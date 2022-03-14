"فيديوغراف".. سيدات على منصة القضاء المصري

تقول مها الطنطاوي إحدى القاضيات الجديدات في مصر إنها تشعر بالفخر لكنه ممزوج بالرهبة؛ لأن خطوة تولي المرأة مناصب قضائية في القضاء الإداري المصري هو خطوة تاريخية كبيرة.

وبدورها تقول ياسمين حلمي -وهي قاضية جديدة أخرى- إن الأمر كان يتعلق بالوعي والثقافة، حيث لم يكن المجتمع يتقبل المرأة في هذا المنصب.

وكانت مصر قد أعلنت قبل أيام عن انضمام 98 امرأة للعمل قاضيات في مجلس الدولة الذي يمثل القضاء الإداري في مصر، وذلك تطبيقا لمرسوم رئاسي صدر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأفاد بيان لمجلس الدولة بأن القاضيات الجديدات خضعن للتدريب في الأشهر الماضية على أمور ذات صلة بشؤون الأمن القومي ومكافحة الفساد.