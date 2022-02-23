العلم هو طرح أسئلة حول العالم والتفكير في إجابات معقولة، ولمساعدة أطفالك على البدء في هذا المسار عليك تزويدهم بالأسئلة وليس الإجابات

كيف يمكننا أن نشجع أطفالنا على أن يكونوا مليئين بالدهشة وأن يكونوا فضوليين وأن يطرحوا أسئلة وأن يكون لديهم الحافز لمعرفة كيف تعمل الأشياء ولماذا، وأن يقدروا التعقيد المذهل لعالمنا، كيف تجعل ابنك يحب العلوم؟

تشجيع الأطفال على حب العلوم يجب ألا يكون أمرا صعبا إذا كبروا في منازل صديقة للعلم وتم تشجيعهم على طرح الأسئلة والتفكير النقدي والتجربة وشرح أسبابهم والقراءة والكتابة وإنشاء النماذج ومشاهدة البرامج العلمية على التلفزيون.

وفي ما يلي بعض الطرق البسيطة التي يمكننا من خلالها مساعدة أطفالنا على تطوير حب العلم منذ سن مبكرة.

طرح الأسئلة وعدم تقديم الإجابات

العلم هو عملية طرح أسئلة حول العالم والتفكير في إجابات معقولة، ولمساعدة أطفالك على البدء في هذا المسار والاستمتاع بالإبداع الذي ينطوي عليه قومي بتزويدهم بالأسئلة وليس الإجابات.

سيساعدهم ذلك على حب عملية الاستقصاء المهمة جدا في العلوم، بدلا من إخبار ابنك بسبب لون السماء الأزرق اسأليه: لماذا يعتقد أن السماء زرقاء؟ استمعي لإجابته ثم اسأليه عن كيفية وصوله إلى هذه الإجابة، ثم وفري له الموارد لاكتشاف ما إذا كانت إجابته صحيحة أم لا.

يمكنك كذلك استغلال المواقف المختلفة لتعلم العلوم، إذا كان طفلك يلعب بالمكعبات وسقط أحدها من يده اسأليه: لماذا يعتقد أنها سقطت إلى الأسفل وليس إلى الأعلى؟

يمكن حتى للأطفال غير المتحمسين للعلوم أن يتعلموا حبها إذا أظهرت لهم علاقة العلوم بالأمور المفضلة لهم (بيكسلز)

تعريف أطفالك بأنواع العلوم المختلفة

عرضي أطفالك لمجموعة متنوعة من العلوم، إذا لم يكن أطفالك مهتمين بعلم الأحياء فلا تقلقي، عرفيهم على علم الفلك وإذا كانوا لا يهتمون بعلم الفلك فحاولي مشاركة بعض الجيولوجيا بدلا من ذلك.

إظهار علاقة العلوم باهتماماتهم

يمكن حتى للأطفال غير المتحمسين للعلوم أن يتعلموا حبها إذا أظهرت لهم علاقة العلوم بالأمور المهمة بالنسبة لهم، إذا كانوا يحبون لعبة البيسبول يمكنك مشاركة بعض مقاطع الفيديو التي تشرح الفيزياء الكامنة وراء كيفية انتقال كرات البيسبول عبر الفضاء وكيف تؤثر الجاذبية على مسار الكرة.

المثابرة

كوني مثابرة عند تشجيع أطفالك على حب العلوم، غالبا ما يأتي الحب والتقدير للعلم في وقت لاحق من الحياة حين يتعرف أطفالك على أنواع مختلفة من العلوم، ولكن إذا كنت قد وضعت أساسا متينا لهم لفهم المبادئ والعمليات العلمية فسيكون من الأسهل عليهم تطوير هذا الشغف أثناء نموهم.

إظهار اهتمامك بالعلوم

يتأثر الأطفال باهتمامات والديهم في الأغلب، وإذا كان لديك موقف إيجابي تجاه العلوم فمن المحتمل أن يفعل أطفالك ذلك أيضا، عندما تقرئين شيئا مثيرا للاهتمام يتعلق بالعلوم شاركيه مع طفلك.

