بيروت – هل تشعرين بالروتين والملل من ديكور منزلك؟ هل تريدين تغيير بعض التفاصيل التي تجعلك متجددة ولكن ‏بتكاليف مقبولة؟ ما هذه التغييرات التي يمكنكِ القيام بها لتمنحك الشعور بالسعادة والحيوية؟

مصممة الديكور الداخلي فاديا الشامي تقدم لكِ أهم الأفكار التي يمكن أن تغير كثيرا من التفاصيل داخل منزلكِ وبتكاليف مقبولة، وتضفي مزيدا من التجدد في كل الزوايا:

لمسات ربيعية مع النباتات

استخدمي لمسات ربيعية على ديكور المنزل، وجددي زاويا المنزل بالنباتات الخضراء التي يمكن توزيعها في أركان مختلفة من غرف المنزل لتعطي الحيوية.

الإضاءة الجانبية

الإضاءة جزء أساسي في تغيير ديكور منزلكِ. يمكنكِ إضافة قواعد الإضاءة الجانبية بألوان جديدة وأشكال ‏طويلة تعيد الحيوية لزاويا المنزل من جديد لتتجانس مع أثاث المنزل وألوانه وزخرفاته.

تغيير ألوان الوسائد الموجودة في غرف النوم وأقمشتها بألوان متعددة يزرع البهجة (بيكسلز)

تجديد الوسائد والستائر

احرصي على تغيير ألوان وأقمشة الوسائد الموجودة في غرف الجلوس وغرف النوم ‏واختاري ألوانا متعددة مع نقوش، لتتخطي الكلاسيكية التي تشعركِ بالملل، كما يمكنكِ تجديد ‏الستائر لإعطاء الديكور شكلا جديدا وحيويا.

سجادة جديدة

تغيير السجاد يعدّ تغييرا لمحور نظر الشخص المقيم في المنزل، ويضيف البهجة إلى المكان، فيمكن بالفعل تغيير المنزل بالكامل بإضافة سجاد جديد فقط.

المكان عندما يكون مزدحما يكون أقل جاذبية من غيره فزيادة المساحة تشعر الإنسان بالحرية والراحة (بيكسلز)

زيادة المساحة

عندما يكون المكان مزدحمًا يكون أقل جاذبية، يمكنكِ زيادة المساحة بشراء القطع المتعددة الاستخدام مثل المكتب الذي يحتوي على العديد من أدراج التخزين ولا يشغل كثيرا من المساحة. وفي غرفة الأطفال بدلًا من استخدام سريرين يمكن استخدام سرير من طابقين لتوفير مساحة للعب والمذاكرة، أو شراء الكنب الذي يفتح وتُخزّن الأشياء بداخله.

إكسسوارات الحمامات

ضعي الزهور التي تتناسب مع ألوان المناشف والإكسسوارات، مع عدم إهمال تغيير الستائر لتكون بألوان موحدة حتى لا تشعري بالملل.

وضع زهور وورود في الحمامات تتناسب مع المناشف والحرص على اختيارها متناسقة مع الإكسسوارات يضفي تجديدا مميزا (بيكسلز)

وحدات التخزين

استغلي أيضا مساحات غرفة النوم جيدًا، وضعي وحدات تخزينية مناسبة لاستيعاب كل محتويات الغرفة، لتتجنبي الفوضى، كما يمكنكِ اختيار مجموعة من الأغطية بألوان وتصاميم متنوعة، وكل مجموعة منها ستغير شكل الغرفة بالكامل، خاصة مع تغيير الفصول، حسب نصيحة خبيرة الديكور الشامي.

التغيير في المطبخ

يمكنكِ تغيير شكل مطبخكِ تمامًا بمجرد إعادة طلاء هيكله الخارجي وتغيير شكل مقابض الخزائن.

كما يمكن التجديد الموسمي لبعض الأدوات البسيطة، مع مراعاة تناسق الألوان، وسيخلق لك ذلك مطبخا بنمط جديد وبميزانية بسيطة.

المرايا من الطرق الرائعة لتزيين غرفة المعيشة خاصة مع المساحات الصغيرة (بيكسلز)

استخدام المرايا

استخدام المرايا من الطرق الرائعة لتزيين غرفة المعيشة، خاصة مع المساحات الصغيرة، فهي تضيف مساحة إلى المكان، ويمكنكِ اختيارها بإطارات متعددة الأشكال والألوان، بما يتناسب مع ديكور غرفتك ولونها.

تغيير أماكن الأثاث

يمكنك تجديد ديكور المنزل من دون أن يكلفك الأمر أي مبلغ مالي، فكل ما عليكِ فعله تغيير أماكن الأثاث. وهذه الفكرة لا تنطبق فقط على أماكن استقبال الضيوف وغرفة المعيشة بل على البيت بأكمله.

ولهذا يفضل عمل رسم تخطيطي لكل ما يدور بذهنك عن الشكل الجديد للأثاث، ويمكنكِ طلب المساعدة من زوجك أو أخيك أو ابنك لضمان سهولة نقل وتحريك أثاث البيت بطريقة سهلة وبسيطة، حسب نصيحة مصممة الديكور.

