هناك بعض السمات الجسدية التي تشترك فيها أدمغة الأشخاص العباقرة أو الذين يتمتعون بذكاء شديد

معدل الذكاء أمر يشغل الآباء، خاصة عندما يتعلق بمستوى ذكاء أطفالهم وتفوقهم الدراسي وتميزهم عن أقرانهم، لكن كيف يمكن اكتشاف مستوى ذكاء الطفل؟

يشير الذكاء إلى القدرات المعرفية للفرد، بما في ذلك الذاكرة والفهم والاستدلال والتفكير المجرد.

الذكاء ليس نفسه معدل الذكاء، على الرغم من أن الناس يستخدمون المصطلحين بالتبادل، فإن معدل الذكاء -الذي يرمز إلى "حاصل الذكاء" (Intelligence quotient) أو "آي كيو" (IQ)- هو درجة يحددها اختبار الذكاء.

تم تصميم اختبارات معدل الذكاء لقياس ذكاء الشخص، والقدرة المعرفية العامة.

ويشير مصطلح العبقري إلى شخص يتمتع بقوة فكرية أو إبداعية غير عادية. وكان علماء النفس في أوائل القرن العشرين أول من قاموا بقياس وتعريف العبقرية من حيث حاصل معدل ذكاء الشخص.

وكانت أول درجة ذكاء تشير إلى العبقرية عند 140، ويحققها نحو شخص من كل 250 شخصا، لكن أحد الباحثين البارزين -في الأربعينيات من القرن الماضي- اقترح أن يكون معدل ذكاء العبقري أكثر من 180 درجة، أي حوالي واحد من كل مليوني شخص.

العبقرية هي ثروة من الابتكار والإبداع والقدرة على التخيل أو التفكير بطرق ومناطق جديدة (بيكسلز)

من العبقري؟

لا يوجد تعريف واحد للعبقرية، لكن العديد من الأطباء يدرسون الأطفال الأكثر ذكاء أو الموهوبين، لفهم العبقرية بشكل أفضل. وهؤلاء يعرّفون العبقرية بأنها ثروة من الابتكار والإبداع والقدرة على التخيل أو التفكير بطرق ومناطق جديدة.

هل يمكن لطفلك أن يتمتع بسلوكيات ومهارات ذكاء فوق المتوسط ​​أو يمكن وصفه بالعبقري؟ في ما يلي بعض سمات الذكاء العالي للغاية التي ينبغي مراقبتها.

علامات العبقري

هناك بعض السمات الجسدية التي تشترك فيها أدمغة الأشخاص العباقرة أو الذين يتمتعون بذكاء شديد، لكنها ليست المقياس الوحيد، بل إن توافرها لدى الطفل ليس ضمانا لارتفاع مستوى الذكاء، مثل حجم الدماغ.

حجم دماغ أكبر

يربط الكثيرون معدل الذكاء بحجم الدماغ، لقد حققت العديد من الدراسات على مر السنين بشكل منهجي في الارتباط بين حجم الدماغ بالكامل والأداء في مهام الذكاء واللغة. وكان أكبر وأحدث تحليل للدراسات بشأن هذا الموضوع بقيادة مارتن فوراك من جامعة فيينا عام 2015.

وجد فوراك وزملاؤه أنه على الرغم من وجود دليل على وجود علاقة بين الحجم الكلي للدماغ ومختلف أنواع قياسات الذكاء، فقوة العلاقة ضعيفة جدا.

لكن ذلك لا يمنع أن عمليات مسح الدماغ أظهرت أن الأشخاص الموهوبين أو العباقرة لديهم مادة رمادية أكثر، وهذا هو الجزء من دماغك المسؤول عن حوسبة المعلومات ومعالجتها، فهو يوجه انتباهك وذاكرتك ولغتك وإدراكك وتفسيراتك.

زيادة اتصال منطقة الدماغ

الأفراد الموهوبون والعباقرة عادة ما يكون لديهم مادة بيضاء أكثر نشاطا في أدمغتهم. والمادة البيضاء هذه مسؤولة عن الاتصال بين أجزاء مختلفة من الدماغ، ويبدو أن الأدمغة العبقرية لديها شبكة أفضل من هذه الاتصالات، مما ينتج عنه تفكير سريع ومعقد للغاية.

كانت أول درجة ذكاء تشير إلى العبقرية حوالي 140 (بيكسلز)

علامات العبقرية عند الأطفال

هناك العديد من العلامات المختلفة للعبقرية، ويطلق عليها معًا اسم "الموهبة" (Giftedness) عند الأطفال. ولا يوجد عقلان ولا شخصان متماثلان حتى بين التوائم؛ إذ يمكن للعباقرة المختلفين إظهار سمات مختلفة. وقد تشير العلامات التالية إلى أن طفلك مختلف ولديه قدر كبير من الذكاء:

القدرة على تعلم الموضوعات الجديدة بسرعة.

القدرة على معالجة المعلومات الجديدة والمعقدة بسرعة.

الرغبة في استكشاف موضوعات محددة بعمق كبير.

الفضول الذي لا يشبع، والذي يظهر في كثير من الأحيان من خلال العديد من الأسئلة والبحث.

تخطي المستويات التعليمية المناسبة لعمره وتعلم مستويات أعلى دراسيا.

العمق والحساسية العاطفية.

الاهتمامات الفريدة.

روح الدعابة تنم عن الذكاء والقدرة على تحليل الأمور.

اكتشاف حلول إبداعية للمشاكل.

سرعة التعلم.

أكثر وعيا من الأطفال الآخرين بالذات والمواقف الاجتماعية والقضايا العالمية.

هل طفلك موهوب؟

تقيّم بعض الاختبارات المعيارية إذا ما كان طفلك موهوبا أم يعتبر عبقريا، ويتضمن التقييم الكامل اختبارا موحدا لقياس قدرتهم الفكرية وملاحظاتهم بشأن كيفية تفاعل طفلك في بيئة الفصل الدراسي.

يتم إعطاء أولياء أمور الأطفال الموهوبين توصيات حول كيفية مساعدة أطفالهم على التطور، كما تقدم النصائح لمعلميهم.

تحدث إلى مدرسة طفلك حول الموارد المتاحة في مجتمعك إذا كنت تريد هذه الاختبارات أو التقييمات لطفلك.

هناك بعض المغالطات حول عبقرية الطفل، إذ يظن بعض الآباء أن رفض التواصل مع الأقران والميل إلى الوحدة وتأخر الكلام وتفضيل العلوم والرياضيات فقط دليلا على العبقرية، في حين أن الذكاء الاجتماعي لدى الطفل علامة من علامات التميز العقلي وتطور المهارات.