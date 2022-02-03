قد تكون لديك توقعات مرتفعة بشأن درجات طفلك في المدرسة، ولكن قد يعود طفلك بتقارير مدرسية لا تكشف عن قدراته الحقيقية على التعلم.

إذا كان طفلك يحصل على درجات دراسية سيئة، فهناك كثير مما يمكنك القيام به للمساعدة. في ما يأتي بعض النصائح الأولية عن كيفية التعامل مع الدرجات السيئة.

توقعات الآباء بشأن مستويات أطفالهم الدراسية ليست حقيقية في معظم الأوقات (شترستوك)

تجنب الصراخ

ينصح الموقع التعليمي "توترينغ" (Tutoring) الآباء بتحنب التسرع في رد الفعل.

انتظري حتى تهدئي قليلا، وحددي موعدا للتحدث مع طفلك، سيساعد ذلك على تجنب الصراخ.

ابدئي المحادثة بعبارة "لقد لاحظت"، وتجنبي قول "أنت". على سبيل المثال "لقد لاحظت أن درجتك في الرياضيات أقل بكثير مما كنا نعتقد، ساعدني على فهم ما حدث، بدلا من "أنت لم تبلِ بلاء حسنا في الرياضيات، وهذا غير مقبول"، فهذه العبارة ستمنح طفلك فرصة لشرح الخطأ الذي حدث.

استمعي إلى ما سيقوله وأظهري له أنك بجانبه، ثم اطرحي عليه سؤالا عما يعتقد أنه يمكنه القيام به للحصول على درجة أعلى، سيخلق هذا إحساسا بالمسؤولية، وسيجعل طفلك أيضا يتوصل إلى حل.

سبب الدرجات السيئة

الدرجات الضعيفة غير المتوقعة علامة شائعة على وجود معاناة عاطفية لدى الطفل أو المراهق، ربما يتعرض للتنمر أو الرفض في المدرسة، كل هذه الأشياء وغيرها يمكن أن تضغط على طفلك وتشتته عن التركيز على واجباته المدرسية، حسب ما يوضح موقع "فيري ويل فاميلي" (Very well family).

اجلسي مع طفلك وأسأليه عما يمكنك فعله لمساعدته في ما يمر به. قد لا يتحدث معك على الفور، لذا كوني صبورة واستمري في إظهار أنك موجودة من أجله.

الواجب المنزلي

تابعي مع طفلك واجباته المدرسية، بذلك قد تتمكنين من تحديد المشكلة قبل أن تصبح خطيرة. وراجعي أخطاءه، واعرفي إن كان يواجه مشكلة في مادة محددة أو درس ما أم بوجه عام، فإن تحديد نقاط القوة والضعف لديه هو الخطوة الأولى لإصلاح المشكلة.

الدرجات الضعيفة غير المتوقعة علامة شائعة على وجود معاناة عاطفية لدى الطفل (شترستوك)

ضعي أهدافا منطقية

الهدف هو تحسين درجات طفلك بصورة تدريجية، وليس إلى المستوى الأول مباشرة؛ في كل مرة يحقق طفلك هدفا مهما كان صغيرا أظهري التقدير له على مجهوده، فذلك سيساعد في بناء ثقته وجعل الهدف الكبير يبدو أكثر قابلية للتحقيق.

اجعلي الدراسة ممتعة

معظم الأطفال لا يحبون الواجبات المنزلية، لذلك حاولي أن تجعليها ممتعة بتقديم وجبات خفيفة أثناء الدراسة، وفكري في القيام بشيء ما معا عند الانتهاء من واجباته المدرسية، هذا الأمر يساعد الأطفال في التركيز على دراستهم من أجل إكمالها.

الاستعانة بمدرّس خارجي

إذا احتاج طفلك إلى مساعدة إضافية في فهم موضوع ما، فكري في الاستعانة بمدرّس يمكنه أن يمنح طفلك الاهتمام الإضافي الذي يحتاج إليه.

ركزي على الإيجابيات

حاولي ألا تمارسي ضغطا كبيرا على طفلك لتحقيق النجاح، فالحصول على درجة سيئة أمر مرهق بدرجة كبيرة، دعي طفلك يعرف أنك تؤمنين بقدراته، إذا كنت تعتقدين أنه يبذل قصارى جهده فامدحيه على جهوده، وأخبريه أنك موجودة لمساعدته.

تقول الدكتورة بوبي فيغاس ميلر، اختصاصية علم النفس الإكلينيكي، حسب ما نقل موقع "هيلث نيوز" (Health news)، إن من الأفضل أن تكوني متجاوبة من دون مبالغة في رد الفعل، فالصراخ لا يجدي نفعا، دعي طفلك يعرف أنه على الرغم من استيائك من درجاته، فإنك ما زلت تحبينه كثيرا.

كما تحذر ميلر الآباء من تقديم مكافآت مفرطة عندما يحصل الطالب على درجات جيدة.

وتضيف أن من المفيد الجلوس والتحدث مع طفلك لفهم سبب الدرجات السيئة، ثم حددي موعدا للتحدث مع المعلم لمناقشة المجالات التي يحتاج طفلك إلى المساعدة فيها، فالمعلمون هم الخبراء لأنهم يرون ما يحدث في الفصول الدراسية.

نصائح للطلاب للتعامل الفعال مع درجاتهم السيئة

التصالح

تجنب لوم نفسك، فالحصول على درجة سيئة ليس نهاية العالم، حاول أن تتعلم من أخطائك وابذل قصارى جهدك لتحسين أدائك، قد تشعر بالقلق أو الإحباط، لا بأس أن تنزعج، ولكن قمع مشاعرك سيجعلك تشعر بأنك أسوأ، قم بأشياء ممتعة لتخفيف القلق.

اكتشاف الخطأ

ابحث عن أخطائك بنفسك، مثال: هل تجد صعوبة في فهم مواد معينة؟ هل تأتي باستمرار إلى الفصل في وقت متأخر؟

اطلب من معلمك ملاحظات مفصلة عن أدائك التعليمي، فالمعلم يعرف نقاط قوتك وضعفك، وبدلا من السؤال عن سبب حصولك على درجة سيئة، اسأل: كيف يمكنني إعادة هيكلة إجاباتي بطريقة تكسبني درجة أفضل؟

اطلب من معلمك ملاحظات مفصلة عن أدائك التعليمي (شترستوك)

التخطيط للمستقبل