يمكن استخدام 3 طاولات في منتصف الغرفة إن كان حجم الغرفة يسمح بذلك مع وضع قطعة من الإكسسوارات على كل طاولة (بيكسلز)

طرق عرض الإكسسوارات

اختاري 3 ألوان يسهل دمجها مع بعضها، هي: الفضي والذهبي والزهري الذي يضرب لمعانه نحو اللون الذهبي، واختاري طاولة زجاجية، ومن ثم ضعي قطع الزينة التي تحمل تلك الألوان بطريقة تناسب شكل الطاولة وحجمها، فلو كانت الطاولة دائرية لا مانع من تشكيل مثلث صغير من تلك الإكسسوارات.

وتعدّ أرض زاوية الغرفة مكانًا رائعًا لوضع واحدة من الإكسسوارات ذات الحجم الكبير، وإرفاقها بوسادة من الريش الناعم مع حبل ضوء ساطع يكسر الروتين.

ويمكن استخدام 3 طاولات في المنتصف إن كان شكل الغرفة وحجمها يسمحان بذلك، ووضع قطعة من الإكسسسوارات على كل طاولة مع حبل صغير من اللؤلؤ الذي يميل في بياضه إلى اللون الزهري المعتق.

ويمكن وضع بعض الأواني النباتية على الطاولات الثلاث مع مراعاة تناغم ألوان النبات مع ألوان الفرش والمزهريات.

أهمية التنظيف في التجديد

التنظيف من العوامل التي تسهم في تجديد المنزل، فعلى سبيل المثال تنظيف الصنابير القديمة من أثر الصابون والجراثيم المتراكمة عليها، وتلميع النحاسيات والفضيات التي تغيرت ألوانها، يمكن القيام بتجديدها بتنظيفها من أثر الصابون والجراثيم المتراكمة عليها.

تغيير ألوان الجدران

بعد تنظيف الجدران جيدًا وإزالة ما عليها من أتربة وتغيير لونها بلون جديد مناسب لأثاث المنزل، مع المزج بين الداكن والفاتح من الألوان بما يضفي تميزًا وجاذبية على الغرفة، يمكن أيضًا استخدام ورق الحائط المتوفر بتصاميم مميزة ومختلفة مع إضافة بعض قطع المنسوجات واللوحات والصور التي تعلّق على الجدران.

الإضاءة جزء أساسي في تغيير ديكور منزلك فلا بد من إضافة قواعد الإضاءة الجانبية بألوان وأشكال تعيد الحيوية (بيكسلز)

خطوات بسيطة لتغيير الديكور

وتكمل الشامي شرحها بأن على ربة البيت اتخاذ بعض الخطوات الأولية البسيطة التي ستساعدها في كيفية تغيير ديكور المنزل:

تصفحي المجلات ومواقع الإنترنت: اجمعي مجموعة من صور الديكورات التي جذبتك عند تصفح المجلات أو مواقع الإنترنت، وغيّري في منزلك حسب ذوقك.

اخضعي لاختبار عبر الإنترنت: هناك كثير من الاختبارات عبر الإنترنت مصممة لمساعدتك في العثور على أسلوب الديكور المناسب لك، اختاري اثنين منها، وإذا انتهت بنتائج مماثلة، فأنت على الطريق الصحيح، إنها ممتعة ويمكن أن تساعدك حقا على تحديد احتياجاتك.

ألقِ نظرة على خزانة ملابسكِ: ألق نظرة فاحصة على ألوان ملابسك، فهذا سيساعدك كثيرا على معرفة ذوقك في ألوان الديكور، ويبيّن إذا ما كنتِ تحبين الألوان المحايدة الهادئة أم المبهجة الجريئة.

من أخطاء الديكور الإظهار المبالغ فيه لمحتويات الغرف ومقتنياتها كوضع العديد من التحف فوق رف واحد (بيكسلز)

غيّري طلاء بعض القطع: الطلاء غير مكلف ومتعدد الاستخدامات، يمكن طلاء الخزانات والجدران والأرضيات والأثاث، فالطلاء يمنح المظهر الجديد بأقل التكاليف.

جددي في المنزل بنفسكِ: يمكنكِ توفير كثير من المال من خلال القيام ببعض التغييرات البسيطة في بيتك بنفسك، كطلاء الجدران أو عمل وسائد وستائر يدوية، أو صنع مفرش كروشيه، وغيرها من المشغولات البسيطة.

قومي بجولة في منزلك ودوّني الملاحظات: جولي في كل غرفة، وضعي قائمة بالأشياء التي تريدين استبدالها، أو الأشياء التي تريدين إضافتها إلى الديكور، وأكملي ما ينقصك على الفور.

استخدام لون طلاء حيادي أو مشابه للأثاث من الأخطاء التي تجعل ديكور المنزل كأنه "مائع" ويخلو من الروح (بيكسلز)

أخطاء في ديكور المنزل

وتنبّه الشامي على الأخطاء التي غالبًا ما تقع بها ربة المنزل عند تنظيمها لديكور منزلها، ومن أهمها: