ربما يستمر البحث عن الشغف عمرا بأكمله، وربما ينتهي العمر ولا تصل إليه أبدا. لكن قد يحالفك الحظ، فتكتشف شغفك وأنت تتناول وجبة غداء في التاسعة من عمرك.

هذا ما حدث مع دينا، الطفلة التي كانت تحب أن ترسم على كل شيء (كراسة الرسم، وكتب المدرسة، وطاولة الطعام) حتى لمحها والدها المهندس المعماري؛ فوضع قدمها على بداية الطريق، حتى عرفت أن شغفها هو كل ما يتعلق بيديها. فمر العمر بالطفلة، وصقلتها التجارب حتى تخرجت من الجامعة، وعملت في وظيفة مكتبية، ثم تزوجت وأنجبت وكرست حياتها لخدمة أسرتها، لكن يديها لم تنسيا أبدا ما كانتا تملكانه من شغف بالأعمال اليدوية.

"نحاتة الكيك" هو اللقب الذي حازته المصرية دينا دياب، بعد سنوات من التنقل بين مهارات العمل اليدوي، بدءا من الرسم الذي شجعها عليه والدها، وأمدها بالأوراق والألوان، وعلّمها كيف تعرف الأبعاد وتضبط الزوايا، ثم عرفت يداها متعة العمل والإبداع، وتنقلت بين أعمال الكروشيه والسيرما ومنتجات الخزف والأركيت، حتى وصلت في النهاية إلى الفن الذي اختارت أن تكمل فيه طريقها للنهاية.

بدأت دينا في احتراف صنع الكيك في المناسبات وأعياد الميلاد -المهارة التي بدأت في الظهور في أعياد ميلاد بناتها- لتأتي صدفة تجعلها، تتحول بها من مجرد إجادة مهارة صنع الحلوى، إلى شيف حلويات بدرجة فنان.

نتائج مبهرة ونهايات غير سعيدة

تقول دينا دياب (50 عاما) -للجزيرة نت- عن بداية انطلاقتها في مجال صناعة الحلويات منزليا "البداية كانت طلبا من بناتي أن أصنع كعكة عيد ميلاد ليقدمنها هدية إلى صديقتهن، وذلك لإجادتي عمل الحلويات"، وأضافت "كانت النتيجة مبهرة، لكن لم تتمكن الفتيات من إيصالها (الكعكة) بشكل سليم".

بدأت الفكرة تختمر في رأس دينا، لكن كان عليها أن تدرس جيدا، وتعرف كيف تنفذ أفكارا مختلفة، وكذلك كيف تضمن أن تصل منتجاتها إلى العملاء بالشكل الذي صممته. وهنا، كانت لحظة التنوير التي أعادت إليها ما كان يلقنه لها والدها عن أبعاد الرسومات، وكيف ترسم أشكالا فنية وكيف توازنها هندسيا، بما يضمن خروج شكلها النهائي مواز لأبعادها في الحقيقة.

خاضت دينا مرحلة من الدراسة عبر الإنترنت، لمعرفة التفاصيل الدقيقة لنحت أشكال الكعك المختلفة، تقول دينا "الأمر يشبه التحدي بالنسبة لي، فأنا لا استسلم بسهولة".

الوصول إلى العالمية

بمرور الوقت، نجحت دينا في الوصول إلى مستوى لم يسبقها أحد إليه من قبل؛ فشاركت في عدد من المعارض الدولية المخصصة للحلويات عبر الإنترنت، وصنعت أشكالا من الكعك تنتمي للحضارة المصرية، ومنحوتات من الحلوى تحمل وجوه نساء من النوبة، ووجوها فنية عالمية، حتى نال أغلبها جوائز تلك المعارض.

وتابعت دينا "الكعك المخصص للمعارض يأخذ مجهودا أكبر من أي كعك آخر خاص بمناسبة احتفالية؛ فاختيار الشكل أو الصورة التي سيتم نحتها على الكعك، ومطابقاتها للخامات الموجودة في السوق المصري تأخذ مجهودا كبيرا، بالإضافة إلى وقت التزيين الذي يمتد أحيانا إلى أكثر من 4 أيام، في تجميع القطع وتزيينها بألوان مخصصة للأكل".

وفي معمل خاص بصناعة الحلوى جهزته دينا للعمل بعيدا عن مسكنها، خاضت تحديا لتجعل قوالب الحلوى المنحوتة ذات مذاق جيد، فأغلب الكعك الذي يحمل أشكالا يكون مذاقه غير جيد، ويعتمد على الشكل فقط.

تقول "نحاتة الكيك" عن ذلك "كان ذلك تحديا آخر صعبا للغاية؛ لذا كنت أصنع أغلب الخامات التي احتاجاها للتزيين والتلوين بنفسي، لكي أضمن مذاقها. الأمر مكلف ومجهد للغاية، لكن النتيجة مرضية وتسعدني بشكل كبير".

كعكة الديناصور

وكان أكبر شكل نحتته الفنانة الخمسينية هو ديناصور ضخم، الذي كان كعكة عيد ميلاد تكفي 200 فرد.

أرادت دينا أن تصنع كعكة احتفال بالحجم طبيعي لديناصور، فتم إعدادها على مدار 5 أيام. واحتاجت الكعكة 4 من الرجال لحملها على سيارة نقل للوصول إلى قاعة الاحتفال.

تحكي دينا عن صناعتها لهذه التورتة "كانت اختبارا صعبا"، خاصة أنها كانت مخصصة للاحتفال بعيد ميلاد نجل إحدى "الشيفات" من المشاهير في مصر والعالم العربي، ووضعت ثقتها فيّ لإنجاز هذه الكعكة الاحتفالية التي نال شكلها ومذاقها إعجاب الجميع.