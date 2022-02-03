جنان تمكنت من معرفة نقاط ضعفها التي تجعلها تتلعثم طوال الوقت، والنقاط هي القلق والتوتر النفسي "اللذان يأخذان المرء غالبا إلى مشاكل نفسية جمة

بغداد- بحركات مدروسة بعناية، وتمارين شفوية، تؤدي جنان عبد الكريم (29 عاما) أمام مجموعة من المتدربين أحد أهم مهامها في الحياة.

جنان التي عانت طوال عمرها من التلعثم بالكلام والتأتأة استطاعت اليوم أن تدير مشروعًا خاصًا بها، لمحاربة التأتأة حسب قولها للجزيرة نت، لأن "التأتأة" حالة مؤذية ستدمر حياة صاحبها، وتجعله يعيش في الظل إن لم يتجاوزها أو يتعايش معها.

وفي حين تدرب جنان المتدربين في ورشتها على وضع القلم بين أسنانهم والحديث، تروي للجزيرة نت حكايتها مع التلعثم، حينما كان عمرها 9 أعوام فقط، تعرضت لصدمة وموقف جعلاها، تفقد النطق وتدخل بعزلة 3 أيام، وبعد محاولاتها استرجاع صوتها والحديث، اكتشفت أنها غير قادرة على إكمال جملة واحدة دون تقطع وتلعثم.

جنان توضح للجزيرة نت أنها وفي ذلك العمر لم تكن تعرف ما هي صعوبة النطق والتلعثم، وما إذا كانت وحدها من يصعب عليها الحديث أم أنه أمر طبيعي بين البشر حتى أصبح كلامها، مادة دسمة لسخرية الطلبة، وضحكهم المتواصل على طريقتها بالكلام، وقتها تيقنت أن ما يحدث معها ليس طبيعيا.

جنان تحاول جاهدة ومن خلال ورشها التركيز على الجانب النفسي للمتلعثمين (الجزيرة)

طفولة صادمة

تحكي جنان للجزيرة، أن مرحلة طفولتها ومراهقتها كانتا بغاية الصعوبة والانعزال، فلم تتمكن من تكوين صداقات واللعب مع الأطفال، كما أنها تتجنب الحديث، لئلا تضع قلبها في مواقف محرجة، حتى أصبحت خائفة وضعيفة طوال الوقت.

"كنت أكتفي بضم نفسي والبكاء تحت المقعد في المدرسة لأني كنت أعاني عذابا مستمرا، ولا أعرف كيف لي أن أتخلص منه، عذابا استمر معي حتى في فترة الجامعة"، تواصل جنان الحديث.

وتستذكر محاولات أقاربها لمساعدتها، دون جدوى، بأنهم وحينما يجدونها تتلعثم أمام أولادهم يحاولون مساعدتها من خلال إفزاعها.

"كنت كلما نطقت كلمة أمامهم وتلعثمت، يتعمدون إفزاعي وإثارة هلعي، ظنا منهم أنه عن طريق ترهيبي ورعبي ستذهب مني هذه الحالة، لكنهم لم يدركوا أنها كانت تزداد، وكلما ازدادت كثرت مع الآخرين طرقهم المبتكرة للسخرية والتنمر والتجريح"، تقول جنان.

محاولات للنجاة

بدأت محاولات فكرة التخلص من التلعثم في حياة جنان، بعد تخرجها من معهد التقنية قسم المعلومات والمكتبات، فأرادت تحدّي ذاتها، وبدء مرحلة التخلص من عقبة الحديث مع الآخرين، عن طريق دخولها كلية الفارابي-تخصص إعلام/ صحافة إذاعية وتلفزيونية، لأن الإعلام له صلة بالصوت.

فكرت أن تصل من خلال تمارين الدراسة إلى عبور بعض الخطوات، وذلك بعدما وصلت إلى مرحلة رفضت بها نفسها كليا، لما فعلته بها التأتأة، وحرمانها من حضورها بين الناس، وأن تصبح جزءا منهم.

"كنت حينما أقرأ قصيدة بيني وبين نفسي، أطيل بها لأكثر من 3 ساعات، أردت أن أقلص وقت قراءتي وأجعلها لا تتعدى عدة دقائق "، تضيف جنان.

انتفضت جنان، وقررت محاربة التأتأة ولو تطلب العلاج وقتا طويلا، لأنها كانت في سنواتها الأولى تواجه صعوبة بالكلام، لكن الحالة تطورت معها بمرور الوقت حتى فقدت الكلام كليا بعد تخرجها من المعهد، حتى اسمها لم تعرف كيف تنطقه، كل أنواع الأحرف والكلمات كانت صعبة جدا بالنسبة لها.

"كنت أخشى أن يسألني أحدهم شيئا ما وأرغب بالبكاء لأن شيئا ما يريد الخروج من فمي، ولا أستطيع نطقه"، هكذا تعبر جنان عن معاناتها.

جنان تقول إن التلعثم حول حياتها إلى جحيم فقررت محاربته (الجزيرة)

الإنترنت أولا

طرق التعلم والتحكم بنطق اللسان، تعلمتها جنان عن طريق الإنترنت بينما كانت تتلقى تعليمها في الجامعة، حينما قررت البحث عن "علاج أو حل" للمشكلة، لتكتشف أن هناك "طرقا للتحكم في التلعثم" وليس هناك علاج.

ووجدت جنان تمارين عديدة وخاصة تمكنها من التحكم تدريجيا بمخارج الحروف، وطريقة لفظ اللسان والنطق، وقد تطلب منها ذلك 6 سنوات من العزلة حتى بين أقرانها في فترة الجامعة، لأن أي موقف سيحدث لها أثناء تعليمها، كان يعيدها إلى نقطة الصفر، ففضلت أن تكون لوحدها من أجل إعادة تأهيل لسانها على النطق مجددا، وساعدها بعض أساتذتها على تقبل التأتأة لتخطيها.

