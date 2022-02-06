نمارس كل صباح عاداتنا التكتيكية لمهاجمة الإرهاق والكسل قبل أن يهاجمانا؛ فنجهز كوب القهوة، ونشتري مشروبات الطاقة، ونلتهم ألواح البروتين، لكن كمّ الطاقة الذي نتمناه لا يأتي، وأكوام المهام المؤجلة على المكتب لا تنتهي، فهل هو كسل منا أننا لا نحقق توقعاتنا، أم إن توقعاتنا أعلى من قدرتنا؟

لماذا يفوقك الآخرون طاقة؟

قد تعتقدين أن الطاقة تركيبة كيميائية وحيوية ونفسية وفيزيائية غامضة، ذلك النوع من الحماسة والحيوية الذي نشعر به عند وجوده وعند افتقاده، لكن في تقرير بمجلة "ذا نيويوركر" (The New Yorker)، أكد ماوريتسيو فافا، رئيس قسم الطب النفسي في مستشفى ماساتشوستس العام، أن ما نسميه "الطاقة" هو تصورنا عن استقلاب الجسم للكربوهيدرات أو الدهون كطاقة، ثم تأتي تجربتنا في حرق الطاقة وتحويلها إلى عمل.

تحدث تلك العملية داخل خلايانا، وبالتحديد "الميتوكوندريا"، فهي مصنع الطاقة داخل الخلية الحية. تقوم تريليونات الميتوكوندريا داخل الجسم الواحد بتحويل الغلوكوز والأكسجين إلى الوقود الخلوي، كما تساعد في إنتاج الهرمونات الأساسية، وتنظم تكاثر الخلايا وموتها.

هناك العديد من العوامل في أجسادنا قد تجعل الشخص فائق النشاط أو العكس (الألمانية)

شبّه مارتن بيكارد، أستاذ الطب السلوكي في مركز إيرفينغ الطبي بجامعة كولومبيا، طاقة الخلايا بالمشاعر للبشر؛ تجعلهم يتخذون قرارات قد تبدو غير عقلانية، فتختار الخلايا مدّ عضو بالطاقة للقيام بوظيفة أو بأخرى.

كان أهم اكتشافات بيكارد في إحدى تجاربه هو أن الخلايا تشيخ أسرع إذا عرضناها للضغط، فتتنفس أسرع، وتحرق طاقتها أسرع، فتهدر طاقتها؛ لذلك يكافح الأشخاص المصابون باضطرابات الميتوكوندريا لتحويل الطاقة إلى عمل، أو ما اعتدنا على تسميته بالتعب والإرهاق، لكنه نوع أبدي من الإرهاق.

هناك العديد من العوامل في أجسادنا قد تجعلها فائقة النشاط أو العكس، بما في ذلك: الجنس، العمر، الهرمونات، نسبة الدهون في الجسم، كتلة العضلات، العوامل الوراثية، ضغط الدم، نسبة السكر في الدم.

هناك أيضا أشياء كلما تعرض لها الإنسان تعطلت الميتوكوندريا في خلاياه، هي: المبيدات الحشرية، والإفراط في تناول الأدوية من دون وصفة طبية، والفركتوز، والإضاءة السيئة، والموجات الكهرومغناطيسية.

خلايا الجسم تشيخ بصورة أسرع إذا عرضناها للضغط فتتنفس أسرع وتحرق طاقتها أسرع فتهدر الطاقة (غيتي)

عجلة الهامستر

الجميع متعب بطريقته الخاصة، بسبب تجربته المختلفة تماما عن الآخرين، لأن أثر التهديدات اليومية لحياتنا أقل وضوحا؛ فالإجهاد النفسي المزمن تجربة بشرية شائعة، وسنوات من الأزمات المزمنة تسبب تغيرات عاطفية وإدراكية وسلوكية وأيضية تسرع من الشيخوخة وتهيئ للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، والخرف، والوفاة المبكرة.

نشرت صحيفة "الغارديان"، في عام 2006، تقريرا عن "وباء الإرهاق"، بسبب وتيرة الحياة السريعة، والعالم الذي يعمل على مدار الساعة، والعصر التكنولوجي الذي لم يجلب معه المرونة، بل جلب معه رسائل البريد الإلكتروني التي تلاحقنا في الفراش.

كذلك، تسبب تغيير مفهوم المجتمع عن الأبوة في تغيير العلاقة بين الوالدين والطفل تغييرا جذريا؛ فقبل جيلين كان الزوج والزوجة يتنزهان معا في عطلة نهاية الأسبوع، وأطفالهما بالمنزل يلعبون من دون رقابة، لكن مختبر مارتن بيكارد أجرى دراسة منشورة في مجلة "الطب النفسي البيولوجي"، عام 2018، أبلغت فيها 91 أما عن مستويات مزاجهن وخضعن لاختبارات الميتوكوندريا على مدى 7 أيام، وكان للمزاج السيئ وضغط رعاية أبنائهن تأثير سلبي مباشر على صحة الميتوكوندريا.

تظهر أعراض الإرهاق عاطفيا وجسديا؛ فنشعر بالهياج، ونفاد الصبر، والغضب المكبوت، والسخط، ونفقد القدرة على الملاحظة والاستمتاع بأوقات الراحة، وهناك دلائل أخرى على نقص الطاقة، كالشعور بالجوع والنعاس بعد الوجبات، وتناول الكافيين باستمرار، وزيادة الوزن.

كيف تزيدين طاقتك؟

من الواضح أنه على الرغم من بذلنا قصارى جهدنا، فإن الطاقة ليست موزعة بالتساوي بين البشر، سواء بسبب الوراثة أو الطبيعة أو التنشئة، لكن الالتزام ببعض العادات قد يغير كثيرا: