاب آدم الجوهري إنه بمناسبة عيد الأم يدع زوجته الحبيبة تستيقظ على فنجان من القهوة، ورسالة حب ووردة إلى جانب سريرها.

كما أنه يشجع ولديه للاحتفال بهذه المناسبة بطريقة مميزة ويطالبهما بتنظيف البيت وترتيبه وتزيينه قبل أن تستيقظ الأم، وألا يدعوها تقوم بأي أعمال متعبة، بمعنى آخر القيام بتدليلها في هذا النهار لتشعر وكأنها ملكة على عرشها. فهي تستحق أكثر من ذلك بكثير، كما يقول الجوهري.

ومن بعدها يقوم الجوهري وأطفاله بتجهيز طاولة مميزة للعشاء، ووضع الأطباق والزهور بطريقة ابتكارية، ودعوة الوالدة والحماة أيضا ليكون الاحتفال جامعا كل الأمهات ورسم الابتسامة الجميلة على شفاههن.

ويكمل الجوهري حديثه موضحا بأن الهدية ليست بثمنها المادي، بل بمغزاها المعنوي، وأن تشعر الزوجة الأم بالتقدير لما أعطته لنا، لذلك فهو يستعد دائما مع أبنائه بشراء هدية "تليق بمقامها ليتم تقديمها لها كعربون محبتنا لها"، يقول الجوهري.

كم أنت غالية على قلوبنا جميعا!

وتلفت السيدة نادين عقيل أن زوجها وسام يعد لها في هذه المناسبة دائما مفاجأة، كما أنه يعايد والدته أيضا، أما بخصوص والدتها فهي متوفاة، لكن الاحتفال دائما موجود سواء في المنزل أو خارجه، مع هدية تعبر عن مدى حبه لها، إضافة لهدية أخرى من أولادهما تعبيرا عن عواطفهم تجاهها، وهذا الاهتمام ضروري جدا ودليل واضح على عمق مشاعره تجاهها.

وتؤكد عقيل بأن زوجها لا ينس تقديم الورود لها، مرفقا بعبارة "كل عام وأنت بخير يا أجمل وأطيب أم.. كم أنت غالية على قلوبنا جميعا".

عندما يكبر أولادك يشترون لك هدية

أما الزوجة الشابة رولا فتقول بحزن وحسرة بأن زوجها لا يعير اهتماما لهذه المناسبة، ولا يقوم بتقديم أي شيء لها حتى لو هدية معنوية، أو كلمة طيبة تجبر خاطرها، فهو يقول لها بسخرية عندما يكبر أولادك دعيهم يشتروا لك هدية ويحتفلوا بهذه المناسبة.

وهذه الكلمات تجرحها كثيرا وتشعرها بالحزن، فهي لا ترغب منه هدية؛ إنما فقط تتمنى لو يقدر ما تبذله من جهد وتعب تجاه اولادهما، وتتحمل الكثير في سبيل تربيتهم، وتتحمل الالآم والمصاعب فقط لترسم البسمة على شفاه الكل، كما تقول.

وتنهي رولا حديثها "هذه المناسبة فرصة لتجديد الحيوية والدفء والحب في المنزل، وهي فرصة للتعبير عن الأحاسيس والمشاعر، ولكن بكل أسف زوجي غير مكترث بها ولا يعطي أهمية لمثل هذه الأمور".

في يوم الأم تذكر زوجتك أيضا

وتقول استشارية العلاقات الأسرية ناديا الغصن إنه غالبا ما نسمع أن كثيرا من النساء يتذمرن من عدم قيام أزواجهن بما كن ينتظرنه منهم في عيد الأمهات. لافتة إلى أن هناك بعض الأدوار التي يجب على الزوج أن يقوم بها فعلا في هذا اليوم، وبخاصة أن عيد الأمهات على الأبواب، وهذه أهمها:

عدم نسيان الزوجة

يبدو أن جملة "لست أمي" تسبب غضبا كبيرا لدى عدد كبير من النساء، فتعتبر بعض النساء أن على الزوج تذكر زوجته في عيد الأم ولو ببطاقة يقدر بها جهودها في المنزل وفي تربية الأبناء.

وتجدر الإشارة إلى أن سبب انزعاج النساء ليس الجملة بحد ذاتها، بل نكران أهمية الجهود التي تقوم بها الزوجة تجاه الأولاد ودورها الرئيسي في المنزل، وفق استشارية الأسرة الغصن، فمهام المرأة لا تتوقف وتستمر طوال العام كزوجة من ناحية وكأم من ناحية أخرى وهي المهمة الأصعب، لذلك لا بد أن يتذكرها زوجها ويتوجها في يومها السنوي.

مناسبة لتقدير جهود الأمهات

ومن أهم الأفكار التي يمكن أن تسعد جميع الأطراف في هذا اليوم عشاء عائلي يضم الأم والحماة والزوجة، أو غذاء، أو حتى فطور عائلي، كنوع من التكريم وإبراز الاهتمام بهن في هذا اليوم، والإشادة بدورهن في حياة الأسرة.

إضافة إلى مساعدة الأبناء في تقديم بعض الهدايا الرمزية، وتعليمهم كيفية التعبير عن مشاعرهم لوالدتهم وتقديرهم لها ولمكانتها في قلوبهم.

وتكمل الغصن "أن الأساس في الهدية هو التعبير عن الحب والتقدير، وإذا كان باستطاعة الزوج تقديمها لزوجته فهذا جيد، لكن لا يفضل أن تشترط الزوجة على زوجها بأن يحضر لها هدية محددة".