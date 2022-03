الأطفال هم علماء صغار يحاولون اكتشاف العالم من حولهم. تريد عقولهم الفضولية معرفة لماذا وكيف يعمل كل شيء تقريبا؟ وهو إلى حد كبير ما يحاول العلماء اكتشافه أيضا. ومع ذلك، يكمن التحدي الذي يواجهه العديد من الآباء في قدرتهم على تقديم الإجابات الصحيحة لأطفالهم، خاصة إذا لم تكن العلوم هي المجال الذي يستحوذ على اهتمامهم.

ربما يكمن الحل هنا في توفير موسوعة أو موسوعتين علميتين في منزلك كي تساعد الصغار في العثور على إجابات على أسئلتهم، وفهم العالم بشكل أفضل. تم تصميم العديد من الكتب العلمية المتاحة لدعم أنشطة العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وبناء أساس تعليمي متين للأطفال.

إذا كنت تبحث عن موسوعات علمية جيدة لأطفالك لتشجيع البحث العلمي لديهم، أو لمجرد توفير إجابات على أسئلتهم التي لا نهاية لها، فإليك عدد من الخيارات الممتازة، وفقا لموقع "كود كيدز" (Coderkids).

الفضاء.. الكون كما لم تره من قبل

عقول الأطفال الصغار في كل مكان في العالم، ما زالت تنبهر بالحقائق غير المعروفة عن الشمس والقمر والنجوم والكون، من المهم أن توفر موسوعة علمية باللغة العربية أو الإنجليزية عن الفضاء.

إحدى هذه الموسوعات الكثيرة هي "الفضاء" (space!: The Universe as You’ve Never Seen It Before)، يمكنك البحث عنها في المكتبات الكبيرة التي تبيع مثل هذه الموسوعات، وهي متوفرة على مواقع الإنترنت كذلك.

من المؤكد أن هذه الموسوعة ستذهل عقول أطفالك بسبب صورها النابضة بالحياة والتفاصيل المذهلة التي توفرها عن عالمنا.

إضافة إلى الصور الحية الممتعة، سيتعلم الأطفال الكثير من المعلومات حول النظام الشمسي في أكثر من 200 صفحة من هذه الموسوعة العلمية ذات الغلاف الصلب.

تعد هذه الموسوعة هدية مثالية للأطفال في الصفوف من الخامس إلى السابع، فهم يسحرون بعالم الكواكب والمستعرات الأعظمية والثقوب السوداء ونظامنا الشمسي.

تحتوي الموسوعة كذلك على رسوم بيانية سهلة المتابعة وأحدث الحقائق حول الكون، وحتى صور من وكالة "ناسا" (NASA).

موسوعتي الأولى

تعد "موسوعتي الأولى" (My First Encyclopedia) المقدمة المثالية لعالم المعرفة الموسوعية لأي طفل، فهي مليئة بالكلمات سهلة القراءة والصور التفصيلية والموضوعات المثيرة لإشراك طفلك في التعلم بطريقة جديدة. كما أنها مصنفة في موضوعات لتسهيل العثور على المعلومات وتعلم أشياء جديدة.

تساعد هذه الموسوعة على تشجيع المهارات التعليمية وتنميتها من خلال الموضوعات التي سيكون الأطفال على دراية بها، مثل الألعاب والرياضة والحيوانات الأليفة والطعام الذي نتناوله والمواسم والطقس.

موسوعة العلوم: تحطيم الذرة، كيمياء الطعام، الحيوانات، الفضاء

يحتاج الأطفال لمعرفة الكثير عن الحيوانات، وكيمياء الطعام، والروبوتات، وقوة الأمواج، وتحطم الذرة، والكثير من هذه المعلومات متوفر في موسوعة العلوم (Science Encyclopedia) الملائمة للأطفال. في المقابل تتوفر باللغة العربية "الموسوعة العلمية الشاملة" الصادرة عن دار لبنان ناشرون.

من المؤكد أن الأطفال سيُبهرون بالصور اللافتة للنظر والملونة، وسيحبون الإحصائيات والحقائق الغريبة والحقيقية الواردة في هذه الموسوعة. إذا كان طفلك يحب تجربة الأشياء بنفسه كذلك، فهذا الكتاب يتضمن تجارب يدوية بسيطة يمكن للأطفال القيام بها في المنزل. سن القراءة المناسب لهذه الموسوعة هو من 8 إلى 12 عاما.

