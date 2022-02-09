من الطبيعي أن تشعري بالقلق، عندما تصبحين أما لأول مرة وتحملين طفلك بين يديك في اللحظات الأولى بعد ولادته، وقد تتضارب لديك المشاعر بين الخوف على رضيعك الهش للغاية وبين قدرتك على تحمل مسؤوليته بصورة مثالية.

بعض الأمهات يصرحن بمشاعر الخوف والقلق تجاه أطفالهن، والبعض يخشين من البوح بتلك المشاعر خوفا من اتهامهن بالتقصير. وهذا النوع من الأمهات يعانين من صراع داخلي ينعكس على علاقتهن بأطفالهن، وقد يتجسد في صورة أحلام مزعجة أو قلق مزمن أو إحساس بعدم الرضا المستمر.

تذكري دائما الكمال ليس ممكنًا ولا ينبغي أن يكون الهدف، وأن الأم المثالية يمكن أن تخطئ وقد يتعرض طفلها للعدوى والبكاء ونزلات البرد والحساسية، هناك أمور خارج نطاق سيطرتك ستحدث للرضيع، وجميعها أمور طبيعية لا ينبغي أن تثير قلقك.

كما تنصح طبيبة الأطفال ويندي هسون الأمهات، أن المفتاح في هذه المرحلة من ولادة طفلك هو احترام مشاعرك ومخاوفك ولكن لا تدعيها تربكك.

لماذا تقلق الأمهات؟

أولاً، اعلمي أنه من الطبيعي والشائع جدًا أن تقلقي بشأن الحفاظ على سلامة مولودك الجديد الذي يبدو هشًا وأن تتساءلي عما إذا كنت تقومين بدورك الصحيح كأم.

ولكن كوني على علم أيضًا أن المخاوف التي لم يتم فحصها يمكن أن تؤدي إلى زيادة القلق وربما اكتئاب ما بعد الولادة، لذلك لا تترددي في استشارة الطبيب إذا شعرت أن مخاوفك تلتهم لحظات السعادة مع رضيعك.

هل الأطفال ضعفاء؟

في حين أن الأطفال حديثي الولادة صغار الحجم وضعفاء ويحتاجون إلى رعاية يقظة، إلا أنهم أقوى مما قد يبدو عليهم، وهم أكثر صلابة مما تتخيلين ولن ينكسروا عند التعامل العادي معهم.

ورغم أنه من المهم دعم رأس الرضيع في الشهور الأولى من عمره، حتى تكتمل قوة العنق ليتمكن من تثبيت رأسه بمفرده، فإن رأسه لن يسقط إذا نسيت أن تضعي يدك خلفه.

من المهم دعم رأس الرضيع في الشهور الأولى من عمره حتى تكتمل قوة العنق (بيكسلز)

القلق الحقيقي

تقول إميلي وولف، طبيبة الأطفال في أورلاندو بولاية فلوريدا الأميركية، إن الخطر المحتمل على طفلك هو عدم الحصول على ما يكفي من الطعام، مما قد يؤدي إلى الجفاف وضعف النمو.

اسألي طبيب الأطفال حول كمية وعدد الرضعات التي يجب أن يتغذى بها الطفل، عدد الحفاضات المبللة أو البراز المتوقع. وتحققي دائما من نمو طفلك من حيث الوزن والطول.

قلقة من متلازمة موت الطفل المفاجئ، نعم، كثير من الأمهات تراودهن المخاوف من متلازمة الموت المفاجئ SIDS، إذ تخشى الأم أن يختنق الطفل الرضيع أو يتدحرج أو يتعرض لموت مفاجئ من دون سبب مسبق.

تعد متلازمة موت الرضع المفاجئ نادرة جدًا رغمش حدوثها بالطبع. ولتقليل المخاطر، ضعي طفلك على ظهره في أثناء النوم ولا تتركيه ينام على بطنه لفترة دون مراقبة.

امنعي التدخين داخل المنزل، ليس فقط الأم أو الأب، واجعلي المنزل بيئة آمنة خالية من الدخان، وتذكري أن آثار التدخين تظل باقية في الملابس والمفروشات حتى وإن اختفى الدخان بصورة ظاهرية من الغرفة.

لا تتخلي عن حرصك في تأمين نوم طفلك الرضيع (شترستوك)

إرشادات النوم الآمن

لا تتخلي عن حرصك في تأمين نوم طفلك الرضيع، واتبعي الإرشادات التالية:

تأكدي من أن رأس طفلك مكشوف وغير مغطى بأي غطاء أثناء النوم أو الاستيقاظ وتجنبي استخدام الوسائد في فراش طفلك في الشهور الستة الأولى من عمره. لأن الطفل في الشهور الأولى من عمره، ليس لديه أي تحكم في العنق أو الرأس.

