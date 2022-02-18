التربية بالحب.. تعرف على المفعول السحري لكلمة "أحبك" على الطفل

بيروت – يعدّ الحب من أعظم المشاعر التي تحرك البشر، ويتوّج العلاقات بكل أشكالها، ويحرص العديد من الأزواج والآباء والأبناء، والأصدقاء والإخوة على تبادل كلمات الحب. لكن من المؤسف التفكير في أطفال قد يكبرون من دون سماع هذه الكلمة ومن دون التعامل معهم بطريقة تعني "أحبك".

كيف سيكون حالهم عندما يصبحون آباء وأمهات؟ هل ستستمر الحلقة المفرغة؟ أم سيتحلّون بالشجاعة لتحطيمها؟ هل بإمكانهم أن يصبحوا آباء محبّين؟ وأمهات محبّات؟ فالحب هو الطريقة المثلى، والوسيلة الناجحة لتربية الأبناء وتنشئتهم، وهذا ما أكدته اختصاصية العلاج والتحليل النفسي والسلوكي للأطفال والمراهقين كريستينا اللوزي، معتبرة أن قوة المربّي ليست في قسوته، بل في عواطفه نحو طفله.

تربية الأطفال تنطلق من مبدأ الحب والحنان المقترن بالحزم (غيتي)

التربية بالحب

وتقول الاختصاصية إن تربية الأطفال التي تنطلق من مبدأ الحب والحنان المقترن بالحزم تنشئ أطفالًا أكثر نجاحًا في حياتهم المستقبلية، لأن تعليم الأطفال مفهوم الانضباط من منظور الحب يساعدهم على تحقيق كامل طاقاتهم من دون الحاجة إلى استخدام أساليب التربية القمعية الخاطئة.

وترى اللوزي أنه ليس بالحب فقط نربي أطفالنا، لكن الحب هو أحد أهم الاحتياجات النفسية التي يحتاج إليها الطفل، فهناك احتياجات نفسية أخرى، وكلما أُشبع الشعور بالحب عند الطفل تعلم هو أيضًا كيف يحب من حوله، وتظل استجابته تتنامى مع نموه.

كريستينا اللوزي: قوة المربّي ليست في قسوته بل في عواطفه نحو ابنه (الجزيرة)

مفعول سحري

وتتابع الاختصاصية اللوزي شرحها موضحة بعض النقاط الرئيسة، مؤكدة أن لكلمة "أحبك" مفعولا سحريا على الطفل، فـ"أحبك" جملة قصيرة لكنها عظيمة المعنى ولها أهمية طبية نفسية.

وتعطي كلمة "أحبك" للطفل أساسا قويا يُشعره بأن لديه شخصا يثق به، ويمكن أن يرجع إليه مرات ومرات من دون أن يخذله أو يحبطه. فالطفل يحتاج إلى شخص يحبه من دون شروط، يحمّسه ويشجعه ويمنحه القوة، وكلمة "أحبك" تقول له إن وجوده شيء قيّم ليس لما عنده، ولكن لما هو عليه.

وهذه بعض طرق التعبير عن الحب لطفلك:

من التصرفات التي تعني "أحبك" غمر الطفل بالكلام الإيجابي والمديح.

مساعدة الطفل في تطوير تقديره لنفسه بالدعم الإيجابي والتشجيع ليكتشف نقاط قوته ومواهبه.

رسم حدود وتوقعات واضحة وصنع القوانين معًا هو نوع من الحب لطفلك.

أري طفلك عينيك تلمعان عندما يدخل الغرفة، واغمريه دائمًا بالأحضان والقبلات.

قضاء الوقت مع الطفل بلا أي انقطاع، كوني معه بالكامل.

العبي معه، احتضنيه، اكتبي رسالة حب وضعيها على علبة الغداء، اطهوا معًا، غنّيا معًا.

اقرئي له كتابا قبل النوم، استمعي لطفلك، والأكثر أهمية احترمي خصوصيته.

من التصرفات التي تعني "أحبك" غمر الطفل بالكلام الإيجابي والمديح (غيتي)

حب غير مشروط

وتؤكد الاختصاصية اللوزي أنه لا يوجد شيء أكثر أهمية من الحب غير المشروط لتمنحيه لطفلك، فالحب لا يبنى على التصرفات الإرشادية، ولا على الإنجاز المدرسي، ولا على التصرف الجيد.. إلخ، ولا يعني ذلك أن هذه الأمثلة مما لا ينبغي تقبّله أو تأييده.

ومع ذلك، يجب فصل الأخطاء وتداعياتها عن حب الأبوين، يجب السماح للطفل بارتكاب الأخطاء، والأهم مسامحته. كوني صبورة، وتحمّليه وأنت تعلّمينه أنك تقومين بدعمه في الشدة والرخاء.

ليس بالحب فقط نربّي أطفالنا لكن الحب أحد أهم الاحتياجات النفسية التي يحتاج إليها الطفل (بيكسلز)

وهذا التأكيد يعطيه الشجاعة ليبدأ تطوير مهارة الحكمة والذكاء في التصرف، كما أن التعبير للطفل عن الحب يعطيه الفرصة للتعلم من أخطائه وعدم تكرارها مرة أخرى، حسب اللوزي.

قضاء الوقت مع طفلك بلا انقطاع وأن تكوني معه بالكامل من طرق التعبير عن الحب (بيكسلز)

حين تخبر الأم طفلها بأنها تحبه، فإنها تؤسس لديه قاعدة قوية من الثقة وتحميه حين يحتاج إلى الحماية، وتشجعه حين يحتاج إلى التشجيع، دونما شرط. يجب أن يشعر الطفل بأن حب أمه خال من التعقيدات، وأنه حب مرتبط بما هو عليه، لا بقدراته أو نجاحاته.

هكذا يتعلم حب ذاته من حب أمه له، وحين يشعر بمحبتها الغامرة يبدأ اكتشاف قدراته ومواهبه، ويتعلم كيف يقدّر نفسه ويشعر بالثقة حيال كل الأنشطة التي يمارسها والإنجازات التي يحققها.