العناية بالشعر أمر يشغل معظم النساء، وقد تولي الكثيرات اهتماما خاصا بالروتين اليومي للشعر، الذي يتضمن إضافة مجموعة مستحضرات العناية بالشعر بهدف حمايته من التلف وترطيبه وعلاج آثار الصبغات، لكن هل هذه الخطوات كافية لاستعادة بريق شعرك؟

إذا كنتِ قد قمت بتلوين شعرك أكثر من مرة، وتعتمدين على مجفف ومصفف الشعر، أو تعرضين شعرك للحرارة بصورة مستمرة، أو تمشطين شعرك كثيرا، فأنت بلا شك تعانين من تلف الشعر.

قد تحتاجين أولا معرفة طبيعة الشعر، فعلى عكس الجلد، الشعر عبارة عن نسيج ميت ولا يمكنه تجديد نفسه، لذلك فهو يعتمد عليك للحفاظ على صحته.

كلما زاد طول شعرك، زاد تعرضه للعوامل الجوية، أضيفي إلى ذلك الصبغات والتعرض للحرارة ومستحضرات الفرد.

ولأن كل نسيج شعر يتطلب اهتمامًا مختلفًا، فعليك التعرف على طبيعة شعرك أولا وفهم كيفية العناية به، على سبيل المثال الشعر ذو القوام الخشن يمكنه تحمل المزيد من الحرارة، في حين أن الشعر الناعم يكون أكثر حساسية وضعفا أمام الحرارة.

هل الصبغات تتلف الشعر؟

صبغات الشعر تتلفه بدرجات متفاوتة، والأفضل بحسب خبراء التجميل أن يحتفظ الشعر بلونه الطبيعي، فالمواد الكيميائية المستخدمة في الصبغة تصيب شعرك بأضرار تستمر لفترة طويلة.

تعمل عملية الصبغة عن طريق اختراق الطبقة الخارجية الواقية لخصلة الشعر، وعادة ما تكون بالأمونيا. ثم يتم تشقير الشعر لإزالة لونه الطبيعي، ثم تضفي الصبغة لونًا جديدًا على الشعر.

يستخدم مصففو الشعر عادة نسبا كبيرة من الأمونيا لتلوين الشعر بألوان قوية ومختلفة، فكلما زادت نسبة الأمونيا تغير لون الشعر بصورة جذرية مثل تلوينه من الأسود إلى الأشقر، ودون النسب الكبيرة من الأمونيا لن يتحول الأسود إلى الأشقر، سيتغير فقط درجة أو درجتين فيتحول إلى البني الغامق، وهو ما لا يرضي كثيرا من السيدات اللاتي يرغبن في الحصول على مظهر مختلف.

الأمر يعتمد على اختياراتك الآن، اختاري مركز التجميل الذي يعتمد مواد صبغة آمنة حتى ولو لم تحصلي على اللون القوي الذي ترغبين فيه، للحفاظ على قوة ونضارة الشعر.

ما النوع المناسب لفرشاة الشعر؟

على غير المتوقع فالفرشاة البلاستيكية المرنة خفيفة على جميع أنواع الشعر ولا تتسبب في تلفه، بينما الفرشاة ذات الشعر الخشن، قوية إلى حد كبير وتمنح وتضعف الخصلات وتزيد من المسامية في فروة الرأس.

وكذلك، فإن المشط المرن واسع الأسنان خيار أفضل لتصفيف الشعر وفك عقد الخصلات.

هل يجب عليك غسل شعرك بالشامبو كل يوم؟

قد يحتاج الشعر المجعد أو الكثيف إلى غسل أسبوعي فقط، بينما قد يحتاج الشعر الناعم أو الدهني إلى التنظيف يوميا.

هل الشامبو الجاف أفضل من التقليدي؟

بحسب خبراء الشعر، فإن الشامبو الجاف أقل ضررا على الشعر، لكنه ليس بديلا كاملا لتنظيف الشعر.

يمكن الاعتماد على الشامبو الجاف لتقليل استخدام الشامبو التقليدي، ولكن لا ينبغي استخدام الشامبو الجاف يوميا، لأنه لا يزيل الأوساخ والزيوت من فروة الرأس.

احرصي على استخدام الشامبو ذي الفوائد الإضافية لفروة الرأس، الذي يتضمن المكونات المهدئة، مثل الصبار أو مستخلص البابونج، بالإضافة إلى عامل مضاد للميكروبات، مثل الزنك (PCA).

مصفف ومجفف الشعر.. أيهما أقل ضررا؟

تكمن المشكلة الرئيسية في التصفيف الحراري للشعر في درجة الحرارة المستخدمة، سواء كان ذلك باستخدام المجفف أو المصفف أو أدوات التسخين المعروفة بالمكواة أو "بيبي ليس".

يظن البعض أن التمريرات الأقل على الخصلات مع درجة حرارة ساخنة للغاية قد تكون أقل ضررا، ولكن الصحيح أن استخدام أقصى درجات الحرارة حتى مع التمرير الخفيف قد تتلف الشعر.

لذلك اختاري الدرجة المناسبة لطبيعة شعرك وملمسه، لكن في جميع الأحوال تجنبي الدرجة القصوى. واستخدمي مستحضرات الوقاية من الحرارة إذا كنت تستخدمين أدوات مثل مكواة الشعر بمختلف علاماتها التجارية.