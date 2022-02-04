من الأفضل التفكير في حل مقبول للمشكلة وليس التركيز على ما حدث سابقا.

من الطبيعي تماما والصحي أن يتجادل الزوجان ويتشاجران؛ أنتما شخصان مختلفان ولستما شخصا واحدا له عقل واحد وفكر ومعتقدات وتوجهات واحدة في الحياة؛ لذا فإنه من المنطقي أن تكون لديكما آراء متعارضة في بعض الأحيان.

ما يجب إدراكه أن الطريقة التي تعالجين بها ما حدث أثناء الشجار في غاية الأهمية إذا أردت استمرار الود والحب بينكما على المدى الطويل، مع التأكيد على نقل المشاعر الطيبة والحب لزوجك، وبالتالي سيكون من البديهي معرفة أن أي عراك هو مجرد انتكاسة مؤقتة في العلاقة.

يقول خبير العلاقات جوناثان بينيت لموقع "ذا ليست" (The List) إن أهم ما في العراك بين الأزواج هو معالجة الأسباب الكامنة وراءه، فحتى الجدل السخيف يمكن أن يكون بسبب التوتر المكبوت، وهذا شيء تجب معالجته.

وأوضح أن معظم الأزواج لا يجادلون لمجرد المجادلة، فعادة تكون هناك أسباب أساسية وراء ذلك، وإجراء مناقشة صادقة حول سبب حدوث الشجار المستمر وكيفية تجنبه مرة أخرى في المستقبل سيجعل العلاقة أكثر انسجاما على المدى الطويل.

وفقا لموقع "ومانز داي" (Womansday)، فإنه رغم أهمية معرفة الأسباب وراء العراك ومعالجتها، فإنه يوجد عدد من ردود الفعل التي يفضل تجنبها بعد الشجار بين الأزواج حتى تستمر العلاقة الزوجية بشكل صحي.

بعد جدال محتدم مع زوجك قد يكون من السهل الانزلاق إلى استدعاء جميع المواقف السيئة التي حدثت من قبل (بيكسلز )

عدم احترام المساحة الخاصة

أثناء الشجار قد يرتبك زوجك ويريد أن يتنحى جانبا ليعيد ترتيب أفكاره واتخاذ ردود الأفعال المناسبة بعيدا عنك، وهذا هو سبب أهمية احترام رغبة أحدهم عندما يقول "أنا بحاجة إلى الجلوس وحدي قليلا".

قد يكون من الطبيعي أن تشعري بالقلق إذا احتاج زوجك بعض الوقت للابتعاد، ولكن إذا حدث ذلك خذي نفسا عميقا وتأكدي أن الأمر ليس شخصيا.

"أنت دائما تفعل كذا…"

بعد جدال محتدم مع زوجك قد يكون من السهل الانزلاق إلى التفكير إما الأسود أو الأبيض، واستدعاء جميع المواقف السيئة التي حدثت من قبل؛ وبالتالي تستخدمين عبارات مثل "أنت دائما تفعل كذا". إن استخدام هذه العبارات لن يحل أي مشكلة بينكما، ومن الأفضل التراجع خطوة إلى الوراء حتى تهدأ الأمور والنظر مرة أخرى في المشكلة التي تواجهكما.

ردود الفعل الباردة والتجاهل

إذا كنت بحاجة إلى مساحة خاصة بك حتى تستعيدي توازنك بعد العراك فلا بأس في ذلك، أخبري زوجك فقط أنك بحاجة إلى بعض الوقت كي تكوني وحدك.

تقول راشيل سوسمان، اختصاصية نفسية وخبيرة علاقات في مدينة نيويورك، في مقال على موقع "ومانز داي" إن أحد أكبر الأخطاء التي يرتكبها الناس بعد الخلاف هو المماطلة؛ إذا تجاهلت زوجك فسيعتقد أنك تقومين بمعاقبته، مما قد يجعله يغير طريقة معاملته لك في المستقبل. ويمكنك القول -على سبيل المثال- امنحني 24 ساعة وسيكون كل شيء على ما يرام.