كتاب الجدول الدوري.. موسوعة مرئية للعناصر

بالنسبة لأطفال المدارس، تعتبر دراسة الجدول الدوري كابوسا، وعادة ما تتحول هذه الدراسة إلى ساعات من الحشو المرهق والصداع. يعتقد الكثير من الطلبة أنه ليس من الواقعي تعلم الجدول الدوري الذي عادة ما يُنسى بسهولة بسبب أوصافه الغامضة، ولكن إذا كنت تريد ترسيخ هذه المفاهيم في أذهان الأطفال منذ البداية، قدم لهم كتاب "الجدول الدوري.. موسوعة مرئية للعناصر" (The Periodic Table Book: A Visual Encyclopedia of the Elements) الذي يتناسب مع الأطفال من سن 8 إلى 14 عاما.

هذه واحدة من أفضل الموسوعات العلمية الموجودة، لأنها تأخذ الأطفال في جولة بصرية لجميع عناصر الجدول الدوري البالغ عددها 118 عنصرا. وهو يحتوي على أكثر من ألف صورة نقية تماما للعناصر الطبيعية وكذلك العناصر الشائعة التي توجد فيها المكونات المختلفة.

بدلا من التفسيرات المجردة، سيفهم الأطفال سبب وكيفية أهمية العناصر والمركبات لبيئتهم. يتم تجميع العناصر حسب النوع، ويتم تصميم العناصر المرئية لمساعدة الأطفال في أنشطة العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. يتوفر هذا الكتاب الكبير في صورة ورقية ونسخة على "كندل" (Kindle).

جسم الإنسان (موسوعات المعرفة)

ربما يكون أول ما يأسر عقول الأطفال هو الأجزاء العديدة من أجسادهم وكيف تعمل. إذا كان أطفالك فضوليين فقد يكون "جسم الإنسان" (Human Body) هو الموسوعة المثالية. كما يوجد كتاب يحمل العنوان نفسه باللغة العربية "جسم الإنسان كيف ولماذا؟" إذا كان طفلك يفضل القراءة بالعربية.

هذه الموسوعة المرئية ذات الغلاف الكرتوني مليئة بالصور ثلاثية الأبعاد الجديدة والرائعة التي تم إنشاؤها بواسطة الحاسوب والتي تُظهر أجزاء مختلفة من جسم الإنسان بطرق لم يسبق للأطفال وحتى بعض البالغين رؤيتها من قبل.

يقدم هذا الكتاب ثلاثي الأبعاد صورا تنبض بالحياة بداية من الجمجمة، ومن ثم كل عضلة ومفصل في الجسم، وفيه تشريح الإنسان، أي كيف يبدو الجسم، وعلم وظائف الأعضاء، أي كيف يعمل الجسم؟

يعد هذا الكتاب اختيارا ممتازا للأطفال في الصفوف من الرابع إلى السابع، أو من سن 9 إلى 13 عاما.

إذا كان لديك أطفال تتراوح أعمارهم بين 4 و8 سنوات، فمن الأفضل أن تقدم لهم كتاب "نشاط جسم الإنسان للأطفال" (The Human Body Activity Book for Kids)، فهو يعد بديلا أكثر ملاءمة لأعمارهم، لأنه مليء بالعديد من الأنشطة الممتعة، بما في ذلك المتاهات وتوصيل النقاط والكلمات المتقاطعة لمساعدة الصغار على التعرف على أجسادهم. وهو مناسب لسن من 9 إلى 12 عاما.

تجارب علمية رائعة للأطفال

في بعض الأحيان، قد لا يُظهر أطفالك الكثير من الاهتمام بالعلوم، على الرغم من أنك تعلم أن لديهم إمكانات كبيرة للموضوعات المتعلقة بالعلوم. إحدى الطرق السهلة لإثارة اهتمامهم هي منحهم فرصا عملية لتجربة الأشياء بأنفسهم، قدم لهم موسوعة "Awesome Science Experiments for Kids"، فهي تتضمن أكثر من 100 مشروع من مشروعات "ستم" و"ستيم" (STEM / STEAM) الممتعة الخاصة بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات، وكيف تعمل كذلك.

موسوعة الأطفال

"موسوعة الأطفال" (Children’s Encyclopedia) هي مجموعة ملونة بالكامل من 5 كتب مصممة خصيصا للطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و16 عاما، أو للقراء المهتمين من أي عمر. تحتوي الكتب في السلسلة على معرفة ومعلومات مفصلة حول مجال معين من العلوم بلغة بسيطة مصحوبة برسوم بيانية معنونة.

الكتب المدرجة في هذه السلسلة هي: علوم الحياة وجسم الإنسان والفيزياء والكيمياء وعلوم الفضاء والإلكترونيات والاختراعات والاكتشافات والمعرفة العامة. كل كتاب يحتوي على حقائق سريعة ومثيرة للاهتمام، يليها معجم للكلمات والمصطلحات الصعبة. يفضل أن يقرأ هذه السلسلة طلاب المدارس وكذلك أولئك المهتمون بمجالات العلوم والتكنولوجيا وأجهزة الحاسوب.