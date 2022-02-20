بدافع الفضول وحب المعرفة يعرض الأطفال أسئلة قد يصعب على الأمهات والآباء في بعض الأحيان الإجابة عنها بشكل مناسب.

وفي تقريره الذي نشرته صحيفة "لوباريزيان" (leparisien) الفرنسية قدّم غايل لومبار إجابات عن أسئلة عرضها 24 طفلا تتراوح أعمارهم بين 3 و10 أعوام.

اختفاء الديناصورات من أسئلة الأطفال المتكررة (شترستوك)

نوالين (5 أعوام): لماذا اختفت الديناصورات؟

عاشت هذه الحيوانات على الأرض قرابة 180 مليون سنة، إلا أنها انقرضت؛ لذلك لم نعد نرى أيا منها.

ويُعتقد أن الديناصورات اختفت بعد بضعة آلاف من السنين بعد سقوط كويكب من السماء على الأرض، مما نتج عنه صعود سحابة من الغبار في الغلاف الجوي للأرض حجبت ضوء الشمس وأثرت على جو الأرض، الأمر الذي أثر على نمو النباتات وقلّص الغذاء المتاح للحيوانات. لهذا السبب، انقرضت الكثير من الحيوانات بما في ذلك الديناصورات، إذ تضاءل عددها حتى اختفت.

مها (6 أعوام): هل كان للتيرانوصور ريش وهل يعتبر من أسلاف الدجاج؟

قبل بضع سنوات ادعوا أن العديد من الديناصورات من عائلة التيرانوصور كان لديها ريش. ولكن خلُص باحثون في دراسة حديثة إلى أن التيرانوصور ليس له ريش، على عكس "أبناء عمومته" آكلة اللحوم. ربما له ريش في أجزاء من جسده على الأقل، لكن لا يمكن الجزم بأن الدجاجة سليلة التيرانوصور.

وكشفت بعض الأبحاث أن هذا الديناصور كان جسمه يشبه الدجاجة والنعامة أكثر من حيوان القاطور (يشبه السحالي لكنه أكبر) والذي يعد من الزواحف.

السؤال عن نشأة اللغة والكلمات الأولى جزء من أسئلة الأطفال (بيكسابي)

بول (10 أعوام) وفاسكو (8 أعوام): كيف ظهرت الكلمات الأولى؟

يذكر الكاتب أن الباحثين لا يزالون يعرضون أسئلة كثيرة حول هذا الموضوع. ووفقا لعلماء اللسانيات، ربما نشأت اللغة منذ 500 ألف عام. ويعتقد الباحثون أن أسلاف الإنسان العاقل، مثل الإنسان المنتصب أو الإنسان الماهر، هم الذين طوروا ملكة اللغة التي كانت في الغالب إيمائية.

جوليان (4 أعوام): كيف يتكون جسم الانسان؟

يقول الكاتب مخاطبا صاحبة السؤال "يتكون جسمك من مليارات الخلايا. وقبل ولادتك، كانت هناك خلية واحدة فقط قوية جدا تحمل كل صفاتك كلون عينيك، وشعرك، وشكل فمك. ثم انقسمت هذه الخلية إلى قسمين، ثم انقسمت الخليتان بدورهما، حتى بات هناك مليارات الخلايا. وهي تكون جسمك".

بولين (6 أعوام): لماذا شعر البعض مجعد وشعر آخرين ناعم؟

هذا الأمر يكتسبه الشخص من خلال والديه، ويعتمد امتلاك شعر مجعد أو ناعم على ما يسمى بالوراثة. وعند إنجاب طفل، ينقل الآباء جيناتهم التي تشمل لون وملمس شعرهم من خلال الحمض النووي، وهو موجود في جميع خلايا جسم الإنسان.

ويحتوي الحمض النووي على رموز، تسمى الجينات، هي التي تحدد نوع الشعر وبقية السمات الجسدية الأخرى وهذا ما يجعل الأطفال يشبهون والديهم. مع ذلك، قد يبدو الطفل أكثر شبها بأحد الوالدين. وكشف العلم أنه إذا كان شعر أحد الوالدين مجعدا والآخر شعره ناعم، فمن المرجح أن يكون شعر الطفل مجعدا.

خلايا القلب بمرور الوقت تشيخ وتفقد القدرة على تجديد نفسها مثل كل أعضاء الجسم (شترستوك)

آدا (8 أعوام): لماذا لا ينبض القلب إلى الأبد؟

يتكون الجسم من الكثير من الخلايا التي تجدد نفسها من خلال عملية الانقسام، حيث تحل الخلايا الشابة محل الخلايا الميتة. وقد أظهر باحثون سويديون عام 2009 أن خلايا القلب تمر بنفس العملية. وبمرور الوقت، تشيخ الخلايا وتفقد القدرة على تجديد نفسها. وعندما يتباطأ إنتاج الخلايا مع التقدم في السن تشيخ الأعضاء مثل القلب.