كل ما يخص العراك ينتهي وقت العراك

كل ما يقوله زوجك أثناء العراك يجب أن يبقى هناك. إذا قال شيئا أزعجك أثناء الشجار أخبريه أن كلماته أزعجتك وأحبطتك، وإذا ظل تأثير هذه الكلمات السلبي لليوم التالي امنحي نفسك مساحة للتنفس بدل فتح الموضوع مع زوجك مرة أخرى. قد يؤدي إثارة الجدل في كثير من الأحيان إلى الدخول في دوائر من العراك وعدم الوصول إلى حل.

"أنا آسف"

يقول لوري بون، مؤلف كتاب "شجار أقل، حب أكثر" (Fight Less, Love More) إن قول "أنا آسف" بشكل لا يظهر أسفك بالفعل يؤذي المشاعر بشدة، خاصة لو كان الزوج ما زال غير راض عن مضمون العراك الذي حدث. يجب أن يتبع الأسفَ وعد بعدم تكرار ذلك مرة أخرى، هكذا فقط يكون الأسف مقبولا.

إن قول "أنا آسف" بشكل لا يظهر أسفك بالفعل يؤذي المشاعر بشدة (غيتي)

عدم اختلاق الأعذار

هناك ملايين الأشياء التي يمكن أن تعلق عليها سبب بدء العراك مع شريك حياتك مثل أنه كان يوما سيئا في العمل، أو أنك تعاني من صداع أو النوم غير الكافي في الليلة السابقة.

وجدت دراسة أجرتها جامعة كاليفورنيا بيركلي أن الأزواج الذين لا يحصلون على قسط كاف من النوم هم أكثر عرضة للشجار. ومع ذلك، فإن إلقاء اللوم ليس عادلا لكليكما.

إذا كنت غاضبة أو حزينة أو مجروحة، فهذه معلومات يحتاج زوجك إلى معرفتها، فقط أخبريه أنك لا تشعرين بأن كل شيء على ما يرام، ولكن لا داعي لبدء عراك بسبب ذلك.

لا تبتعدي

إذا كانت قد مرت بضع دقائق فقط على العراك أخبري زوجك أنك مستعدة للرد على أي أسئلة أو سماع تفسيرك للأمور بعدما يهدأ، ولكن لا تبتعدي وتؤثري الصمت.

إذا أراد زوجك إعادة النظر في المشكلة بعد بضعة أيام، فلا تديري ظهرك له. هذا النوع من التواصل غير اللفظي يشبه الصراخ ولكن بصوت غير مسموع. إذا وجدت نفسك تبعدين زوجك عودي واستمعي إليه، هذا أفضل لاستمرار العلاقة بينكما.

إذا أراد زوجك إعادة النظر في المشكلة بعد بضعة أيام فلا تديري ظهرك له (غيتي)

لا تغمغمي بكلمات غير لطيفة

إذا كنت ما زلت غاضبة مما حدث بينكما من شجار، فإن هذا لا يمنحك الحق في الغمغمة غير اللطيفة. لا تطلقي اسما غير محبب على زوجك لأنه من الصعب نسيان ذلك. وبدلا ذلك اطلبي منه التحدث عما لا يزال يزعجك بمجرد عودة الهدوء إليكما.

عدم التركيز على سبب الشجار

من الأفضل التفكير في حل مقبول للمشكلة وليس التركيز على ما حدث سابقا. على سبيل المثال، في حال تعرضت لموقف محرج بسبب نسيان زوجك النقود وأنت داخل محل لشراء الملابس، واستدرك الموقف وذهب لإحضار المال؛ فلا داعي هنا لخلق شجار بسبب ما حدث، المهم أن المشكلة تم حلها.

إذا تعرضت للموقف مرة أخرى يمكنك القول "ألاحظ أنك لا تحمل نقودا كثيرة هذه الأيام"، هذه طريقة أكثر حكمة من التذمر وقول "ليس مرة أخرى".

لا تقولي "لم أقصد ذلك"

إن قول هذا يشبه محاولة استخدام ممحاة على قلم جاف؛ فالحبر على الورق لا يمحى بسهولة، إن هذا يؤجج الموقف لأن زوجك سيصر على أنك تعمدت ذلك، الأفضل أن تركزي على المستقبل ومحاولة إيجاد حل للموقف.