حارب التأتأة

قادتها فكرة إلى إنشاء مشروعها الخاص "محاربة التأتأة" لمن هم مثلها، بعد أن قدمت ورشة على مدار 3 أشهر في إحدى المدارس الإعدادية، وكانت المحاضرة الأولى الأصعب في حياتها، إذ كانت تتلعثم طوال الوقت، خشيت نظراتهم، ثم اكتشفت وجود بعض ممن يتلعثمون في الورشة، أحدهم كان لا يريد النطق، وهو من ألهمها لتأسيس مشروعها.

أرادت جنان إيصال صوت كل شخص متلعثم منعزل ومدفون داخل قوقعته الخاصة، إلى المجتمع والناس، وأن يتوقف التنمر والضحك عليهم، واستخدامهم كمادة للاستهزاء في الحياة اليومية، وحتى في المسلسلات والبرامج، وكأن الأمر عادي.

توضح جنان أن كل من تمكن من الدخول إلى الورش التي قدمتها ضمن مشروع "حارب التأتأة" استغرب كيف أن لهذه المشكلة حلًا دون الدواء، فتحمسوا لحضور المحاضرات وتطبيق الخطوات التمرينية، ومنها تمرين التنفس الضلعي، والذي يعتمد على حبس النفس قبل نطق الحرف، ثم ينطق الشخص الكلمة أو الجملة التي يود قولها، فيطلق بعدها الزفير.

وتضيف أن هذه العملية تساعد وبمرور الوقت على التحكم بالمفردات التي تكون صعبة عند اللفظ.

وتمكنت جنان، ومن خلال مشروعها، الذي بدأته عن طريق صناعة الفيديوهات، من نشر التوعية فيما يخص التلعثم، عن طريق صفحتها الشخصية على مواقع التواصل، وقدمت بعدها، العديد من الورش ودربت عشرات الأشخاص للتخلص وقبل كل شيء، حسبما تبين، من الخجل والخوف، ذلك أن العامل النفسي له الأثر والتحكم الأكبر بالمتلعثم.

حكمت نجح بالوصول إلى ورش ومحاضرات جنان للتخلص من تلعثمه عن طريق الإنترنت (الجزيرة)

قدوة للآخرين

الطالب المتدرب أحمد حكمت كان يعاني من التلعثم منذ صغره رغم محاولاته الدائمة للتخلص منه، دون جدوى بسبب التنمر والمضايقات التي كان يتعرض لها طوال سنواته العشرين.

يقول حكمت "تعرفت على دورات جنان عن طريق مواقع التواصل، وذلك بعد أن دخلت موجة اكتئاب حادة بسبب قبولي كلية اللغات-اللغة الألمانية، فصرت أبحث عن عالم المتلعثمين ووجدتها، ودخلت بعدة ورش لها، لاحظت كم أنها تحاول التركيز على الجانب النفسي لنا كمتدربين".

مع الوقت صار أحمد أكثر تقبلا لحالة التلعثم، ولكونه مختلفا عن الناس، كان يحب كرة القدم لكنه ترك ممارستها بسبب الخوف والخجل، ويعود لها اليوم مجددا ويمرن نفسه أمام الجميع دون تردد.

ويتحدث للجزيرة نت عن التمارين قائلا "تحثنا جنان وبمحبة شديدة، بتمارينها، على وضع القلم بين شفاهنا، وقول "ووييي وووو"" والتي تساعد على تمرين الفك، أو بفتح الفم أقصى حد ممكن ثم رفع حافة اللسان وكأنها تصل سقف الحلق مع البقاء في ذلك الوضع بضع ثواني، ثم إخراج اللسان وكأنه يريد ملامسة الذقن والبقاء على ذلك بضع ثوان أخرى مع تكرار ذلك عدة مرات.

الموسوي ترى أن القلق والتوتر عاملان أساسيان لزيادة التلعثم (الجزيرة)

سبب التلعثم

من جهتها، توضح الإخصائية النفسية الدكتورة ولاء الموسوي أن إحدى مسببات -وأكثرها لربما- التلعثم هو القلق والتوتر، وغالبا ما يصيب الطفل تحديدا، بعد صدمة نفسية وقلق سيكون أكبر من تجاوزه، فلا يستطيع وقتها الخلاص منه، مما يضطره إلى اللجوء للصمت الذي بدوره يصبح مفتاحا أوليا للتأتأة.

وتشير الموسوي إلى أن جنان على سبيل المثال، تمكنت من معرفة نقاط ضعفها التي تجعلها تتلعثم طوال الوقت، والنقاط هي القلق والتوتر النفسي اللذان يأخذان المرء غالبا إلى مشاكل نفسية جمة، لا يستطيع التخلص منها بسهولة.

وتؤكد للجزيرة نت أن العامل النفسي ومحاولة الهدوء قدر الإمكان، وبدء ترك المسببات التي تؤدي إلى التوتر، سيجعل الشخص قادرا على التحكم بتلعثمه، وكلما ازداد توتره، ازداد خوفه من الحديث.

وتضيف أن جنان تمكنت من حصر توترها وقلقها وتسخيرهما لعلاج تلعثمها، قبل التمارين، وأن فكرة جمع عدد من المتدربين تحت سقف واحد بقيادتها، يسهل الأمر أكثر على المتلعثمين للقضاء على تلعثمهم وتحجيمه، لأنهم سيتمكنون من الحديث بهدوء واسترخاء أكثر مما يفعلونه بالعادة مع غرباء قد يضخمون الوضع عليهم من خلال السخرية والتنمر.