ألبان (3 أعوام): لماذا تنمو الأظافر؟

إذا لم يُقلّم الوالدان أظافر الطفل من وقت لآخر، فإنها ستنمو لتصبح أطول بمرتين أو 3 مرات بعد مرور عام. توجد خلايا الأظافر تحت الجلد، وحين تنمو خلايا جديدة تدفع الخلايا الأقدم منها إلى أعلى وعلى هذا النحو يتشكل الظفر. وتعتبر أظافر اليدين أسرع نموا من أظافر القدمين، لأننا نستعملها أكثر.

دينيس (8 أعوام): لماذا أشعر بالألم عند الإصابة؟

يقول الكاتب "نشعر بهذا الألم لأن أجزاء مختلفة من الجسم تتواصل مع بعضها البعض. وحين تتعرض لإصابة على مستوى الكوع أو الركبة مثلا، فإن المستقبلات الموجود في مكان الإصابة ترسل إلى الدماغ معلومات عبر عصب متصل بالنخاع الشوكي الموجود في العمود الفقري، وعندها تحس بالألم".

ويضيف "يشبه الألم المنبه الذي يخبرك بأن تكون أكثر حذرا في المرة القادمة. كما تحميك هذه الرسائل أيضا من الخطر. فمثلا إذا حرقت نفسك بلمس قدر ساخن، فإن الدماغ يرسل رسالة إلى يدك تجعلك تبعدها على الفور".

القطط ترى جيدا في الليل ولكن ليس في العتمة (شترستوك)

ماثيو (8 أعوام): كيف ترى القطط في الظلام؟

يوضح الكاتب أننا قد نعتقد أن القطط تستطيع الرؤية بشكل واضح في الظلام الدامس ولكن هذا الأمر ليس صحيحا تماما. القطط ترى جيدا في الليل، ولكن ليس في العتمة. وعلى غرار العديد من الثدييات والزواحف الأخرى مثل التماسيح، تتميز عينا القط بغطاء شفاف يسمى "بِساط المَشيميَّة" يوجد في الجزء الخلفي من العين ويعمل مثل المرآة الطبيعية ويسمح له برؤية النور مهما كان خافتا حتى يتمكن من الصيد في الليل.

غابريال (9 أعوام): كيف يشرب السمك؟

الأسماك البحرية الضخمة مثل التونة أو القد يدخل الماء ويخرج عبر جلدها وخياشيمها، وهي أعضاء تقع بالقرب من الرأس وتُستخدم أيضا للتنفس. وينبغي على هذا النوع من الأسماك شرب الكثير من الماء حتى لا تصاب بالجفاف. أما أسماك المياه العذبة، فلا يدخل الماء إلى جسمها إلا من خلال الخياشيم وتتخلص منه عن طريق البول. أما أسماك القرش، فلا تحتاج إلى شرب الكثير من الماء، وهي لا تفعل ذلك عن طريق الخياشيم.

الأسماك البحرية الضخمة مثل التونة أو القد يدخل الماء ويخرج عبر جلدها وخياشيمها (غيتي)

ليونتين (3 سنوات): لماذا العسل دبق؟

العسل معروف بأنه دبق بسبب تركيبته التي تحتوي أساسا على السكر والماء. وصحيح أن مزج السكر البودرة والماء لا يعطي خليطا دبقا مثل العسل، لكن كلا المادتين تحتويان على نفس المكون وهو ذرات الهيدروجين. والتفاعل بين ذرات الهيدروجين يؤدي إلى جذب الماء والسكر لبعضهما البعض، وهو ما يعطي العسل لزوجته المعروفة.

فنسنت (10 أعوام): كيف يمكننا توقع الطقس قبل أسبوع؟

لمعرفة أحوال الطقس قبل أسبوع، يستخدم علماء الأرصاد الجوية الكثير من صور الأرض الملتقطة بواسطة الأقمار الصناعية التي تدور حول كوكبنا. وتُلتقط بعض الصور بشكل منخفض للغاية على ارتفاع 850 كيلومترا فوق مستوى سطح البحر، أما البعض الآخر فيكون على ارتفاع 36 ألف كيلومتر.

وتقدم الأقمار الصناعية الكثير من المعلومات حول درجة الحرارة والسحب، وتُستخدم هذه المعلومات لإجراء حسابات معقدة للغاية وللتنبؤ بالطقس للأيام القادمة.

