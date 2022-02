شاهد- أوكرانية توثق يوميات الحرب مع طفلتها من داخل الملجأ

للتغلب على اللحظات الصعبة والمصيرية التي تعيشها، قررت المواطنة الأوكرانية أولكسندرا زوبال توثيق أوقاتها التي تمضيها في الحرب مع طفلتها من داخل أحد الملاجئ، عبر حسابها على تويتر.

At a bomb shelter right now due to siren (air threat alarm) pic.twitter.com/Xvd7TSipTB — Oleksandra Zubal (@OleksandraZubal) February 26, 2022

وحظيت يوميات زوبال بتعاطف واسع بين الناشطين الذين عبروا عن تضامنهم معها، متمنين لها البقاء بصحة جيدة مع أحبائها.

My friend Iryna from Lviv: We are safe. But the children shudder at home at any sound. They are afraid to be alone in the room. They wake up in the middle of the night crying.

But I say that we are protected by mountains. The Armed Forces of Ukraine – you are our mountains! pic.twitter.com/LUIJUcPACb — Oleksandra Matviichuk (@avalaina) February 26, 2022

ونشرت زوبال صورة وهي تستلقي إلى جانب طفلتها، مرفقة بتعليق جاء فيه "أنا وابنتي نقاوم الليلة في أوكرانيا، نحن في حالة حرب مع دكتاتور مجنون ونحتاج إلى دعم العالم الآن".

My daughter and I surviving the night in Ukraine. We are real people at war with crazy dictator and we need the world’s support right now#StandWithUkraine pic.twitter.com/FvdmY4GACj — Oleksandra Zubal (@OleksandraZubal) February 24, 2022

وفي مقطع مصور، قالت طفلة زوبال والقلق ظاهر على وجهها "أنا خائفة".

Dear diary, it’s day 2 of war in Ukraine pic.twitter.com/CUa8XYtmq5 — Oleksandra Zubal (@OleksandraZubal) February 25, 2022

ورفعت زوبال إشارة النصر في إحدى الصور التي وثقتها، إثر تمكن طفلتها من النوم بعد أن استفاقت على أجراس الإنذار.

Kids are sleeping after we woke them up early today because of the siren (air alarm). P.S. All safe here. pic.twitter.com/LKw5y2WMdH — Oleksandra Zubal (@OleksandraZubal) February 26, 2022

وحظيت يوميات الأم الأوكرانية وطفلتها بمتابعة واسعة.