أزيلي الحيوانات المحشوة أو أي ألعاب من فراش طفلك، مهما بلغ حجمها.

يجب أن ينام الأطفال بمفردهم على ظهورهم على سطح ثابت دون أي وسائد أو بطانيات أو ألعاب، وتجنبي المقاعد والوسائد الوثيرة.

لا تسمحي لطفلك بالوصول إلى الأشياء الصغيرة التي يمكن ابتلاعها.

بالإضافة إلى ذلك، تجنبي هز طفلك أو تحريكه بقوة، حتى لو كان يبكي.

فيما يلي بعض المخاوف الشائعة مع نصائح حول كيفية إدارتها.

القلق من أنك لا تحبين طفلك

هذا عرض شائع بعد الولادة قد يرتبط باكتئاب ما بعد الولادة أو لأنك لم ترتبطي بطفلك بشكل صحيح بعد، وهذا لا يعني أنك أم قاسية على الإطلاق، أنت فقط في حاجة إلى مزيد من الهدوء والاستقرار لتستقبلي الرضيع باتزان داخلي.

قد يستغرق الأمر أيامًا أو أسابيع أو شهورًا حتى تشعري بأنك قريبة من طفلك. ولكن إذا استمرت هذه الحالة، يجب استشارة الطبيب.

القلق من إيذاء رأس طفلك

الأطفال لديهم بقع لينة في رؤوسهم تسمى اليافوخ.

يحتاج كل قسم من اليافوخ عند الرضع فترة مختلفة من الوقت إلى أن يلتحم بشكل شبه تام، وهذه هي الفترات التقريبية لالتحام كل قسم من اليافوخ:

ينغلق اليافوخ الخلفي عادة مع بلوغ الطفل الذي لم يولد ولادة مبكرة بعمر 6 أسابيع إلى 3 أشهر. تنغلق النقاط الأربع الجانبية من اليافوخ مع بلوغ الطفل عمر 6-18 شهرًا. يبدأ اليافوخ الأمامي بالالتحام مع بلوغ الطفل عمر 6 أشهر على الأقل، ويكتمل التحامه تقريبًا بعد بلوغ الرضيع عمر 18-24 شهرًا.

بينما يجب أن تعتني برأس طفلك دائمًا، لكن اطمئني، لن تؤذيه بلمس رأسه أو مداعبته.

أزيلي الألعاب التي تحتوي على حشو من فراش طفلك مهما بلغ حجمها (بيكسابي)

القلق من سقوط الطفل

قومي بتأمين منزلك قدر استطاعتك، وضعي الحواجز المناسبة عند وضع طفلك في الفراش أو على الأريكة. وتحققي من عدم وجود عوائق على السجاد أو البُسط.

القلق من أن طفلك ليس طبيعيًا

غالبًا ما تقارن الأمهات نمو أطفالهن بأقرانهم. لكن الأطفال يتطورون وفقًا لحالتهم الخاصة ويصلون إلى الدرجة النموذجية من النمو في أوقات مختلفة.

ويعاني حوالي 10% إلى 15% من الأطفال من تأخر في النمو قبل بلوغهم سن الثالثة.

احرصي على فحص نمو طفلك بشكل روتيني ومراجعة الطبيب لمتابعة التطور العقلي والجسماني لدى طفلك.

القلق من أن الطفل يبكي كثيرًا

من الطبيعي أن يبكي الأطفال حديثي الولادة كثيرًا.

يزداد البكاء من 2 إلى 3 أسابيع ويبلغ ذروته من 6 إلى 8 أسابيع. وهو أكثر شيوعًا في وقت متأخر بعد الظهر وبداية المساء.

قلقة من أن الطفل ينام كثيراً: ينام بعض الأطفال معظم الوقت ويستيقظ الآخرون كثيرًا في الأسابيع القليلة الأولى من ولادتهم.

يجب أن يحصل طفلك على 8 إلى 12 رضعة خلال 24 ساعة. طالما أن طفلك لديه الكثير من الحفاضات المبللة وإخراج بصورة طبيعية، فمن غير المحتمل أن تكون هناك مشكلة.

وأخيرا، ذكري نفسك دائما بأن طفلك يستمد قوته من صلابتك وقدرتك على التكيف مع هذه المرحلة من حياتكما. ورغم أنك تخوضين تجربة جديدة، إلا أنك قادرة على تجاوز صعابها.