إلياس (4 أعوام): أثناء العواصف الرعدية، كيف تتكون الكهرباء في السماء؟

تتشكل الصواعق داخل سحب كبيرة تسمى السحب الركامية. مع الريح، يتساقط الماء وتتراكم بلورات الجليد في السحابة ويؤدي التفاعل بين هذه المكونات إلى تشكّل الكهرباء أو ما يعرف بالصواعق. وكما هو الحال مع البطاريات، يوجد قطب إيجابي وآخر سلبي في السحابة، مما يؤدي إلى تشكل البرق الذي يضرب الأرض أحيانا.

هل يمكنني الجلوس على غيمة؟ من الأسئلة الغريبة للأطفال (شترستوك)

عيسى (6 أعوام): هل يمكننا الجلوس على الغيمة؟

تتكون الغيوم من بخار الماء. وفي الطبيعة، يوجد الماء في حالته الصلبة مثل الثلج، وفي حالته السائلة مثل الماء الذي نشربه، وفي حالة غازية مثل البخار الذي يتصاعد من إناء أو حوض الاستحمام. هذا الماء موجود أيضا في شكل غاز في السحب، وحتى لو كان كثيفا ويجعلها تبدو مثل وسائد بيضاء كبيرة ومريحة، فذلك لا يعني أنها صلبة، لذلك لا يمكن الجلوس عليها. وتشبه هذه الغيوم إلى حد كبير الضباب.

جان (6 أعوام): هل يمكن لمس قوس قزح؟

يقر الكاتب أن الجميع يحلمون بلمس قوس قزح الذي يظهر عندما يصبح الطقس صافيا بعد نزول المطر أو حتى أثناء هطول الأمطار. في هذه الحالة، يمر نور الشمس، وهو أبيض اللون، عبر قطرات المطر ويتحول إلى ضوء من جميع الألوان يمكن رؤيته بالعين المجردة. وعلى الرغم من أنه يبدو مثل الجسر السحري، إلا أن قوس قزح ليس صلبا لتمشي عليه أو تلمسه، وإنما هو عبارة عن ضوء.

لون العشب ولون السماء من أهم أسئلة الأطفال (بيكسلز)

سوان (6 أعوام): لماذا العشب أخضر والسماء زرقاء؟

يشير الكاتب إلى أن العشب مثل جميع النباتات، ينمو من خلال تحويل الضوء إلى غذاء. يبدو ضوء الشمس الذي يمتصه العشب أبيض بالنسبة لنا، لكنه في الواقع يتكون من عدة ألوان، أهمها الأحمر والأزرق والأخضر. ويفضل النبات امتصاص الأضواء الحمراء والزرقاء، بينما يعكس الضوء الأخضر إلى أعيننا. لهذا السبب نرى العشب بهذا اللون.

أما بالنسبة للسماء فلونها أزرق بسبب وجود كمية كبيرة من الغاز حول الأرض تسمى الغلاف الجوي، التي تبدد ضوء الشمس في كل مكان. ويتكون ضوء الشمس من عدة ألوان. تتحرك الأشعة الحمراء بسرعة كبيرة ثم تتجه نحو الأرض وتختفي من دون أن نراها. أما بالنسبة للأشعة الزرقاء، فإن الأمر أكثر تعقيدا فهي تنتشر قليلا في السماء مما يمنحها هذا اللون.

ليو (9 أعوام): كم من الوقت سيستغرق التجول في فرنسا سيرا على الأقدام؟

وفق الكاتب، يقصد هذا الطفل دولة فرنسا من دون احتساب الجزر والأراضي الفرنسية الأخرى غير الموجودة في أوروبا. وعلى الرغم من أن الحسابات قد تختلف، فمن المقدر رسميا أن حدود فرنسا تناهز 2913 كيلومترا وأن طول سواحلها يقدر بحوالي 3424 كيلومترا. وبالتالي فإن القيام بجولة حول فرنسا يتطلب قطع مسافة تصل إلى 6337 كيلومتر.

إذا مشيت بسرعة 4 كيلومترات في الساعة، يستغرق قطع هذه المسافة نحو 1584 ساعة، أي ما يعادل 66 يوما أو ما يزيد قليلا على شهرين. لكن بالطبع لا يمكننا المشي لمدة 24 ساعة متواصلة في اليوم. أما إذا مشيت لمدة 8 ساعات يوميا، فيمكن أن تستغرق 198 يوما أو ما يعادل 6 أشهر ونصف.