الأطفال لا يحبون المحاضرات لكن يفضلون التجربة (بيكسلز)

التشجيع على تفكيك الأشياء

للأطفال غريزة قوية في تفكيك الأشياء، والتفكيك مثل التشريح وهو عملية علمية تماما، السماح لأطفالك بالتصرف وفقا لهذه الغريزة سيساعدهم على حب العلوم، في المرة القادمة عندما يريد أطفالك تفكيك جهاز حاسوب قديم ساعديهم وشجعيهم على القيام بذلك، وتأكدي فقط من مسألة الأمان وكوني موجودة.

توفير وقت للاستكشاف

اصطحبي أطفالك إلى المتنزهات والأماكن الطبيعية لمراقبة الحيوانات والحياة البرية، اذهبي معهم إلى الشاطئ ليبحثوا عن الأصداف والمخلوقات العجيبة التي يمكنهم العثور عليها في الرمال، اطلبي منهم وصف هذه الأشياء بمجرد العثور عليها.

التعرف على العلماء

لمساعدة أطفالك على تعلم حب العلوم اصطحبيهم إلى مركز العلوم أو متحف التاريخ الطبيعي، حيث يمكنهم التعرف على العلماء ومعرفة كيفية عملهم، اشرحي لأطفالك أنه يمكن لأي شخص أن يكون عالما، وأن النساء مثل الرجال يمكن أن يصبحوا علماء.

تجارب علمية في المنزل

يوجد عدد لا يحصى من الكتب والمواقع الإلكترونية التي تشرح بالتفصيل التجارب العلمية التي يمكنك القيام بها أنت وأطفالك في المنزل.

يمكنك أيضا لتسهيل الأمر يمكنك شراء مجموعة تجارب علمية معبأة ومليئة بالتجارب للقيام بها في المنزل.

لا تقدم مكافآت لتعلم العلوم

ينصح موقع "تيتش ماما" TeachMama بألا تكافئ الأطفال على قراءة كتاب علمي أو إجراء تجربة علمية منزلية، لأنك بذلك تنتقص من قيمة تجربة التعلم بجعلها تتعلق بالمكافأة، كما أن ذلك يبعث رسالة خفية مفادها أن العلم هو نوع من الأعمال الروتينية ويستحق القيام به فقط لأنه في نهاية الأمر تحصل على مكافأة.

منحهم ألعابا علمية

يعتبر الجمع بين العلم والمرح أسهل طريقة لتشجيع أطفالك على حب العلوم، امنحهم ألعابا مثل النظارات المكبرة، والسيارات التي يتم التحكم فيها عن بعد، قد تقود هذه الألعاب الأطفال إلى التساؤل عن كيفية عملها أو كيفية صنعها.

يعتبر الجمع بين العلم والمرح أسهل طريقة لتشجيع أطفالك على حب العلوم (بيكسلز)

تكوين مجموعة علمية

وفقا لموقع "وان تايم ثرو" OneTimeThrough، فإنه من المهم تجهيز حاوية متينة وضعي فيها عدسة مكبرة، ملقطا بلاستيكيا، حاويات فارغة لوضع العينات، منشورا، قصاصات من الصوف أو النايلون، مسطرة، شريط قياس، كوب قياس، أنابيب اختبار، مقياس حرارة (غير قابل للكسر وغير زئبقي هو الأفضل)، مرآة صغيرة، مغناطيسا، مصباحا يدويا صغيرا، نظارات واقية، ورقا وقلما لتدوين الملاحظات.

بمجرد أن تكون لديك مجموعة الأدوات الخاصة بك جاهزة وضحي لابنك كيفية الاستخدام الآمن وإن كان يمكنه اللعب بها وحده أو تحت إشرافك.

مواكبة أحدث الاكتشافات

وفقا لموقع "بيرنتنغ ساينس" ParentingScience عندما يتابع الأطفال القصص الإخبارية العاجلة قد يشعرون بأنهم أكثر ارتباطا بالعلوم بشكل شخصي.

العمق وليس الاتساع

يجب أن تأخذ في الاعتبار أن الصغار يستفيدون من العمق وليس التوسع، أي من خلال الانغماس في نفس الموضوع لعدة أشهر بدلا من القفز من موضوع إلى آخر.

التدريس التفاعلي

الأطفال لا يحبون المحاضرات، وفي سن ما قبل المدرسة يحتاجون إلى الكثير من الخبرات العملية للتعرف على العلوم، أي عندما يشاركون في تجارب فكرية أو أنشطة عملية وتكون هناك تعليقات فورية من خلال المناقشة مع الآباء أو الزملاء.