لا نشعر بأن الأرض تدور لأنها تدور دائما بنفس السرعة البالغة ألف كيلومتر في الساعة (غيتي)

ميلا (7 أعوام): لماذا لا نشعر بدوران الأرض؟

لا نشعر بأن الأرض تدور لأنها تدور دائما بنفس السرعة البالغة ألف كيلومتر في الساعة. وحتى ندرك حركة الأرض بالعين المجردة، نحتاج إلى مرجع قريب بما فيه الكفاية، كما هو الحال عندما ننظر إلى حقل بينما نحن على متن القطار مثلا. ولكن نظرا لأن النجوم أو الشمس أو حتى القمر بعيدة جدا، لا تدرك العين أننا ندور. مع ذلك، يمكنك إدراك دوران الأرض من خلال مشاهدة شروق الشمس أو غروبها.

كورينتين (9 أعوام): بما أن الأرض كروية، هل يعيش الناس في الجنوب رأسا على عقب؟

إذا وقفت رأسا على عقب على الأرض ثم قمت بشقلبة ستشعر بدوار بسيط أو ربما يحمرّ وجهك. وعندما تكون مقلوبا، يتدفق الدم بشكل أكثر إلى الوجه. وعلى المدى الطويل، يصبح ذلك مؤلما. لحسن الحظ، رؤوسنا مرفوعة في معظم الأوقات وهذا هو الحال أيضا بالنسبة للأستراليين والبرازيليين وجميع سكان نصف الكرة الجنوبي.

هناك فاصل زمني مدته 12 ساعة بين لحظة شروق الشمس في إنجلترا واللحظة التي تشرق فيها في نيوزيلندا (بيكسابي)

إيرين (10 أعوام): لماذا يوجد فارق زمني بين البلدان والقارات في العالم؟

الأرض تدور حول نفسها كل 24 ساعة. وكل يوم تتكرر نفس الدورة؛ في الصباح تشرق الشمس، وفي وقت الظهيرة تكون عاليا بالسماء، وفي المساء تغرب. لكن لا تشرق الشمس بجميع البلدان في نفس الوقت، مما يعني أن توقيت النهار والليل يكون مختلفا في أماكن مختلفة على الكوكب.

فعلى سبيل المثال، هناك فاصل زمني مدته 12 ساعة بين اللحظة التي نرى فيها شروق الشمس في إنجلترا واللحظة التي تشرق فيها في نيوزيلندا. ومن دون المناطق الزمنية المختلفة، ستشرق الشمس حوالي الساعة السابعة صباحا في لندن، وفي حوالي الساعة السابعة مساء في ويلينغتون. ولضمان توقيت أكثر وضوحا، تم إنشاء المناطق الزمنية في القرن الـ19.

ميلا (7 أعوام): كم الساعة لدى رائد الفضاء توماس بيسكي في محطة الفضاء الدولية؟

محطة الفضاء الدولية تدور حول الأرض في ساعة ونصف. داخل المركبة الفضائية، يدوم النهار 45 دقيقة فقط، ولا يمكن لرائد الفضاء أن يأخذ ما يكفي من الراحة إذا اعتمد على هذه الفترة القصيرة للنوم والاستيقاظ. ولتجنب التعب، يتصرف رائد الفضاء كأنه على الأرض، أي يعتبر أن دورة النهار والليل تدوم 24 ساعة.

وبما أن محطة الفضاء الدولية أُطلقت بالتعاون بين الولايات المتحدة وروسيا، طرحت ميلا السؤال التالي: هل يجب أن يعيش رواد الفضاء وفقا للتوقيت الأميركي أم الروسي؟ تجنبا للمشاكل، تم اختيار توقيت غرينتش. وهذا يعني أن على ميلا طرح ساعتين من الوقت لتعرف التوقيت لدى توماس. فعلى سبيل المثال، عندما يستيقظ توماس الساعة السادسة صباحا، تشير الساعة لديها إلى 8 صباحا.

الكواكب تدور حول نجومها من دون أن تقع عليها لأنها تتحرك بسرعة كبيرة (غيتي)

سوان (6 أعوام): كيف تحافظ الكواكب على موقعها في الفضاء؟

الإجابة عن هذا السؤال قدمها لنا إسحاق نيوتن في القرن السابع، الذي وضح أنه إذا كانت الكواكب تدور حول نجومها من دون أن تقع عليها، فذلك لأنها تتحرك بسرعة كبيرة.

جولييت (6 أعوام): ماذا يوجد على سطح القمر؟

لا يوجد على سطح القمر سوى غبار رمادي وحصى صغيرة. وتتكون هذه الحصى إلى حد كبير من الأكسجين، وهو العنصر الذي يسمح لنا بالتنفس، ويُعتقد أنه يمكن استخدام هذه الحصى في صنع الأكسجين الذي سيحتاجه رواد الفضاء عند زيارة القمر خلال السنوات القادمة.